Первая мирная встреча с самым закрытым племенем планеты

Удивительные редкие кадры из 90-х годов показывают первый мирный контакт с сентинельцами — таинственным племенем, которое считается самым изолированным в мире. Они живут на Андаманских островах, архипелаге между Индией и Мьянмой.
Сентинельцы — племя, проживающее на острове Северный Сентинел, что находится в Индийском океане между Индией и Мьянмой. Племя известно тем, что уже около 30 тысяч лет находится почти в полной изоляции. За эти годы у них было несколько контактов с людьми из других стран — правда, они не всегда заканчивались благополучно. Эта видеозапись датируется 1991 годом: тогда, 4 января, Трилокинат Пандитт, директор Антропологической службы Индии, посетил остров сентинельцев вместе с коллегами.
На кадрах видно, как исследователи приближаются к острову на лодке, а сентинельцы выходят на пляж, чтобы посмотреть на гостей. Учёные начали бросать в воду кокосовые орехи в знак мира, а члены племени осторожно их собирали. Это был первый мирный контакт с изолированным племенем. Во время других попыток в прибывающих гостей начинали пускать стрелы: например, когда к острову пытались подплыть представители организации Survival International. В 1997 году индийские специалисты перестали посещать сентинельцев из соображений безопасности. Последующие исследования проводились только с дальних дистанций или с воздуха.
Коренные жители острова Северный Сентинел на сегодня находятся под защитой закона. Переправляться на их остров и приближаться к нему ближе, чем на 9 км, запрещено. В 2018 году произошёл трагичный случай: 26-летний американец Джон Аллен Чау добрался до острова Северный Сентинел, заплатив рыбакам за переправу. Некоторые христианские группы утверждали, что парень был миссионером и хотел посетить остров в религиозных целях. Но когда он добрался туда, члены племени, вооружённые луками и стрелами, его убили.
Сейчас в племени насчитывается около 150 человек. Сентинельцы ведут образ жизни охотников-собирателей: они добывают пропитание рыбной ловлей, сбором моллюсков и растений, охотой. Учёные практически ничего не знают об их языке, о способах ведения сельского хозяйства и других деталях быта. Известно, что из-за слабого иммунитета представители племени очень восприимчивы к болезням и инфекциям: каждые два месяца к острову причаливают лодки с медиками, чтобы проверить состояние их здоровья.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какой-то разрыв шаблона...