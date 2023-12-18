Война, развязанная французским булочником, и её результаты

Две страны, разделённые океаном, в 1838 году сошлись в битве не на жизнь, а на смерть. И причина противостояния Франции и Мексики оказалась весьма специфической.
Владелец кондитерской Ремонтель обратился с жалобой к королю Франции Луи-Филиппу. Смысл её заключался в требовании компенсировать ущерб, который нанесли его магазинчику в пригороде Мехико хмельные солдаты, разграбившие его и забравшие сладкий товар.
Франция жалобу своего подданного категорически поддержала. И затребовала от Мексики колоссальную сумму компенсации в размере 600 тыс. песо. Естественно, все унесённые пирожные и даже разбитые витрины стоили на порядок меньше, поскольку на момент 1838 года мексиканский рабочий получал 1 песо в день.
Мексиканцы – граждане темпераментные. И страну на тот момент лихорадило от гражданской войны. Конфликт то затухал, то снова набирал обороты. В результате страдало имущество не только местных бизнесменов, но и работавших там французов. Среди которых оказался и мсье Ремонтель.
Естественно, сказывались и напряжённые отношения между государствами. Хотя Франция и входила в тройку крупнейших торговых партнёров Мексики, но её товары облагались более высокими пошлинами по сравнению с английскими и американскими.
Поначалу мексиканское правительство отнеслось к требованию как к шутке и отказалось платить. Но Луи-Филипп был настроен очень серьёзно и из принципа хотел доказать, что шутить с великой державой не стоит.
Когда истёк срок ультиматума, к побережью прибыл французский флот и заблокировал Мексике морские торговые пути. На некоторое время проблему дефицита решили контрабандисты, но французские военные быстро вычислили и перекрыли каналы поставок.
Французский адмирал Шарль Боден – опытный моряк, отдавший службе 40 лет, осадил крупнейший порт Мексики Веракрус. На севере находилась крепость Сан-Хуан-де-Улуа, считающаяся неприступной благодаря окружению водой и усиленному укреплению. Боден принял решение начать с неё.
Защитники гарнизона численностью около тысячи человек располагали 186 орудиями и могли дать достойный отпор. Но 380 орудий французских кораблей не оставили мексиканцам шансов. В ходе обороны гарнизон потерял почти половину солдат, тогда как французская эскадра оказалась невредимой и с минимальными потерями живой силы (четверо погибших и 30 раненых).
Выступавший в качестве третейского судьи английский посол в Мексике посоветовал президенту Анастасио Бустаманте пойти на мир с французами и согласиться на выплату компенсации. 9 марта 1839 года Кондитерская война официально завершилась.
За блестящее проведение Мексиканской кампании Боден был произведён в контр-адмиралы, стал командующим французской эскадрой у берегов Южной Америки. А позднее стал адмиралом и командующим всеми военно-морскими силами в Средиземном море.
Оговоренную сумму Мексика, потерявшая порядка 400 человек и понёсшая солидные материальные потери, так и не выплатила. Обозлённые французы через несколько лет предприняли повторную попытку получить своё. Вторая франко-мексиканская война продлилась целых шесть лет и закончилась поражением Франции. Только в 1880 году странам удалось прийти к консенсусу и восстановить дипломатические отношения, разрыв которых спровоцировали украденные пирожные.
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