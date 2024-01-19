Проект 621. Всего и побольше, и желательно сразу

Так уж получается, что теория нечасто переживает столкновение с практикой, и казавшаяся в умах прожектёров и даже на бумаге замечательной идея на деле обрастает целым ворохом непредвиденных проблем и неустранимых недостатков. Особенно богатыми на такие разработки были времена холодной войны, когда лучше военные конструкторы по обе стороны железного занавеса выдавали на гора множество крайне сложных и весьма оторванных от реальности проектов. каковые могли бы послужить решительным аргументом в противостоянии двух сверхдержав на поле боя. Об одном из таких проектов и пойдет речь.

Одной из проблем, вставших перед СССР и его планированием действий в потенциальном конфликте, было достижение побережья врага и перенос боевых действий на его территорию. США, окружённые океанами, были под их естественной защитой, а мощнейший на момент окончания Второй мировой войны флот только усиливал эту защиту. СССР же, обладая могучими сухопутными силами, должен был каким-то образом доставить их на вражескую территорию, причём скрытно. Так, чтобы противник до последнего не мог обнаружить подход десантируемых войск. Несложно понять, что для таких действий больше всего подходили субмарины. Доставка десанта под водой была признана возможной, поэтому было решено создать проект десантной подводной лодки.

В 1948 году в ЦКБ-18 началось предэскизное проектирование нового подводного десантного судна, получившего проектный номер 621. Как и всякий инновационный и не существовавший доселе проект, он имел множество проблем и задач, которые никогда не ставилась до этого. Так, к примеру, столь масштабная по размерам транспортная субмарина должна была обеспечить относительно комфортное существование всего возимого десанта во время нахождения в подводном положении. Также иметь возможность высадки живой силы на необорудованный берег. И это были лишь основные, лежащие на поверхности проблемы, что предстояло решить.