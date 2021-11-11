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Как японцы украшают свои велосипеды

Как японцы украшают свои велосипеды (13 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   велосипед   люди   украшение   фото   японцы   
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Велосипед со стальными стенами и подсветкой не фантазия, немного не дотянувшая до «Безумного Макса», а вполне реальная Япония. Т

Только японские умельцы превратили велосипед в нечто большее, чем просто транспорт: это буквально движущийся ночной клуб со светомузыкой и встроенной аудиосистемой.

Чем обычно «дорабатывают» велосипед их владельцы? Багажниками, корзинами, держателями для бутылок или хотя бы зеркалом и небольшой фарой для того, чтобы передвигаться в темноте.


Японские умельцы ушли далеко в тюнинге своих двухколесных коней, превратив их в стальных монстров, умеющих петь.


Эти велосипеды из Японии называют декочари (dekochari), и впервые они появились в 1970-х годах

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Тогда взрослые японцы начали тюнинговать свои грузовики, а за ними идею подхватили дети и подростки

Они обшивали свои велосипеды хромированными листами, фанерой, обвешивали их гирляндой

Позже хобби перекочевало и в «старшую жизнь»: сегодня декочари не только детское, но и взрослое увлечение

Вес этих двуногих коней доходит до 100 кг, и управлять ими порой не так просто

Внутри этих коробок обычно установлен автомобильный аккумулятор, который помогает поддерживать работу

Декочари просто нашпигованы техникой: аудиосистемой, световыми дисплеями и прочими аксессуарами

Все это куплено в специализированных магазинах или сделано вручную

Каждый такой велосипед уникален, ведь над ним не один год трудился владелец

Правда, ездить по улицам городов на таком транспорте нельзя

У них слишком большие размеры и очень яркое освещение, что опасно для других участников движения

Однако декочари ― это целая культура, и если на улицах увидеть их нельзя, то есть специальные мероприятия

Источник:

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Метки: Япония   в мире   велосипед   люди   украшение   фото   японцы   
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92
Ка-Пэкс 4 часа назад
Пациенты псих больниц
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311
Вадим В. Новоженов 10 минут назад
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6k
mr.Poher 2 часа назад
Украшают? Уродуют же, на Китайский манер...
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7k
Позитив 3 часа назад
своя атмосфера
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4k
rutt 3 часа назад
Покусанные Годзилой...
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107k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Только 1 вопрос: НАХРЕНА???
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10k
Majul 3 часа назад
Украшают? Что-то как-то это не очень на украшение похоже, какая-то аляповатая мешанина...
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9k
Клёст 3 часа назад
Да уж...
Это вам не катафоты и цветная проволока))
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