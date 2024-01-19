В Рязани вынесли приговор экс-командиру части, из-за халатности которого на воздух взлетели артиллерийские склады

Рязанский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова к четырем годам заключения условно по делу о халатности, которая в 2020 году привела к пожару, а затем взрыву более 2 тысяч артиллерийских снарядов.





Минобороны требовало взыскать с Кожевникова нанесённый им ущерб в размере 21,3 млрд рублей, однако суд удовлетворил этот иск лишь частично, взыскав с него всего 4 млн рублей. Также суд не стал удовлетворять иски двух пострадавших на сумму 3,8 млн рублей.





При оглашении приговора судья отметил, что процессуальные издержки по делу в размере 2,9 млн рублей будут возмещены за счёт федерального бюджета. С Кожевникова в пользу государства взыскали лишь 10 тысяч рублей за услуги адвокатов. Отмечается, что у экс-командира арестовали автомобиль Toyota Yaris и прицеп, которые будут проданы в счёт возмещения гражданского иска от Минобороны.