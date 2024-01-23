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Выпавшая из окна на автомобиль россиянка заплатит за его ремонт

Выпавшая из окна на автомобиль россиянка заплатит за его ремонт

Автор:
23 января 2024 18:56
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Мурманская область   Суд   мончегорск   падение   ремонт   ущерб   
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Женщина не хотела платить и считала себя пострадавшей.

Суд города Мончегорска Мурманской области постановил взыскать с местной жительницы ущерб в размере 112 тысяч рублей после её падения на припаркованный под окнами автомобиль. Инцидент произошёл в мае 2023 года. Живущая на втором этаже женщина решила вымыть окна и в процессе по собственной неосторожности рухнула вниз. На её счастье, удар смягчила крыша соседского автомобиля.


Из материалов дела следует, что выпавшая из окна женщина пробила крышу авто и с травмами была доставлена в приёмный покой одной из городских больниц. После выписки из больницы к ней обратился владелец покорёженного автомобиля. Мужчина потребовал возместить ему ремонт крыши и внутренней обивки машины, который обошёлся ему в 112 тысяч рублей. Мойщица окон отказалась платить, сославшись на то, что тоже получила травмы, не объяснив, правда, в чём виновата машина, оказавшаяся на её пути и спасшая её от более тяжких травм.

В итоге автовладелец обратился в суд, который только на днях вынес решение о полном удовлетворении его иска.


"По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов", — говорится в постановлении суда.


Отмечается, что ответчица не явилась на заседание суда, возражений по иску от неё тоже не было.

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Метки: Автомобиль   Мурманская область   Суд   мончегорск   падение   ремонт   ущерб   
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8  комментариев
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27k
Влад Час назад
Ничего не понял. Конечно она виновата в повреждении машины. Вот только как, падая со второго этажа, она пробила крышу и как автомобиль оказался вплотную к дому?
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4k
poбт 18 минут назад
в следующий раз пусть падает на асфальт, его трудней повредить
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59k
dima423 Полчаса назад
А разве может быть по другому? ...хотя с нашими законами могли лечение тети, на хозяина авто повесить...как никак средство повышенной опасности же)
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50k
Элек Мек Час назад
А как машина оказалась прямо под окнами? Нет тротуаров ? В Мончегорске выходишь из подъезда сразу на дорогу? Если так то мужик спас её и должен получить грамоту от МЧС.
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11k
Борис Карабанов Час назад
Кровожадный буржуй! Что ему стоит покрыть ущерб от падения бедной трудолюбивой женщины?
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6k
Duckk Час назад
На таких идиоток никаких крыш не хватит!
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