Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты

На кадрах видно, как исследователи приближаются к острову на лодке, а сентинельцы выходят на пляж, чтобы посмотреть на гостей. Учёные начали бросать в воду кокосовые орехи в знак мира, а члены племени осторожно их собирали. Это был первый мирный контакт с изолированным племенем. Во время других попыток в прибывающих гостей начинали пускать стрелы: например, когда к острову пытались подплыть представители организации Survival International. В 1997 году индийские специалисты перестали посещать сентинельцев из соображений безопасности. Последующие исследования проводились только с дальних дистанций или с воздуха.