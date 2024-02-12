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22 неизвестных факта о фильме «Рокки», в котором сэкономили даже на рваных штанах Сильвестра Сталлоне

22 неизвестных факта о фильме «Рокки», в котором сэкономили даже на рваных штанах Сильвестра Сталлоне

Автор:
12 февраля 2024 11:29
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   рокки   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Спортивная драма «Рокки», благодаря которой мир узнал о таком актере, как Сильвестр Сталлоне, попала на большие экраны в 1976 году. В прокате бюджетная лента сделала огромную кассу и со временем стала культовой.

1. Сильвестр Сталлоне написал сценарий «Рокки» за три дня под впечатлением от боя между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером. В 2003 г. Уэпнер подал в суд, считая, что Сталлоне нажился на его биографии и при этом ничего ему не заплатил. Дело было урегулировано в досудебном порядке при помощи суммы неразглашённого объёма :)

2. Продюсеры Ирвин Уинклер и Роберт Чартофф были так впечатлены сценарием, что предлагали Сталлоне выкупить права за умопомрачительные $350 тыс. «Умопомрачительные» - ни разу не сарказм. Во-первых, на дворе стоял 1975 г., покупательная способность доллара была совсем другой, гонорары сценаристов ещё не улетели в небеса. Во-вторых, Сильвестр Сталлоне был никем и ничто ему не светило. В-третьих, на счету Сталлоне было $106 и он даже подумывал продать свою собаку (см.п.6), потому что её не на что было содержать.

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3. Не меньшее впечатление сценарий произвёл и на кинокомпанию United Artists, которая выразила готовность немедленно выписать чек на $2 млн для производства «Рокки» и предложила выбрать актёра на главную роль из пёстрого сонма голливудских звёзд, включая Роберта Редфорда и Бёрта Рейнолдса.

4. Несмотря на щедрое предложение и впечатлительность других сторон, Сталлоне пошёл ва-банк и выдвинул условие: главную роль в фильме исполнит он сам и точка. Уинклер и Чартофф уговорили United Artists принять ультиматум, однако кинокомпания мгновенно уполовинила бюджет, ещё $100 тыс. докинули сверху сами продюсеры, заложив свои дома.

5. Сам Сталлоне не получил за развитие сценария ни гроша и сыграл за минимальный гонорар, установленный Гильдией киноактёров США ($35 тыс). Впрочем, благодаря участию в разделе прибыли от фильма его доход от «Рокки» составил умопомрачительные $25 млн. (опять же, «умопомрачительный» без тени сарказма) + космические поступления от франшизы. Случился бы вообще феномен Сталлоне без этой роли?

6. Сами догадываетесь, что на съёмках экономили на всём, а потом ещё экономили на сэкономленном. Например, пробежки Бальбоа по безлюдным (читай – без массовки) улицам Филадельфии снимали пиратской «прыг-скок» камерой без муниципального разрешения, в кадре появляются младший брат Сталлоне Фрэнк (уличный певец и «хулиган из подворотни»),

их отец Фрэнк-старший (человек, бьющий в гонг в конце раундов).

И даже Буткус – личная собака Сталлоне, которую он чуть было не продал от бескормицы. И почему первое свидание Рокки и Эдриан проходит на пустом катке? Продюсеры сэкономили на массовке!

7. А вот Джо Фрейзер был самый настоящий. Найти ценник этого камео мне не удалось, но, исходя из постулата бюджетной дисциплины, изложенного в п.6, полагаю этот эпизод боксёр сыграл бесплатно.

8. После съёмок фильма Сильвестр Сталлоне забрал черепашек Рокки Бальбоа с собой. В мае 2018 г. актёр опубликовал фотографию, на которой те самые «Каф» и «Линк» до сих пор неплохо себя чувствуют.

9. Экономили даже на дублёрах. Хотя халтура боксёрских ударов в комбинированных съёмках сразу бросается в глаза, тем не менее, на съёмках боя Крид-Бальбоа Карлу Уэзерсу по-настоящему разбили нос, а Сталлоне сильно отбили рёбра.

10. Сцена ночного разговора между Рокки и Эдриан перед боем была снята за один дубль. Съёмки затягивались, домов под залог больше не осталось, и продюсеры просили Сталлоне пропустить этот слюнявый момент. Однако актёр посчитал сцену ключевой для образа боксёра, настоял на съёмке и сделал её в один заход.

11. Заметили, что Рокки выступает в белых боксерах с красными полосами, а на плакате он, наоборот, в красных боксерах с белыми полосами?

12. «Рокки» - третий полнометражный фильм, снятый на изобретённую в 1975 году Гарреттом Брауном систему стабилизации камеры Steadycam. В частности, знаменитый подъём по ступенькам Музея искусств Филадельфии.

13. А вот ещё любопытный факт о сцене у Музея искусств Филадельфии. Оба подъёма по ступенькам снимали в один день – утром (конец тренировок) и вечером (начало тренировок). Оба раза стэдикамом Брауна.

14. Для съёмок фильма Сталлоне бросил курить – не хватало дыхалки.

15. Сталлоне на 32 страницах покадрово расписал финальный бой.

16. Бальбоа и Крид используют перчатки Casanova (в следующих сериях франшизы – Cleto Reyes и Tuf-Wear). Любопытно, что эти перчатки до сих пор запрещено использовать в профессиональных боях из-за угрозы здоровью боксёров. Продюсеры выбрали их сугубо из-за внешнего вида – Casanova заметно меньше других перчаток.

17. Съёмки фильма длились всего 28 дней.

18. Фотографии юного Рокки на зеркале в его квартире – настоящие фотографии юного Сталлоне.

19. Несколько слов о Талие Шайр, исполнившей роль Эдриан Пеннино. Урождённая Талия Роуз Коппола, она приходится младшей сестрой режиссёру Фрэнсису Форду Копполе (благодаря «Крестному отцу» которого и получила известность), а также тётей Софии Коппола и Николасу Кейджу. Сын Шайр от второго брака – популярный актёр Джейсон Шварцман, известный по сотрудничеству с режиссёром Уэсом Андерсоном, в том числе в картинах «Отель Гранд Будапешт» , «Поезд на Дарджилинг», «Остров Собак», «Французский вестник» и «Город Астероидов».

20. Секунданта Эла Сальвани действительно зовут Эл Сальвани.

21. От дома Рокки до Музея искусств Филадельфии 7,3 км.

22. Бюджет - $1,1 млн. Кассовые сборы - $225 млн. Это один из самых доходных фильмов в истории американского кинематографа. И первый спортивный, боксёрский фильм, получивший «Оскара» за лучшую картину.

22.1. Расходы на рекламу фильма в 4 раза превзошли бюджет на производство.

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Метки: актеры   кино   рокки   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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