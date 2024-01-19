Проект 621. Всего и побольше, и желательно сразу

Как известно из одной бородатой шутки, военная мысль ничем не ограничена, так как про логику в уставе ничего не сказано. И именно военная мысль зачастую рождает очень странные проекты, которые, к счастью, далеко не всегда доходят до физического воплощения.
Так уж получается, что теория нечасто переживает столкновение с практикой, и казавшаяся в умах прожектёров и даже на бумаге замечательной идея на деле обрастает целым ворохом непредвиденных проблем и неустранимых недостатков. Особенно богатыми на такие разработки были времена холодной войны, когда лучше военные конструкторы по обе стороны железного занавеса выдавали на гора множество крайне сложных и весьма оторванных от реальности проектов. каковые могли бы послужить решительным аргументом в противостоянии двух сверхдержав на поле боя. Об одном из таких проектов и пойдет речь.
Одной из проблем, вставших перед СССР и его планированием действий в потенциальном конфликте, было достижение побережья врага и перенос боевых действий на его территорию. США, окружённые океанами, были под их естественной защитой, а мощнейший на момент окончания Второй мировой войны флот только усиливал эту защиту. СССР же, обладая могучими сухопутными силами, должен был каким-то образом доставить их на вражескую территорию, причём скрытно. Так, чтобы противник до последнего не мог обнаружить подход десантируемых войск. Несложно понять, что для таких действий больше всего подходили субмарины. Доставка десанта под водой была признана возможной, поэтому было решено создать проект десантной подводной лодки.
В 1948 году в ЦКБ-18 началось предэскизное проектирование нового подводного десантного судна, получившего проектный номер 621. Как и всякий инновационный и не существовавший доселе проект, он имел множество проблем и задач, которые никогда не ставилась до этого. Так, к примеру, столь масштабная по размерам транспортная субмарина должна была обеспечить относительно комфортное существование всего возимого десанта во время нахождения в подводном положении. Также иметь возможность высадки живой силы на необорудованный берег. И это были лишь основные, лежащие на поверхности проблемы, что предстояло решить.
1 марта 1960 года было утверждено окончательное техзадание на новую субмарину, а в сентябре того же года было представлено на рассмотрение несколько эскизных проектов будущего подводного судна.
По проекту 621 лодка должны была иметь водоизмещение в 5845 тонн, длину в 147,5 и ширину в 13,3 метра, грузоподъёмность в 1550 тонн, возможность погружаться на глубину до 160 метров, автономность до 70 суток, надводную скорость в 15 узлов и подводную — 8,4 узла. Общее время пребывания под водой — около 600 часов без перерыва. Дальность хода составляла 6000 миль в надводном положении, 4200 экономическим ходом под водой и 200 миль с использованием только блока аккумуляторных батарей. Экипаж субмарины составлял 160 человек.
Основным предназначением этого гиганта была именно транспортировка и высадка войск. В нескольких внутренних корпусах, разделенных между собой, субмарина проекта 621 могла доставить до берегов врага внушительный контингент. 10 танков Т-34, 12 85-мм и 2 45-мм пушки, 3 самолёта Ла-5 со сложенными крыльями, 12 грузовых автомашин с тремя прицепами и 4 легковые машины. Помимо этой техники, предполагалось размещение 745 человек десанта и большое количество ручного оружия, минометов, топлива и боеприпасов. На самой субмарине для поддержки высаживаемых войск были предусмотрены установки систем залпового огня в трёх направляющих и нескольких точек зенитной артиллерии.
Согласно проекту, применение такого рода подлодок должно было быть следующим. В подводном положении она приближалась к вражескому побережью. Затем всплывала и, буквально выползая на берег, выгружала десант, прикрывая его огнём своего бортового вооружения. Верхняя носовая часть лодки была спроектирована для возможного переоборудования под взлёт самолётов с монтируемых катапульт. Катапульты также разрабатывались. Для выгрузки техники в системе вентиляции субмарины даже были предусмотрены отдельные вентиляционные системы, чтобы газы от работающих двигателей не накапливались во внутренних помещениях. После десанта лодка могла играть роль командного пункта или же базы снабжения. Некоторые субмарины этого проекта планировались именно для такой роли — снабжения и хранения припасов для десанта.
Комиссия флота, рассматривавшая проект, отметила множество нерешённых технических проблем и сложностей для реализации подобного проекта в металле. Исправить их в ближайшее время не представлялась возможным, и от проекта в итоге отказались.
В истории же проект 621 остался первой попыткой создать десантный транспорт, способный доставить наземные силы до территории врага под водой. Ни один подобный проект, даже если и разрабатывался в других странах, так и не был доведен физического воплощения. Современные средства поражения и доставки оружия сводят на нет подобную концепцию.
