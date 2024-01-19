10 актёров, которые честно признали, что сыграли в этих фильмах только ради денег

Согласитесь, мы и не надеялись, что люди искусства всё делают исключительно ради искусства. Когда на горизонте кто-то машет вам порядочной пачкой денег, можно и отбросить некоторые принципы, стремление к чему-то высокому и просто добротно сделать свою работу. И после получить перевод.
Подобное отношение к делу в мире большого кино настолько естественно, что некоторые актёры и не скрывают, какая сторона определённых проектов привлекла их сильнее всего. А именно — зарплатная. Рассмотрим несколько конкретных примеров, а вы, если смотрели эти фильмы, вспомните, не казалось ли вам, что те, о ком идёт речь, играли свою роль не совсем в полную силу.
Исключительно ради денег снялся в оригинальной трилогии «Звёздных войн».
Помимо денег, которые должны обеспечить мне комфорт в течение года, я сожалею, что взялся за фильм. Мне они нравятся, но это не актёрская работа.
Так актриса прокомментировала своё появление в фильме «Стражи галактики» (2014):
Этим летом я снялась в двух независимых фильмах, и у меня был настоящий бал с фантастическими актёрами, но в августе я собираюсь сниматься в продолжении комиксов Marvel и стану главой полиции галактики…
Я делаю это, потому что это позволит мне сниматься в других фильмах, которые мне действительно нравятся, и, надеюсь, я отлично проведу время.
Ради денег снялся в фильме «Час пик» (1998).
У меня есть причины сниматься в каждом фильме, мне есть что сказать. Кроме «Часа пик». Там не было особой причины, вы просто даёте мне деньги, и я в деле. Мне не нравится «Час пик», но по иронии судьбы он был очень успешен в США и Европе.
Даже без его высказываний, всем было понятно, что актёр снялся в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) исключительно ради денег. Но и высказывание тоже есть, довольно лаконичное. На шоу Джимми Фэллона ведущий спросил, испытывал ли Форд какие-то эмоции, надевая фирменный наряд Хана Соло, и Харрисон честно ответи:
Нет, мне просто заплатили.
Честно сказал в интервью, что причина, по которой он снялся в фильме «Час расплаты» (2003), озвучена в самом названии фильма (в оригинале «Paycheck»).
В своих мемуарах 1992 года британский актёр написал, что снялся в фильме «Челюсти 4: Месть» (1987) ради денег. За неделю работы он получил полтора миллиона долларов.
Я никогда не смотрел этот фильм, но, судя по всему, он был ужасен. Однако я видел дом, который построил, и он потрясающий.
Отметим, что Стивен Спилберг уже не имел к этому фильму никакого отношения, и четвёртая часть (как и третья) действительно имеет катастрофические оценки.
Честно ответил, почему мы можем увидеть его в ремейке «Робокопа» 2014 года:
Почему я в этом фильме? Деньги. Я во власти того, что делает индустрия, и того, какая её часть проходит через мою дверь
Так прокомментировал своё участие в фильме «Лучшая защита» (1984):
Paramount были полны решимости пригласить меня в фильм. В конце концов они вернулись с предложением — миллион долларов за работу примерно на пару недель. Теперь я хочу, чтобы вы сказали мне, какой 22-летний парень откажется от миллиона долларов за две недели работы?
Описал своё участие в фильме «Подземелье драконов» (2000) следующими словами, сославшись на историю другого актёра из этой подборки:
Я только что купил замок! Мне пришлось как-то за него заплатить. Как и Алеку Гиннессу в «Звёздных войнах», мне пришлось придать проекту некоторую серьёзность.
Когда актёра спросили, что привлекло его в фильме «Падение Лондона» (2016), Фримен пропел строчку из песни «For the Love of Money», которая звучит так:
Money money money
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*Гораздо интересней был бы пост, где знаменитости снимались бы в каких-то кинолентах за "спасибо" или за минимальное вознаграждение по тем или иным причинам. Такие случаи имеются, и это действительно редкое и интересное событие.
А то что актёры обладающие многомиллионными состояниями, которые итак трудно потратить, устраивают тёрки с кинокомпаниями из-за очередного куска денег, можно чуть ли не каждый день почитать в новостной ленте.