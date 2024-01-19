FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12469 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 актёров, которые честно признали, что сыграли в этих фильмах только ради денег

10 актёров, которые честно признали, что сыграли в этих фильмах только ради денег

Автор:
19 января 2024 08:37
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   ради денег   роль   съемка   фильм   
2360
11

Согласитесь, мы и не надеялись, что люди искусства всё делают исключительно ради искусства. Когда на горизонте кто-то машет вам порядочной пачкой денег, можно и отбросить некоторые принципы, стремление к чему-то высокому и просто добротно сделать свою работу. И после получить перевод.

Подобное отношение к делу в мире большого кино настолько естественно, что некоторые актёры и не скрывают, какая сторона определённых проектов привлекла их сильнее всего. А именно — зарплатная. Рассмотрим несколько конкретных примеров, а вы, если смотрели эти фильмы, вспомните, не казалось ли вам, что те, о ком идёт речь, играли свою роль не совсем в полную силу.

×
×

Исключительно ради денег снялся в оригинальной трилогии «Звёздных войн».


Помимо денег, которые должны обеспечить мне комфорт в течение года, я сожалею, что взялся за фильм. Мне они нравятся, но это не актёрская работа.


Так актриса прокомментировала своё появление в фильме «Стражи галактики» (2014):


Этим летом я снялась в двух независимых фильмах, и у меня был настоящий бал с фантастическими актёрами, но в августе я собираюсь сниматься в продолжении комиксов Marvel и стану главой полиции галактики…

Я делаю это, потому что это позволит мне сниматься в других фильмах, которые мне действительно нравятся, и, надеюсь, я отлично проведу время.

Ради денег снялся в фильме «Час пик» (1998).


У меня есть причины сниматься в каждом фильме, мне есть что сказать. Кроме «Часа пик». Там не было особой причины, вы просто даёте мне деньги, и я в деле. Мне не нравится «Час пик», но по иронии судьбы он был очень успешен в США и Европе.


Даже без его высказываний, всем было понятно, что актёр снялся в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) исключительно ради денег. Но и высказывание тоже есть, довольно лаконичное. На шоу Джимми Фэллона ведущий спросил, испытывал ли Форд какие-то эмоции, надевая фирменный наряд Хана Соло, и Харрисон честно ответи:

Нет, мне просто заплатили.


Честно сказал в интервью, что причина, по которой он снялся в фильме «Час расплаты» (2003), озвучена в самом названии фильма (в оригинале «Paycheck»).

В своих мемуарах 1992 года британский актёр написал, что снялся в фильме «Челюсти 4: Месть» (1987) ради денег. За неделю работы он получил полтора миллиона долларов.


Я никогда не смотрел этот фильм, но, судя по всему, он был ужасен. Однако я видел дом, который построил, и он потрясающий.


Отметим, что Стивен Спилберг уже не имел к этому фильму никакого отношения, и четвёртая часть (как и третья) действительно имеет катастрофические оценки.

Честно ответил, почему мы можем увидеть его в ремейке «Робокопа» 2014 года:

Почему я в этом фильме? Деньги. Я во власти того, что делает индустрия, и того, какая её часть проходит через мою дверь


Так прокомментировал своё участие в фильме «Лучшая защита» (1984):

Paramount были полны решимости пригласить меня в фильм. В конце концов они вернулись с предложением — миллион долларов за работу примерно на пару недель. Теперь я хочу, чтобы вы сказали мне, какой 22-летний парень откажется от миллиона долларов за две недели работы?



Описал своё участие в фильме «Подземелье драконов» (2000) следующими словами, сославшись на историю другого актёра из этой подборки:

Я только что купил замок! Мне пришлось как-то за него заплатить. Как и Алеку Гиннессу в «Звёздных войнах», мне пришлось придать проекту некоторую серьёзность.


Когда актёра спросили, что привлекло его в фильме «Падение Лондона» (2016), Фримен пропел строчку из песни «For the Love of Money», которая звучит так:

Money money money

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   кино   ради денег   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Денис 2 часа назад
А все остальные идейные и работают без денег?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 22 минуты назад
да [мат] они все, [мат]!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 54 минуты назад
Смешно, как почитаешь порой, как они собачатся за размер гонораров и отчислений, то становится очевидно. что всё это исключительно ради денег, а не из любви к искусству, или чтоб порадовать зрителей.
*Гораздо интересней был бы пост, где знаменитости снимались бы в каких-то кинолентах за "спасибо" или за минимальное вознаграждение по тем или иным причинам. Такие случаи имеются, и это действительно редкое и интересное событие.

А то что актёры обладающие многомиллионными состояниями, которые итак трудно потратить, устраивают тёрки с кинокомпаниями из-за очередного куска денег, можно чуть ли не каждый день почитать в новостной ленте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1169200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство перечислило ему около 1,5 миллионов рублей пенсии
Андрея Макаревича* требуют лишить всех выплат из России - за два года государство...
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Набирающие популярность в сообществах
Это буду я
Это буду я
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Защищённый смартфон Blackview BL9000 с двумя экранами и поддержкой 5G
Защищённый смартфон Blackview BL9000 с двумя экранами и поддержкой 5G
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный жилет

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#кино#история#фильм#Разное#кот#забавно
#животные#автомир#интересное#интересно#аварии#авто аварии#Китай#собака#полиция#Ynews
#машина#Прикол#факты#люди#ДТП#Автовсячина#позитив#США#инцидент#Пёс
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино 13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство 13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство 10 лучших фильмов Джуда Лоу — нового Папы, Ватсона и Дамблдора 10 лучших фильмов Джуда Лоу — нового Папы, Ватсона и Дамблдора 10 малоизвестных фантастических фильмов времен СССР 10 малоизвестных фантастических фильмов времен СССР Как снимали фильм "Спаун": кадры со съемок и 12 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Спаун": кадры со съемок и 12 интересных фактов о фильме

На что жалуетесь?

Вернуться