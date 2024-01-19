10 актёров, которые честно признали, что сыграли в этих фильмах только ради денег

Так актриса прокомментировала своё появление в фильме «Стражи галактики» (2014):

Этим летом я снялась в двух независимых фильмах, и у меня был настоящий бал с фантастическими актёрами, но в августе я собираюсь сниматься в продолжении комиксов Marvel и стану главой полиции галактики…

Я делаю это, потому что это позволит мне сниматься в других фильмах, которые мне действительно нравятся, и, надеюсь, я отлично проведу время.