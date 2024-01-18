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Мошенники обманули женщину и её дочерей, уговорив набрать кредитов на 12 миллионов

Мошенники обманули женщину и её дочерей, уговорив набрать кредитов на 12 миллионов

Автор:
18 января 2024 17:26
Сообщество : Мошенничество
Метки: Омск   Омская область   большая сумма   кредиты   много дененг   мошенники   обман   
2184
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Женщина заложила автомобиль, а её дочери набрали кучу кредитов. Все миллионы женщины отдали мошенникам.

Полицейские рассказали, как мошенники обманули 55-летнюю жительницу Омской области, которая решила подзаработать. В интернете она наткнулась на предложение инвестировать в акции крупной нефтяной компании. Женщина зарегистрировалась в приложении и пополнила «брокерский счет» на 9 400 рублей. Спустя несколько дней на счету женщины оказались 5 тысяч долларов, якобы прибыли.

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Воодушевлённая дама решила вывести прибыль, но тут брокер пояснил, что необходимо закрыть «кредитное плечо» и внести дополнительные денежные средства.


Женщина взяла несколько кредитов и внесла 235 000 рублей. Её не смутило то, что деньги пришлось переводить на разные номера. Мошенники заявили, что денег недостаточно и женщина обратилась к своей старшей дочери.

Та согласилась помочь и под руководством аферистов оформила кредит на 5 000 000 рублей. 2 миллиона девушка перевела матери, а оставшиеся 3 сама лично передала мошенникам, встретившись с курьером в центре города. Но и этих денег оказалось недостаточно. Злоумышленники почувствовали лёгкую наживу и убедили женщину оформить еще три займа, заложить автомобиль и перевести 6 059 000 рублей.


После этого мошенники совсем обнаглели и заявили, что нужно перевести еще 2 500 000 рублей. В этот момент подключилась младшая дочь, которая смогла взять кредит на общую сумму 1 094 000 рублей. Деньги мошенникам отправили, но никакой прибыли так и не было. Только тогда женщины пришли в себя, поняли что их обманули и обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 12 388 000 рублей.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в полиции.

Источник:

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Метки: Омск   Омская область   большая сумма   кредиты   много дененг   мошенники   обман   
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24  комментария
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59k
dima423 2 часа назад
Может мошенники пообещали им что помогут выбраться из Омска)) Тогда конечно игра стоила свеч
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1k
Sumrak58100 14 минут назад
Одни мошенники уговорили взять кредит, а другие мошенники дали в кредит 12 млн.
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8k
Тудаблин Полчаса назад
жаль, что так мало дочерей, было бы похлеще "Санта Барбара"
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634
Maxc Полчаса назад
даже как то и не жалко. Это на сколько надо быть делиблом???
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5k
Владимир 36 минут назад
сама дура,и дочерей таких же вырастила.
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4k
Владимир 39 минут назад
мы-халявщики! мы-партнеры!
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1k
Валерий 47 минут назад
Как сказал конь Юлий из мультфильма: "Ой дурааааак..."
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16k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Ну вы поняли…..
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14k
Иван Иваныч 59 минут назад
Есть люди неглупые, но очень внушаемые. Это как впасть в транс, гипноз.
Возможно - это и есть тот случай. Лично я ржу над мошней и жестоко посылаю.
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181
Фрол 59 минут назад
Ну и кто ей доктор?
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6k
Евгений Д Час назад
Не переведутся дурни и любители халявы.
Даже все исключив- она что не представляла, сколько 5 т.долл в рублях будет ?? когда кредиты хапала
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4k
Руслан Час назад
То есть, чтобы вывести с «брокерского счета» 5000 баксов (450.000 рублей) она вместе с дочерьми вложила 12 млн? Чёто Покемонка очередную муть запостила, как мне кажется
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17k
a_komolow Час назад
Не жалко!
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8k
Allmaster 2 часа назад
Пока вот такие граждане в погоне за "наживой" не переведутся, то и мошенники не закончатся.
Заработать за неделю 12 лепешек, это стимул почище чем вложить деньги в акции нефтекомпании ))
Вот не первый год, они что в вакууме живут?
Из утюгов уже предупреждают что это все опасно.
Нет ведь, все вокруг дураки, одной мне повезет ))
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0
Горбун Allmaster 19 минут назад
Из тех же утюгов вещают, что "время защищать родину: запишись добровольцем и получи з/п 495тыр. + соц.гарантии = полный фарш" - многие верят, ведь дураков на Руси на 100 лет припасено.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
И ведь что обидно, поди всем знакомым уже рассказали, как ухватили бога за яйца, и посмеивались на этими "лохами и колхозанами"...
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35k
Teodor 2 часа назад
Похоже, идиотизм, все-таки, передается по наследству...
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20k
Bill 2 часа назад
Х-ня какая-то. У меня сестра недавно брала ипотечный кредит. Понадобились справки о зарплате с места работы, справки что нет других долгов, справки о движимом и недвижимом имуществе, выписки со всех счетов за два года, о детях, письма от поручителей...
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0
Горбун Bill 19 минут назад
Банкиры в доле, они прекрасно знали, на что давали кредит той женщине и её дочерям.
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17k
Александр Н. 2 часа назад
Какое небо голубое... (С)
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90k
Доктор Джонс 2 часа назад
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38k
albedo 2 часа назад
Только тогда женщины пришли в себя, поняли что их обманули и обратились в полицию
----------------------
Посадили трех индейцев в тюрьму за убийство оленя в зоопарке.
Первый день сын вождя по имени Сильные руки хотел разогнуть решетку.
Второй день второй сын вождя по имени Прыгун хотел перепрыгнуть стену.
И только на третий день вождь Зоркий глаз заметил, что в тюрьме не было четвертой стены…
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