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В Рязани вынесли приговор экс-командиру части, из-за халатности которого на воздух взлетели артиллерийские склады

В Рязани вынесли приговор экс-командиру части, из-за халатности которого на воздух взлетели артиллерийские склады

Автор:
19 января 2024 18:01
Сообщество : Военное
Метки: Рязань   Суд   командир   минобороны   склады   ущерб   
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Бывший командир, можно сказать, отделался лёгким испугом.

Рязанский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова к четырем годам заключения условно по делу о халатности, которая в 2020 году привела к пожару, а затем взрыву более 2 тысяч артиллерийских снарядов.


Минобороны требовало взыскать с Кожевникова нанесённый им ущерб в размере 21,3 млрд рублей, однако суд удовлетворил этот иск лишь частично, взыскав с него всего 4 млн рублей. Также суд не стал удовлетворять иски двух пострадавших на сумму 3,8 млн рублей.


При оглашении приговора судья отметил, что процессуальные издержки по делу в размере 2,9 млн рублей будут возмещены за счёт федерального бюджета. С Кожевникова в пользу государства взыскали лишь 10 тысяч рублей за услуги адвокатов. Отмечается, что у экс-командира арестовали автомобиль Toyota Yaris и прицеп, которые будут проданы в счёт возмещения гражданского иска от Минобороны.

Пожар и последовавшая за ним детонация боеприпасов произошли недалеко от посёлка Желтухино в Рязанской области 7 октября 2020 года. Сначала загорелась сухая трава, из-за сильного ветра пожар быстро достиг площадки, где хранились боеприпасы. Началась детонация, в ходе которой разлетевшиеся осколки подожгли траву в близлежащих посёлках. В результате ЧП сгорело более 20 строений в Шелемишевских Хуторах и Дегтярке. Медицинская помощь понадобилась более 20 местным жителям, одна из пострадавших скончалась спустя 4 дня. Семье погибшей выплатили миллион рублей.

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Метки: Рязань   Суд   командир   минобороны   склады   ущерб   
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6k
Alex 2 часа назад
Вот падлы, судьи продажные.
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4k
Dimon_ 6 минут назад
РФ и США договорились о ядерном разоружении.
боеголовки были взорваны в космосе.
Через неделю звонок в Кремль:
В США осталось ещё 7 ракет, так что Россия теперь колония США...
Тут в кабинет забегает министр обороны
беда! один лейтенант напился и не отдал приказ! не уничтожены 40 ракет! Что делать?!
Ну, во-первых, не лейтенант, а генерал-лейтенант; а во-вторых, [звонит в Пентагон], на ваши 7 наши 40: когда русский народ пьёт - он непобедим.
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41k
Example 6.2.6 49 минут назад
Очень удобно списать на пожар всякую мат часть, и спустить по лёгкому . А то что атм люди пострадали.. ну да кого колышет мнение этих простолюдинов? Серьёзные дядьки налаживают капиталистический ход, не пристало им, всяких маргиналов и люмпенов слушать, с их надоедливыми жалобами и проблемами.
Кстати, а как там дела с пропажей 1,5 млн комплектов униформы со складов МО? Пожара не было, на мышей списали или как? Эта одежда, весьма бы пригодилась на СВО.. ибо во время боевых действий, она расходуется очень быстро, нужны сменные комплекты в большом количестве, а солдаты вынуждены у мамки просить чего прислать, за свои деньги покупать себе или штопать в окопе на коленке..
Шойгу этим вопросом не озадачился, или из окна своего замка за 18 млн долларов - проблем не видно?
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