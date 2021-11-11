Как японцы украшают свои велосипеды

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Велосипед со стальными стенами и подсветкой не фантазия, немного не дотянувшая до «Безумного Макса», а вполне реальная Япония. Т
Только японские умельцы превратили велосипед в нечто большее, чем просто транспорт: это буквально движущийся ночной клуб со светомузыкой и встроенной аудиосистемой.
Чем обычно «дорабатывают» велосипед их владельцы? Багажниками, корзинами, держателями для бутылок или хотя бы зеркалом и небольшой фарой для того, чтобы передвигаться в темноте.
Японские умельцы ушли далеко в тюнинге своих двухколесных коней, превратив их в стальных монстров, умеющих петь.
Эти велосипеды из Японии называют декочари (dekochari), и впервые они появились в 1970-х годах
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Тогда взрослые японцы начали тюнинговать свои грузовики, а за ними идею подхватили дети и подростки
Они обшивали свои велосипеды хромированными листами, фанерой, обвешивали их гирляндой
Позже хобби перекочевало и в «старшую жизнь»: сегодня декочари не только детское, но и взрослое увлечение
Вес этих двуногих коней доходит до 100 кг, и управлять ими порой не так просто
Внутри этих коробок обычно установлен автомобильный аккумулятор, который помогает поддерживать работу
Декочари просто нашпигованы техникой: аудиосистемой, световыми дисплеями и прочими аксессуарами
Все это куплено в специализированных магазинах или сделано вручную
Каждый такой велосипед уникален, ведь над ним не один год трудился владелец
Правда, ездить по улицам городов на таком транспорте нельзя
У них слишком большие размеры и очень яркое освещение, что опасно для других участников движения
Однако декочари ― это целая культура, и если на улицах увидеть их нельзя, то есть специальные мероприятия
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