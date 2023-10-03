Почему в городе Индонезии много лет стоит лодка на крыше дома и баржа посреди города

Но это не единственный музей в городе, посвященный трагедии. На городских улицах, в нескольких километрах от побережья, возвышаются корабли, которые стихия вынесла на берег много лет назад. Они и сегодня стоят в окружении зданий очень далеко от океана. Эти судна стали бессловесным памятником хаосу, который творился 26 декабря 2004 года.

Три волны катастрофы

Свидетели событий 2004 года рассказывают, что было три волны. Первая волна была слабой, вода достигла только фундаментов домов. Но следующие волны обрушились на город гигантской стеной. Вторая волна была такой мощной, что вынесла на улицы несколько кораблей, которые стояли в порту. Один из накрыл жилой дом и полностью его раздавил. Это баржа PLTD Apung 1 весом в 2600 тонны. Считается, что в доме были жильцы, и они до сих пор находится под этим кораблем.