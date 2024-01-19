Несколько человек сорвались с высоты из-за поломки подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

По предварительным данным, ЧП произошло в результате "сбоя в работе колеса привода". Отмечается, что вниз сорвались люди, которые были не пристёгнуты. Остальные провисели в кабинках несколько часов. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки подъёмника.

"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди", — сказано в сообщении столичной прокуратуры.