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Несколько человек сорвались с высоты из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

Несколько человек сорвались с высоты из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

Автор:
19 января 2024 18:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Степанова   горнолыжный курорт   подъёмник   поломка   пострадавшие   
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К счастью, обошлось без жертв.

Около десяти человек упали с высоты из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте "Степаново" в Подмосковье. Как пишут СМИ, госпитализация потребовалась трём пострадавшим — двум мужчинам и одной женщине. У последней диагностировали перелом поясничного позвонка, состояние мужчин оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате "сбоя в работе колеса привода". Отмечается, что вниз сорвались люди, которые были не пристёгнуты. Остальные провисели в кабинках несколько часов. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки подъёмника.


"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди", — сказано в сообщении столичной прокуратуры.

Источник:

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Метки: Видео   МЧС   Степанова   горнолыжный курорт   подъёмник   поломка   пострадавшие   
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2  комментария
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Херанука Паибалу 48 минут назад
Ну, тут ситуация - точно КАК С ЛИФТОМ
упали те, кто бы не пристегнут
если работники эксплуатирующей организации ничего "не убавили и не добавили" в конструкции подъемника, и не перегрузили количесвтом пассажиров - пардон, вопросы к производителю
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