FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2427 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Остров Хасима: почему японцы резко покинули процветающий остров?

Остров Хасима: почему японцы резко покинули процветающий остров?

Автор:
21 ноября 2022 10:45
Сообщество : Путешествия
Метки: Остров Хасима   Япония   в мире   остров   факты   фото   японцы   
281
5

Заросшие сорняком и мхом здания, зияющие, словно пустые глазницы, разбитые окна — остров Хасима, подобно кораблю-призраку, внушает гнетущее настроение.

Этот клочок суши, действительно, стал декорацией к нескольким фильмам ужасов. Тем удивительней, что всего пол века назад Хасима был самым густонаселенным местом в мире.

На площадке 0,063 км² (девять футбольных полей) располагались 30 многоквартирных домов, 25 супермаркетов, школа, больница, казино, бордель и даже кладбище.

Что заставило людей покинуть процветающий остров, и почему Хасима до сих пор закрыт для туристов?

Дела минувших дней

Хасима — обломок скалы, расположенный в открытом океане на самом юге Японских островов.

До начала XIX века единственными его жителями были морские птицы. Изредка якорь у острова бросали рыбаки, которые пережидали непогоду.

×
×

Они то и заметили секрет Хасимы, повлиявший в будущем на судьбу всего региона. Речь идет о крупных запасах ископаемого угля. До 1970-х годов каменный уголь являлся вторым по ценности энергетическим ресурсом, который широко применялся в качестве топлива и сырья для промышленности.

Уголь нашли в 1810 году. До 1869 года его собирали только местные жители, а потом сюда пришли серьезные добывающие кампании.

Впрочем, бизнес никак не шёл. Периодические землетрясения и высокие волны, которые сносили дома рабочих в море и затапливали шахты, делали добычу крайне опасным и невыгодным занятием.

Всё изменилось в 1890 году, когда на остров пришла кампания «Митсубиси». Концерн привёл с собой современные технологии и западных специалистов. Последние построили по периметру Хасимы железобетонные заграждения, превратив скалу в крепость.

Так Хасиму и стали называть местные японцы — Гункандзима («крейсер»).


Остров мечты

Удивительно, как деньги и технологии способны создать кусочек Рая в самом неприспособленном для этого месте. Хасима, на некоторое время, стал таким Раем.

Чтобы привлечь на остров рабочих, кампания предлагала самые «вкусные» условия, которые только могли быть у японцев в XX веке. Высокая зарплата, бесплатное комфортное жилье, полный социальный пакет и возможность переехать в шахтерский городок со всей семьей.

Была создана вся сопутствующая инфраструктура: детский сад, школа, больница, кинотеатр, два бассейна, клуб. Для более приземленных людей, приезжавших сюда в одиночку, предусматривались «Дом наслаждений» и казино. Люди просаживали здесь целые состояния.

Добыча угля выросла до 150 тысяч тонн в год. Появились три шахты, одна из которых уходила на 600 метров под землю. В военное время на Хасиме даже уместили завод.

В 1959 году численность населения достигла 5,5 тысяч человек. Стоит напомнить, что жили они на 6,3 гектарах площади!


Конец Света по-японски

Трагедия Хасимы заключалась в том, что в 1970 году уголь начал заканчиваться! В 1974 году «Митсубиси» объявила об окончательном закрытии производства. Шахтерский город опустел за неделю.

Чтобы избавить людей от соблазна разграбить пустующие помещения, правительство взяло остров под охрану, а руководство кампании завалило шахты.

Для иностранцев визит на Хасиму грозит депортацией, а для японцев предусмотрены высокие штрафы. Впрочем, город стал небезопасен сам по себе. Инфраструктура деградировала и грозит обвалиться от неосторожного шага.

Однако посмотреть на руины «крейсера» всё-таки можно. Google Street View подробно отснял все строения и погулять по закоулкам Хасимы можно онлайн.

Наконец, в 2015 году ЮНЕСКО внесла Хасиму в список Всемирного наследия, а местные власти предоставили возможность индивидуальных туров на остров в кампании с гидом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Остров Хасима   Япония   в мире   остров   факты   фото   японцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Viktor 16 минут назад
Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, кошмар!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 8 минут назад
Все потому что им Курилы нужны , хрен какая то , а вот Курилы это да . А еще у них традиция есть поклоняться тем кто их епанул ядерным оружием , это да . Еще напомню что такое Япония , это страна как Америка , фантики печатают а на деле 0 . Самый большой долг только у Америки и Японии и отдавать они это не собираются . Это из истории как развести всех и жить красиво .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1311610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"
25 интересных фактов о фильме "Парк юрского периода"
Набирающие популярность в сообществах
Екатеринослав 1918 год
Екатеринослав 1918 год
Автовсячина
Автовсячина
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#сарказм#животные#Разное#Россия#съемка
#факты#Юмор#фотографии#фильм#в мире#комментарии#Прикол#актеры
#интересно#кино#картинки#Приколы#страна#позитив#Спорт#роль
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Одинокий дом на холодном острове Одинокий дом на холодном острове Зачем японцы указывают в&nbsp;резюме группу крови Зачем японцы указывают в резюме группу крови Намако - японское полезное блюдо Намако - японское полезное блюдо Где в России расположен остров Недоразумения Где в России расположен остров Недоразумения Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах

На что жалуетесь?

Вернуться