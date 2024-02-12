22 неизвестных факта о фильме «Рокки», в котором сэкономили даже на рваных штанах Сильвестра Сталлоне

1. Сильвестр Сталлоне написал сценарий «Рокки» за три дня под впечатлением от боя между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером. В 2003 г. Уэпнер подал в суд, считая, что Сталлоне нажился на его биографии и при этом ничего ему не заплатил. Дело было урегулировано в досудебном порядке при помощи суммы неразглашённого объёма :)

2. Продюсеры Ирвин Уинклер и Роберт Чартофф были так впечатлены сценарием, что предлагали Сталлоне выкупить права за умопомрачительные $350 тыс. «Умопомрачительные» - ни разу не сарказм. Во-первых, на дворе стоял 1975 г., покупательная способность доллара была совсем другой, гонорары сценаристов ещё не улетели в небеса. Во-вторых, Сильвестр Сталлоне был никем и ничто ему не светило. В-третьих, на счету Сталлоне было $106 и он даже подумывал продать свою собаку (см.п.6), потому что её не на что было содержать.