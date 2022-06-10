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83-летний японец стал старейшим в мире человеком, переплывшим Тихий океан

83-летний японец стал старейшим в мире человеком, переплывшим Тихий океан

Автор:
10 июня 2022 16:21
Сообщество : Истории
Метки: Япония   в мире   истории   люди   океан   рекордсмены   рекорды   японцы   яхтсмены   яхты   
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Пересечь в одиночку крупнейший в мире океан - уже большое достижение. 83-летний японский яхтсмен Кеничи Хориэ сделал это уже несколько раз с 1962 года. 4 июня этого года он установил рекорд, став старейшим в мире яхтсменом, переплывшим Тихий океан в одиночку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   в мире   истории   люди   океан   рекордсмены   рекорды   японцы   яхтсмены   яхты   
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1  комментарий
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Росомаха 6 минут назад
Делать не хрен на пенсии в Японии, вот и бороздит , зарабатывая на суши с саке...
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