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Почему в городе Индонезии много лет стоит лодка на крыше дома и баржа посреди города

Почему в городе Индонезии много лет стоит лодка на крыше дома и баржа посреди города

Автор:
03 октября 2023 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индонезия   баржа   лодка   мемориал   факты   фото   цунами   
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Мемориал, который создало цунами.

В 2004 году в Индийском океане произошло землетрясение, которое вызвало страшнейшее в истории цунами. До сих пор неизвестно, сколько человек погибло, так как многих просто унесло в море. Цифры только приблизительные, и они варьируются от 225 до 300 тысяч жертв. Самые страшные последствия были в индонезийском городе Банда-Ачех, где погибли 130 тысяч человек. Когда город оправился от трагедии, здесь даже официально открыли Ачехский музей цунами.

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Но это не единственный музей в городе, посвященный трагедии. На городских улицах, в нескольких километрах от побережья, возвышаются корабли, которые стихия вынесла на берег много лет назад. Они и сегодня стоят в окружении зданий очень далеко от океана. Эти судна стали бессловесным памятником хаосу, который творился 26 декабря 2004 года.


Три волны катастрофы

Свидетели событий 2004 года рассказывают, что было три волны. Первая волна была слабой, вода достигла только фундаментов домов. Но следующие волны обрушились на город гигантской стеной. Вторая волна была такой мощной, что вынесла на улицы несколько кораблей, которые стояли в порту. Один из накрыл жилой дом и полностью его раздавил. Это баржа PLTD Apung 1 весом в 2600 тонны. Считается, что в доме были жильцы, и они до сих пор находится под этим кораблем.

Судно сейчас расположено примерно в трех километрах от побережья. Когда воды отступили, баржа осталась стоять в окружении руин, которые когда-то были городом.


Памятники, которые создало цунами

PLTD Apung 1 — не единственное судно, выброшенное волной. Есть еще и лодка, которая оказалась на крыше жилого дома. Корабли практически сразу стали негласным символом катастрофы, которая унесла жизни тысяч человек. Их фотографии попали в СМИ, а вскоре к лодкам стали приезжать первые туристы, чтобы почтить память жертв. В итоге корабли решили не трогать, оставив на месте, куда их выбросил океан.

В 2012 году рядом с баржей PLTD Apung 1 оборудовали парк, да и сам корабль привели в порядок. Теперь на судно можно подняться, пройтись по нему и полюбоваться видом на окрестности.

Что касается лодки, дом под ней и сегодня лежит в руинах. Сам катер местные жители прозвали Ноев ковчег. В первое время после трагедии он стал убежищем для десятков человек. Спустя почти два десятилетия лодка все еще стоит на том месте, куда ее занесло цунами.

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Метки: Индонезия   баржа   лодка   мемориал   факты   фото   цунами   
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