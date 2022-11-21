Остров Хасима: почему японцы резко покинули процветающий остров?

Заросшие сорняком и мхом здания, зияющие, словно пустые глазницы, разбитые окна — остров Хасима, подобно кораблю-призраку, внушает гнетущее настроение.
Этот клочок суши, действительно, стал декорацией к нескольким фильмам ужасов. Тем удивительней, что всего пол века назад Хасима был самым густонаселенным местом в мире.
На площадке 0,063 км² (девять футбольных полей) располагались 30 многоквартирных домов, 25 супермаркетов, школа, больница, казино, бордель и даже кладбище.
Что заставило людей покинуть процветающий остров, и почему Хасима до сих пор закрыт для туристов?
Дела минувших дней
Хасима — обломок скалы, расположенный в открытом океане на самом юге Японских островов.
До начала XIX века единственными его жителями были морские птицы. Изредка якорь у острова бросали рыбаки, которые пережидали непогоду.
Они то и заметили секрет Хасимы, повлиявший в будущем на судьбу всего региона. Речь идет о крупных запасах ископаемого угля. До 1970-х годов каменный уголь являлся вторым по ценности энергетическим ресурсом, который широко применялся в качестве топлива и сырья для промышленности.
Уголь нашли в 1810 году. До 1869 года его собирали только местные жители, а потом сюда пришли серьезные добывающие кампании.
Впрочем, бизнес никак не шёл. Периодические землетрясения и высокие волны, которые сносили дома рабочих в море и затапливали шахты, делали добычу крайне опасным и невыгодным занятием.
Всё изменилось в 1890 году, когда на остров пришла кампания «Митсубиси». Концерн привёл с собой современные технологии и западных специалистов. Последние построили по периметру Хасимы железобетонные заграждения, превратив скалу в крепость.
Так Хасиму и стали называть местные японцы — Гункандзима («крейсер»).
Остров мечты
Удивительно, как деньги и технологии способны создать кусочек Рая в самом неприспособленном для этого месте. Хасима, на некоторое время, стал таким Раем.
Чтобы привлечь на остров рабочих, кампания предлагала самые «вкусные» условия, которые только могли быть у японцев в XX веке. Высокая зарплата, бесплатное комфортное жилье, полный социальный пакет и возможность переехать в шахтерский городок со всей семьей.
Была создана вся сопутствующая инфраструктура: детский сад, школа, больница, кинотеатр, два бассейна, клуб. Для более приземленных людей, приезжавших сюда в одиночку, предусматривались «Дом наслаждений» и казино. Люди просаживали здесь целые состояния.
Добыча угля выросла до 150 тысяч тонн в год. Появились три шахты, одна из которых уходила на 600 метров под землю. В военное время на Хасиме даже уместили завод.
В 1959 году численность населения достигла 5,5 тысяч человек. Стоит напомнить, что жили они на 6,3 гектарах площади!
Конец Света по-японски
Трагедия Хасимы заключалась в том, что в 1970 году уголь начал заканчиваться! В 1974 году «Митсубиси» объявила об окончательном закрытии производства. Шахтерский город опустел за неделю.
Чтобы избавить людей от соблазна разграбить пустующие помещения, правительство взяло остров под охрану, а руководство кампании завалило шахты.
Для иностранцев визит на Хасиму грозит депортацией, а для японцев предусмотрены высокие штрафы. Впрочем, город стал небезопасен сам по себе. Инфраструктура деградировала и грозит обвалиться от неосторожного шага.
Однако посмотреть на руины «крейсера» всё-таки можно. Google Street View подробно отснял все строения и погулять по закоулкам Хасимы можно онлайн.
Наконец, в 2015 году ЮНЕСКО внесла Хасиму в список Всемирного наследия, а местные власти предоставили возможность индивидуальных туров на остров в кампании с гидом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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