Различными флотами мира так или иначе применялись подводные лодки для доставки небольших контингентов до побережья противника, однако во всех случаях это были небольшие диверсионные группы, и до масштабов проекта 621 ни одни из таких примеров явно не дотягивает. Некоторые же наработки проекта позже были использованы уже в других, оказавшихся не столь сложными и инновационными.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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что за бред.....
В 1952 г. началась разработка "подледно-транспортной" подводной лодки проекта 626 для перевозки грузов и военнослужащих в арктических областях, а также для воздушного наблюдения и связи при нахождении в полярном бассейне. На ней предполагалось размещать до 5 танков и топливо для них, или 165 человек десанта с вооружением, или боеприпасы и продовольствие.
Субмарина должна была всплывать практически в любом заданном районе. На ней устанавливалась гидроакустическая аппаратура, позволявшая с достаточной точностью ориентироваться под водой, а также монтировалась система нагревателей с целью образования в льдине сквозного отверстия для выхода десантников на поверхность через выдвижную шахту. Конструкторы предложили несколько вариантов. Наиболее близким к заданию признали тот, где нормальное водоизмещение лодки составляло 3480 т, длина - 100 м, ширина - 9,5 м, осадка - 6,6 м. Скорость надводная - 12 узлов, подводная - 8 узлов. Силовой установкой при надводном ходе служили два серийных двигателя 37Д мощностью по 2000 л.с., а после погружения предполагалось использовать комбинированную дизель-электрическую установку.
В отличие от проекта 621 эта лодка имела два 533-мм торпедных аппарата и 4 торпеды. Артиллерийское вооружение состояло из двух спаренных зенитных установок П-25. Субмарина проектировалась двухкорпусной, трехвальной с одиннадцатью отсеками. Носовая и средняя части прочного корпуса в сечении имели форму "восьмерки", переходившую затем к корме в окружность. В верхней части "восьмерки" находились грузовые отсеки, которые заканчивались прочным тамбуром с герметическим люком для выхода танков в проницаемую камеру, имевшую платформу с гидравлическим подъемником для подачи грузов наверх. В нижней части "восьмерки" стояли аккумуляторные батареи. В цилиндрической части прочного корпуса располагались центральный пост, отсек вспомогательных механизмов и энергетическая установка.
Электрические нагреватели, размещавшиеся в районе рубки, обладали мощностью, достаточной для протаивания льдины четырехметровой толщины. Образовавшееся отверстие служило для монтажа выдвижной шахты, а также для подачи воздуха при работе двигателей на зарядку аккумуляторной батареи. В оконечностях лодки находились опорные стойки, которыми она упиралась в подводную поверхность льда. В надстройке за рубкой крепился грузовой самоходный понтон. Представленный вариант вызвал также немало критических замечаний. Поэтому в ноябре 1955 г. принимается решение о прекращении дальнейшей разработки проекта 626.
Тактико-технические данные проекта:
водоизмещение - 3480 т
скорость в подводном положении - 12 узлов
в надводном положении - 8 узлов
длина - 100 м.
ширина - 9,5м.
осадка - 6,6 м.
экипаж - ? человек.
- А. Широкорад «Танковый десант на полюсе» (Техника молодежи 12-1996г.).
В 40 - начале 50-х гг. в СССР разрабатывались проекты арктических подводных лодок для доставки и высадки десанта с целью захвата авиабаз вероятного противника, а также организации промежуточных аэродромов для советских бомбардировщиков, нацеленных на США. Тогда эта идея не была реализована по техническим причинам. Сегодня на флотах ряда стран такая возможность появилась.
Зима 1953 г. Жизнь на американской авиабазе в Гренландии идет своим чередом: работают радары, взлетают и садятся тяжелые самолеты - толстые сигары транспортников, мощные летающие крепости... Вдруг аэродромная обслуга увидела сотни наступающих автоматчиков в маскировочных халатах. А на взлетную полосу, обгоняя их, с ревом выскакивали танки Т-34 и с ходу открывали пулеметно-пушечный огонь. Через считанные минуты все было кончено; летчики и технические специалисты стояли с поднятыми руками. Спустя некоторое время, база вновь ожила - на бетонку один за другим приземлялись самолеты, только теперь они несли не белые, а красные звезды. Бомбардировщики заправлялись и брали курс на цель... Это не киносценарий очередного голливудского боевика о былой "красной угрозе". Подобные действия прорабатывали боевые генералы и адмиралы, прятавшие затем планы этих операций в папки с грифом "Совершенно секретно - Особой Важности".
