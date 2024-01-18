Мошенники обманули женщину и её дочерей, уговорив набрать кредитов на 12 миллионов

Женщина заложила автомобиль, а её дочери набрали кучу кредитов. Все миллионы женщины отдали мошенникам.
Полицейские рассказали, как мошенники обманули 55-летнюю жительницу Омской области, которая решила подзаработать. В интернете она наткнулась на предложение инвестировать в акции крупной нефтяной компании. Женщина зарегистрировалась в приложении и пополнила «брокерский счет» на 9 400 рублей. Спустя несколько дней на счету женщины оказались 5 тысяч долларов, якобы прибыли.
Воодушевлённая дама решила вывести прибыль, но тут брокер пояснил, что необходимо закрыть «кредитное плечо» и внести дополнительные денежные средства.
Женщина взяла несколько кредитов и внесла 235 000 рублей. Её не смутило то, что деньги пришлось переводить на разные номера. Мошенники заявили, что денег недостаточно и женщина обратилась к своей старшей дочери.
Та согласилась помочь и под руководством аферистов оформила кредит на 5 000 000 рублей. 2 миллиона девушка перевела матери, а оставшиеся 3 сама лично передала мошенникам, встретившись с курьером в центре города. Но и этих денег оказалось недостаточно. Злоумышленники почувствовали лёгкую наживу и убедили женщину оформить еще три займа, заложить автомобиль и перевести 6 059 000 рублей.
После этого мошенники совсем обнаглели и заявили, что нужно перевести еще 2 500 000 рублей. В этот момент подключилась младшая дочь, которая смогла взять кредит на общую сумму 1 094 000 рублей. Деньги мошенникам отправили, но никакой прибыли так и не было. Только тогда женщины пришли в себя, поняли что их обманули и обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 12 388 000 рублей.
Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в полиции.
Источник:
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Возможно - это и есть тот случай. Лично я ржу над мошней и жестоко посылаю.
Даже все исключив- она что не представляла, сколько 5 т.долл в рублях будет ?? когда кредиты хапала
Заработать за неделю 12 лепешек, это стимул почище чем вложить деньги в акции нефтекомпании ))
Вот не первый год, они что в вакууме живут?
Из утюгов уже предупреждают что это все опасно.
Нет ведь, все вокруг дураки, одной мне повезет ))
И платить как бы не платят даже.
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Посадили трех индейцев в тюрьму за убийство оленя в зоопарке.
Первый день сын вождя по имени Сильные руки хотел разогнуть решетку.
Второй день второй сын вождя по имени Прыгун хотел перепрыгнуть стену.
И только на третий день вождь Зоркий глаз заметил, что в тюрьме не было четвертой стены…