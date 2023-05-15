Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера

1121
4
Женщина вызвала мастера по объявлению и заплатила ему 16 тысяч рублей за всего лишь 10 минут работы.
Позже она узнала, что её обманули. Её соседка рассказала, что они собираются обратиться в полицию.
«Мы, конечно, обратимся в органы, но неизвестно, чем это закончится. А у него совести совсем нет, он сказал – на свои услуги он ставит такую цену, которая ему нравится», – рассказала женщина.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мошенники, взломавшие аккаунт директора "Бургер Кинга" из ХМАО, смогли выманить у сотрудников деньги и интимные фото
- Россияне ограбили курьера телефонных мошенников, который нёс деньги обманутой старушки
- Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов
- "Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников
- Мужчина проучил мошенников, отправив им печенье вместо телефона
Новости партнёров
Если это так, то этот мастер большая скотина, которой не место в этом бизнесе!
Гораздо обиднее, когда многие поборы принудительные и от них невозможно отказаться. а здесь проще: не устраивают услуги Романа - вызови Ивана, не устраивают услуги Ивана - сделай сам, не можешь сделать сам - откажись от использования. У горгаза, например, всё чётко - просто плати деньги за обслуживание газового оборудования, а не будешь платить. как известно. отключим газ.
Сцука! Там же просто одну кнопку и оно само ищется!
Он пораждает меркантильных тварей у которых кроме обогащения ценностей нет.