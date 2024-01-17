Концепт лифта, который сможет доставлять пассажиров в космос

Космическая станция будет находиться на высоте 36000 км над Землей, что в 78 раз выше МКС. Хьюз говорит, что она будет "скорее вокзалом, чем конечным пунктом назначения".

"Вы уже в космосе, и из этой точки вы можете отправиться куда угодно", - добавил автор проекта.