Мошенники обманули женщину и её дочерей, уговорив набрать кредитов на 12 миллионов

Полицейские рассказали, как мошенники обманули 55-летнюю жительницу Омской области, которая решила подзаработать. В интернете она наткнулась на предложение инвестировать в акции крупной нефтяной компании. Женщина зарегистрировалась в приложении и пополнила «брокерский счет» на 9 400 рублей. Спустя несколько дней на счету женщины оказались 5 тысяч долларов, якобы прибыли.

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Воодушевлённая дама решила вывести прибыль, но тут брокер пояснил, что необходимо закрыть «кредитное плечо» и внести дополнительные денежные средства.

Женщина взяла несколько кредитов и внесла 235 000 рублей. Её не смутило то, что деньги пришлось переводить на разные номера. Мошенники заявили, что денег недостаточно и женщина обратилась к своей старшей дочери.

Та согласилась помочь и под руководством аферистов оформила кредит на 5 000 000 рублей. 2 миллиона девушка перевела матери, а оставшиеся 3 сама лично передала мошенникам, встретившись с курьером в центре города. Но и этих денег оказалось недостаточно. Злоумышленники почувствовали лёгкую наживу и убедили женщину оформить еще три займа, заложить автомобиль и перевести 6 059 000 рублей.

После этого мошенники совсем обнаглели и заявили, что нужно перевести еще 2 500 000 рублей. В этот момент подключилась младшая дочь, которая смогла взять кредит на общую сумму 1 094 000 рублей. Деньги мошенникам отправили, но никакой прибыли так и не было. Только тогда женщины пришли в себя, поняли что их обманули и обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 12 388 000 рублей.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в полиции.