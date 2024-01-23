Выпавшая из окна на автомобиль россиянка заплатит за его ремонт

Женщина не хотела платить и считала себя пострадавшей.
Суд города Мончегорска Мурманской области постановил взыскать с местной жительницы ущерб в размере 112 тысяч рублей после её падения на припаркованный под окнами автомобиль. Инцидент произошёл в мае 2023 года. Живущая на втором этаже женщина решила вымыть окна и в процессе по собственной неосторожности рухнула вниз. На её счастье, удар смягчила крыша соседского автомобиля.
Из материалов дела следует, что выпавшая из окна женщина пробила крышу авто и с травмами была доставлена в приёмный покой одной из городских больниц. После выписки из больницы к ней обратился владелец покорёженного автомобиля. Мужчина потребовал возместить ему ремонт крыши и внутренней обивки машины, который обошёлся ему в 112 тысяч рублей. Мойщица окон отказалась платить, сославшись на то, что тоже получила травмы, не объяснив, правда, в чём виновата машина, оказавшаяся на её пути и спасшая её от более тяжких травм.
В итоге автовладелец обратился в суд, который только на днях вынес решение о полном удовлетворении его иска.
"По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов", — говорится в постановлении суда.
Отмечается, что ответчица не явилась на заседание суда, возражений по иску от неё тоже не было.
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