С началом холодной войны вокруг Советского Союза была образована сеть американских авиабаз, располагавшихся в Норвегии, Англии, Италии, Турции, Японии. Американские бомбардировщики, действуя с них, могли поразить многие объекты на территории вероятного противника. В свою очередь, СССР не имел военных баз вблизи США и нанести ответный удар мог только со своей территории. Кратчайший путь для советских бомбардировщиков лежал через Арктику, но и тогда они в силу недостаточного радиуса действия не могли вернуться обратно. Поэтому возник проект: организовать промежуточные пункты дозаправки самолетов в ходе полетов как "туда", так и "обратно".
Аэродромы подскока предполагалось создавать на льду вблизи полюса и на арктических островах. Идеальным вариантом был бы захват американских авиабаз. Но как подобное осуществить? Послать ледоколы с десантом вряд ли удастся вследствие абсолютного (в те годы) господства на море флотов США и других стран НАТО. Оставалось использовать подводные корабли.
В 1948 г. в ЦКБ-18 началась разработка "лодки специального назначения" проекта 621 для скрытной переброски десантных подразделений с боевой техникой и снаряжением и последующего снабжения высаженных войск боеприпасами, горючим и продовольствием. Вместе с морской пехотой должны были действовать танкисты, артиллеристы, летчики. При необходимости десантники, как предусматривалось проектом, в момент высадки с ходу могли бы вступать в бой. Для самолетов-истребителей, например, конструкторы создали взлетное устройство типа катапульты.
Было разработано 7 вариантов предэскизного проекта, из которых четыре основных отличались составом энергетической установки и некоторыми конструктивными особенностями, связанными с размещением технических средств и десанта. Были проработаны варианты ПЛ с разными энергетическими установками:
- дизель-аккумуляторный вариант с парогазовой турбинной установкой для обеспечения экономических подводных ходов;
- дизель-аккумуляторный с 16 группами аккумуляторных батарей;
- варианты с «едиными» двигателями, работающими по схеме ЕД-ВВД и по схеме ЕД-ХПИ.
Проект ТТЗ был составлен на основе варианта с парогазовой турбинной энергетической установкой, поскольку по сравнению с другими она обеспечивала наибольшую дальность плавания в подводном положении. В то время к разработке проекта 617 только приступили и возможности создания новой ПГТУ требуемой для проекта 621 мощности были совершенно неясны. Поэтому одновременно представлялся проект ТТЗ на резервный вариант с 16 группами аккумуляторных батарей типа 46СУ по 112 элементов в каждой. В проекте предусматривалось, что в случае отсутствия к требуемому сроку ПГТУ, лодка может строиться с аккумуляторной батареей с последующей ее заменой на ПГТУ. При этом водоизмещение аккумуляторной лодки при одинаковых с основным вариантом длине и ширине возрастало на 630 тонн.
Основные технические решения в предэскизном проекте были направлены на оптимальное размещение перевозимого десанта и боевой техники и на обеспечение высадки десанта на необорудованный причальными приспособлениями мелководный берег (пляж).
ПЛ имела 5 связанных между собой прочных корпусов один средний, а справа и слева от него еще по два корпуса с каждой стороны, расположенных один за другим вдоль корабля. Вместе с легким наружным корпусом, охватывающим все пять прочных корпусов, получалась единая конструкция. В среднем прочном корпусе, разделявшемся горизонтальными платформами и поперечными переборками на водонепроницаемые отсеки, в носовой и средней его частях, размещались перевозимые техника (танки, самолеты, автомашины, пушки) и боеприпасы, а также личный состав десанта. В этом же районе находились жилые помещения для личного состава лодки. В кормовой части среднего корпуса размещался центральный пост, отделенный прочными сферическими переборками, и дизель-электрическая двухвальная установка с дизелями 37Д. В каждом из кормовых бортовых прочных корпусов размещались по одной ПГТУ и одному дизелю З0Д, работающих на одну общую линию вала. Таким образом, ПЛ была четырехвальной.
В носу бортовых корпусов находились аккумуляторные батареи и цистерны замещения перевозимых грузов и продукта «030». Всего на корабле было 35 цистерн замещения, что позволяло без особого труда восстанавливать дифферентовку при высадке десанта. Все прочные корпуса соединялись между собой проходами и люками, позволявшими личному составу переходить из корпуса в корпус.
