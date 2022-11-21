Остров Хасима: почему японцы резко покинули процветающий остров?

Этот клочок суши, действительно, стал декорацией к нескольким фильмам ужасов. Тем удивительней, что всего пол века назад Хасима был самым густонаселенным местом в мире.

На площадке 0,063 км² (девять футбольных полей) располагались 30 многоквартирных домов, 25 супермаркетов, школа, больница, казино, бордель и даже кладбище.

Что заставило людей покинуть процветающий остров, и почему Хасима до сих пор закрыт для туристов?

Дела минувших дней

Хасима — обломок скалы, расположенный в открытом океане на самом юге Японских островов.

До начала XIX века единственными его жителями были морские птицы. Изредка якорь у острова бросали рыбаки, которые пережидали непогоду.