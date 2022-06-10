83-летний японец стал старейшим в мире человеком, переплывшим Тихий океан

Это не первый раз, когда Хориэ бороздил просторы Тихого океана. В 1962 году 23-летним парнем он работал продавцом запчастей для автомобилей, но уже тогда стал первым человеком в истории, пересекшим Тихий океан без остановок. Тогда он совершил путешествие из Японии в Калифорнию. На борту у него было только радио, а GPS тогда не было - поэтому он признавался, что часто волновался во время штормов, однако, "очень хотел принять этот вызов". Путешествие заняло 94 дня, и тогда у Хориэ даже не было какого-то официального разрешения.