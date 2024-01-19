Несколько человек сорвались с высоты из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

К счастью, обошлось без жертв.
Около десяти человек упали с высоты из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте "Степаново" в Подмосковье. Как пишут СМИ, госпитализация потребовалась трём пострадавшим — двум мужчинам и одной женщине. У последней диагностировали перелом поясничного позвонка, состояние мужчин оценивается как средней тяжести.
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По предварительным данным, ЧП произошло в результате "сбоя в работе колеса привода". Отмечается, что вниз сорвались люди, которые были не пристёгнуты. Остальные провисели в кабинках несколько часов. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки подъёмника.
"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди", — сказано в сообщении столичной прокуратуры.
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упали те, кто бы не пристегнут
если работники эксплуатирующей организации ничего "не убавили и не добавили" в конструкции подъемника, и не перегрузили количесвтом пассажиров - пардон, вопросы к производителю