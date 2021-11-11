Как японцы украшают свои велосипеды

Только японские умельцы превратили велосипед в нечто большее, чем просто транспорт: это буквально движущийся ночной клуб со светомузыкой и встроенной аудиосистемой.

Чем обычно «дорабатывают» велосипед их владельцы? Багажниками, корзинами, держателями для бутылок или хотя бы зеркалом и небольшой фарой для того, чтобы передвигаться в темноте.

Японские умельцы ушли далеко в тюнинге своих двухколесных коней, превратив их в стальных монстров, умеющих петь.

Эти велосипеды из Японии называют декочари (dekochari), и впервые они появились в 1970-х годах