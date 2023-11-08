FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6053 поста • 1281 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты

Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты

Автор:
08 ноября 2023 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Разное   в мире   история   люди   народы   племена   племя   сентинельцы   фото   
968
7
1

Удивительные редкие кадры из 90-х годов показывают первый мирный контакт с сентинельцами — таинственным племенем, которое считается самым изолированным в мире. Они живут на Андаманских островах, архипелаге между Индией и Мьянмой.

Сентинельцы — племя, проживающее на острове Северный Сентинел, что находится в Индийском океане между Индией и Мьянмой. Племя известно тем, что уже около 30 тысяч лет находится почти в полной изоляции. За эти годы у них было несколько контактов с людьми из других стран — правда, они не всегда заканчивались благополучно. Эта видеозапись датируется 1991 годом: тогда, 4 января, Трилокинат Пандитт, директор Антропологической службы Индии, посетил остров сентинельцев вместе с коллегами.

На кадрах видно, как исследователи приближаются к острову на лодке, а сентинельцы выходят на пляж, чтобы посмотреть на гостей. Учёные начали бросать в воду кокосовые орехи в знак мира, а члены племени осторожно их собирали. Это был первый мирный контакт с изолированным племенем. Во время других попыток в прибывающих гостей начинали пускать стрелы: например, когда к острову пытались подплыть представители организации Survival International. В 1997 году индийские специалисты перестали посещать сентинельцев из соображений безопасности. Последующие исследования проводились только с дальних дистанций или с воздуха.

Коренные жители острова Северный Сентинел на сегодня находятся под защитой закона. Переправляться на их остров и приближаться к нему ближе, чем на 9 км, запрещено. В 2018 году произошёл трагичный случай: 26-летний американец Джон Аллен Чау добрался до острова Северный Сентинел, заплатив рыбакам за переправу. Некоторые христианские группы утверждали, что парень был миссионером и хотел посетить остров в религиозных целях. Но когда он добрался туда, члены племени, вооружённые луками и стрелами, его убили.

Сейчас в племени насчитывается около 150 человек. Сентинельцы ведут образ жизни охотников-собирателей: они добывают пропитание рыбной ловлей, сбором моллюсков и растений, охотой. Учёные практически ничего не знают об их языке, о способах ведения сельского хозяйства и других деталях быта. Известно, что из-за слабого иммунитета представители племени очень восприимчивы к болезням и инфекциям: каждые два месяца к острову причаливают лодки с медиками, чтобы проверить состояние их здоровья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Видео   Разное   в мире   история   люди   народы   племена   племя   сентинельцы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Мистер Фикс 53 минуты назад
"...каждые два месяца к острову причаливают лодки с медиками, чтобы проверить состояние их здоровья."

Какой-то разрыв шаблона...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
zloykoyot 41 минуту назад
"Некоторые христианские группы утверждали, что парень был миссионером и хотел посетить остров в религиозных целях. Но когда он добрался туда, члены племени, вооружённые луками и стрелами, его убили." Не иначе как у этого племени откуда-то была информация что бывает после того, как приплывают миссионеры. И таки да, "Известно, что из-за слабого иммунитета представители племени очень восприимчивы к болезням и инфекциям: каждые два месяца к острову причаливают лодки с медиками, чтобы проверить состояние их здоровья." Которые те самые инфекции с собой и привозят, как-то я сомневаюсь что медики туда в скафандрах приплывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов
"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Сколько звезд в Млечном Пути?
Сколько звезд в Млечном Пути?
Самая опасная банда Мексики. Картель Синалоа. Интересные факты
Самая опасная банда Мексики. Картель Синалоа. Интересные факты
Так выглядят вражеские связи
Так выглядят вражеские связи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#автомир#факты#кино#фильм#забавно#СССР#Россия
#животные#Юмор#машина#интересно#ДТП#Китай#полиция#позитив#шоу бизнес#Москва
#люди#в мире#автомобили#история#аварии#авто аварии#добро#Санкт-Петербург#Автовсячина#дети
Так выглядят вражеские связи Так выглядят вражеские связи Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл 18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории 18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

На что жалуетесь?

Вернуться