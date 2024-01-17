Концепт лифта, который сможет доставлять пассажиров в космос

Путешествие в космос может стать таким же обычным делом, как поездка в лифте. Так считает британский архитектор Джордан Уильям Хьюз. Он представил проект "космического лифта" под названием Ascensio и был удостоен международной премии от фонда Жака Ружери.
По задумке архитектора, стартовой площадкой станет корабль в океане, который будет соединён особыми тросами с космической станцией. Шесть лифтов (три грузовых и три с иллюминаторами и кислородом для людей) будут курсировать в космос и обратно.
Космическая станция будет находиться на высоте 36000 км над Землей, что в 78 раз выше МКС. Хьюз говорит, что она будет "скорее вокзалом, чем конечным пунктом назначения".
"Вы уже в космосе, и из этой точки вы можете отправиться куда угодно", - добавил автор проекта.
Однако Хьюз позаботился не только о функциональной стороне Ascensio: "Если вы собираетесь полететь в космос, вы не должны довольствоваться малым, это должен быть удивительный, единственный в жизни опыт".
По этой причине он представил роскошные интерьеры с бассейнами и беговыми дорожками. На другом конце троса, на Земле, архитектор создал потрясающий плавучий остров с садами.
Плавучий остров может перемещаться, это позволит сделать путешествия независимыми от погоды.
Но главное преимущество лифта в том, что это более дешёвый и эффективный вид транспорта в космос по сравнению с ракетами.
Например, запуск ракеты Falcon 9 на расстояние 460 км к Международной космической станции в настоящее время стоит 67 млн долларов.
На пути Хьюза и его мечты о доступных космических путешествиях стоит несколько технических проблем, главная из которых - создание новых материалов.
Гравитация и центробежная сила будут тянуть трос лифта в противоположных направлениях, требуется достаточно легкий и прочный материал, но такого пока нет.
Самым перспективным материалом на данный момент являются углеродные нанотрубки - полые цилиндрические структуры из атомов углерода.
Однако эта технология ещё далека от масштабов, необходимых для воплощения замыслов Хьюза.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чёт по цифрам не бьётся.
Высота полёта МКС ~= 420 км
Бьётся