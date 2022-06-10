83-летний японец стал старейшим в мире человеком, переплывшим Тихий океан

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Пересечь в одиночку крупнейший в мире океан - уже большое достижение. 83-летний японский яхтсмен Кеничи Хориэ сделал это уже несколько раз с 1962 года. 4 июня этого года он установил рекорд, став старейшим в мире яхтсменом, переплывшим Тихий океан в одиночку.
4 июня 2022 года 83-летний японский яхтсмен Кеничи Хориэ прибыл к берегам полуострова Кии в Японии - после долгого путешествия через Тихий океан длиной в два месяца. Он установил рекорд и стал старейшим в мире яхтсменом, переплывшим Тихий океан в одиночку. "Не позволяйте своим мечтам оставаться просто мечтами. Превратите мечту в цель, и делайте всё, чтобы достичь её - и вас ждёт замечательная жизнь," - сказал яхтсмен по спутниковому телефону, направляясь с острова Сикоку в Вакаяму, что было последним этапом его путешествия.
Яхтсмен отправился в плавание на парусной лодке Suntory Mermaid III весом 990 кг и длиной 6 метров. Он стартовал 27 марта из Сан-Франциско, США, и отправился через океан в сторону Японии. Он не заходил ни в один порт по пути. Его видели только один раз - 16 апреля, у гавайского острова Оаху. По словам Хориэ, некоторые моменты во время путешествия были сложными, но справляться с трудностями ему помогала ежедневная связь с семьёй. "Если я не звонил им хотя бы один день, они начинали волноваться," - рассказал мужчина.
Это не первый раз, когда Хориэ бороздил просторы Тихого океана. В 1962 году 23-летним парнем он работал продавцом запчастей для автомобилей, но уже тогда стал первым человеком в истории, пересекшим Тихий океан без остановок. Тогда он совершил путешествие из Японии в Калифорнию. На борту у него было только радио, а GPS тогда не было - поэтому он признавался, что часто волновался во время штормов, однако, "очень хотел принять этот вызов". Путешествие заняло 94 дня, и тогда у Хориэ даже не было какого-то официального разрешения.
Тогда, в 1962-м, у Хориэ не было паспорта и денег, а на борту лодки Mermaid он питался только рисом и консервами. Он вспоминает, как радостно предлагал американцам, пришедшим к его лодке, саке и пиво, которые он привез с собой из Японии. По словам яхтсмена, тогдашний мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер выдал ему визу, чтобы он смог находиться на территории Америки. Кроме того, люди начали делать пожертвования в поддержку Хориэ - а интервью с ним пользовались таким спросом, что они ограничивались лишь 20 минутами в каждом выпуске.
Первая лодка Mermaid, на которой Хориэ впервые пересёк океан, сейчас хранится в Национальном морском музее в Калифорнии. С того знаменитого путешествия Хориэ пересекал Тихий океан на нескольких экологичных судах - в том числе на лодке, работающей на солнечных батареях. В 1999 году он отплыл из Сан-Франциско в Японию на судне, сделанном из пивных бочонков. По мнению яхтсмена, океан - незаменимый источник жизни на Земле. Однако, он не называет себя природным активистом: "Я просто делаю что-то как обычный член общества," - сказал Хориэ.
В одном из интервью японец сказал, что хочет бороздить океан, пока ему не исполнится 100 лет. А в недавнем интервью он признался, что удивлён, что ему удалось установить новый рекорд в 83 года: "Не думал, что буду вообще плавать в 83 года, но я всё ещё в добром здравии, и не хочу упускать шанс. Всегда здорово принять вызов, так почему бы не попробовать," - говорит яхтсмен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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