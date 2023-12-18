Война, развязанная французским булочником, и её результаты

Франция жалобу своего подданного категорически поддержала. И затребовала от Мексики колоссальную сумму компенсации в размере 600 тыс. песо. Естественно, все унесённые пирожные и даже разбитые витрины стоили на порядок меньше, поскольку на момент 1838 года мексиканский рабочий получал 1 песо в день.

Мексиканцы – граждане темпераментные. И страну на тот момент лихорадило от гражданской войны. Конфликт то затухал, то снова набирал обороты. В результате страдало имущество не только местных бизнесменов, но и работавших там французов. Среди которых оказался и мсье Ремонтель.