В наружном корпусе размещались 29 цистерн главного балласта, 3 топливные цистерны, мешки с продуктом «030», цистерны уравнительные и быстрого погружения. В носовой оконечности находились механизированная сходня (аппарель) длиной 25 метров и носовые горизонтальные рули. В надстройке и ограждении рубки располагались артиллерийские и ракетные установки и выдвижные устройства. В кормовой части легкого корпуса размещались два вертикальных руля, кормовые горизонтальные рули и якорное устройство. Плоское днище носовой части корабля защищалось броневыми плитами во избежание повреждений корпуса при касании грунта во время высадки десанта. Для прочного корпуса предусматривалось применение стали с пределом текучести 40 кгс/мгм2. Запроектированная архитектурная форма корпуса ПЛ дала возможность иметь небольшую осадку и обеспечить условия для быстрой высадки десанта: малая осадка позволяла ближе подойти к берегу.
Вооружение: два 57-мм спаренных зенитных автомата и один спаренный 25-мм автомат. Для огневой поддержки десанта на палубе находились станки для пуска 360 реактивных снарядов. Грузоподъемность десантной ПЛ равнялась 1550 т. На ее борту размещались 10 танков Т-34,12 грузовиков и 3 прицепа, 4 легковые автомобиля, 12 пушек калибра 85 мм, 2 пушки калибра 45 мм, 3 самолета Ла-11 со складывающимися крыльями, пулеметы, минометы, автоматы, боеприпасы, топливо, провизия, а также 745 человек десанта.
Поскольку погрузку и выгрузку танки и грузовики производили своим ходом, была предусмотрена мощная вентиляция для удаления выхлопных газов работающих двигателей. Отсеки, где обитали воины, оборудовались системой регенерации и кондиционирования воздуха. Имелись общие койки-нары, каждая на 4 человека, гальюны, умывальники, две большие электроплиты для приготовления пищи, электрокипятильники и т. п.
Наиболее сложной операцией разработчики проекта по праву считали высадку десантных сил. Лодке предстояло вплотную подойти носовой оконечностью к берегу, заполнив цистерны главного балласта, фактически лечь на грунт, открыть грузовой люк и выдвинуть мощный трап для схода техники и людей. По мере облегчения субмарины заполнялись цистерны замещения. Для разведки места высадки, разминирования и уничтожения береговых заграждений через шлюзовые камеры в кормовой части лодки могли выходить водолазы.
Создание транспортно-десантной подводной лодки требовало решения многих сложных технических задач, в том числе таких, как создание ПГТУ, корабельной системы кондиционирования воздуха для помещений с большим числом находящихся в них людей, погрузочно-разгрузочных устройств, а также осуществления коммутации электроэнергии 16 аккумуляторных батарей. К тому же нужно было выполнить целый ряд мероприятий, которые обеспечивали бы сохранение боеспособности десантников во время перехода. Дополнительные задачи, возлагавшиеся на ПЛ - перевозка грузов, снабжение подводных лодок в океане также требовали решения многих проблемных вопросов.
Отсутствие в стране опыта проектирования и использования десантно-транспортных ПЛ и большое число вопросов, требующих своего решения, вызывали сомнение в реальности осуществления этого проекта. Полученная в проекте относительно большая грузоподъемность, достигшая 28% от водоизмещения, заставляла предполагать, что исходные данные в части нагрузки и размещения были в значительной степени оптимизированы. Ряд технический решений - таких, как способ выгрузки техники (самолетов, танков, пушек и т.п.) и обеспечение жизнедеятельности личного состава десанта во время длительного перехода и его боеспособности после высадки, вызвал сомнения в их реальности. В связи с этим руководство советского ВМФ высказало ряд серьезных замечаний и все работы по проекту 621 были прекращены.
Все же проведенная работа дала некоторый опыт, который использовался в последующем, в частности, при проектировании подледно-транспортной ПЛ и других подводных лодок аналогичного назначения.
Тактико-технические данные проекта:
водоизмещение - 5845 т
скорость в подводном положении - 8,4 узлов
в подводном положении - 15 узлов
дальность плавания надводная - 6000 миль.
длина - 147,5 м.
ширина - 13,3м.
осадка - 6,3 м.
экипаж - ? человек.
А. Широкорад «Танковый десант на полюсе» (Техника молодежи 12-1996г.).
"субмарина проекта 621 могла доставить до берегов врага внушительный контингент. 10 танков Т-34, 12 85-мм и 2 45-мм пушки, 3 самолёта Ла-5 со сложенными крыльями"
Автор, ну если не ориентируешься в военной технике, то нахрена пыжешься, копипастишь всякий бред! Ну какие Т-34 и Ла-5 в 1960 году???
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"Потребовалось три жарких лета, чтобы полностью растопить прототип, построенный в Канаде"
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Википедия врать не будет.
(Во всяком случае, за данный проект).