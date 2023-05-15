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Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера

Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера

Автор:
15 мая 2023 12:04
Сообщество : Мошенничество
Метки: доверие   компьютеры   люди   мошенники   обман   объявления   пенсионерка   разводы   фото   
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Женщина вызвала мастера по объявлению и заплатила ему 16 тысяч рублей за всего лишь 10 минут работы.

Позже она узнала, что её обманули. Её соседка рассказала, что они собираются обратиться в полицию.

«Мы, конечно, обратимся в органы, но неизвестно, чем это закончится. А у него совести совсем нет, он сказал – на свои услуги он ставит такую цену, которая ему нравится», – рассказала женщина.

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Метки: доверие   компьютеры   люди   мошенники   обман   объявления   пенсионерка   разводы   фото   
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31  комментарий
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26k
Федор 2 часа назад
Настройка и подключение приставки, изображения, настройка каналов - очень смахивает на подключение цифровой приставки к телевизору! У меня у старенькой мамы в мое отсутствие мастер это сделал бесплатно, да и я потом соседям в течении 5-10 минут всё настраивал бесплатно.
Если это так, то этот мастер большая скотина, которой не место в этом бизнесе!
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7k
soar 5 минут назад
Попробуйте в Питере починить телефон или фотоаппарат, с удивлением обнаружите, что первые 3 страницы контор, которые вывалятся в поиске яндекса - "федеральные сервисы по ремонту", по сути те же "Романы", только сидящие в небольших офисах, вся работа которых сводится к "диагностике" за косарь и к озвучиванию цены ремонта, после которой вы гарантированно скажете "нет".
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763
Lexx Luscus 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
С того момента, как подписали акт, с него уже ничего не взыщешь. Акт подписан, работы приняты и оплачены. Все, сделка совершена. Просто цены нужно обговаривать заранее.
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967
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Не оставляйте своих стариков один на один с проблемами. Я всегда лично контролирую мастеров, всяких соц сотрудников и т.д., приходящих к моим. Пару раз было такое, что едва завидев меня ребята просто разворачивались и уезжали и больше их никто не видел.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
В тюрьме тоже "специалисты" нужны
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
А обман-то, конкретно, в чём состоял? В стоимости услуги? Цены свободные. Другое дело, если декларировали 16 руб., а выставили счёт 16000, но тогда следует отказаться от услуги.
Гораздо обиднее, когда многие поборы принудительные и от них невозможно отказаться. а здесь проще: не устраивают услуги Романа - вызови Ивана, не устраивают услуги Ивана - сделай сам, не можешь сделать сам - откажись от использования. У горгаза, например, всё чётко - просто плати деньги за обслуживание газового оборудования, а не будешь платить. как известно. отключим газ.
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9k
Сол Гудман 38 минут назад
Бригмана на него нет
Ссылка www.youtube.com
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1k
Юлия Фоксина 49 минут назад
С точки зрения закона, сложно или даже не возможно что-то взыскать с этих "предпринимателей". Понятно, что такие "компьютерные мастера" не имеют какой-либо квалификации и в лучшем случае из образования за плечами только средняя школа. Зато они хорошо умеют обводить вокруг пальца пенсионеров, выдавая невменяемые суммы за услуги, в которых и нужды скорее всего и не было. Единственное, что любые взаимоотношения между двумя лицами могут совершаться по взаимному согласию, а это значит, что условия должны быть понятны обеим сторонам. Применимо к ситуации это означает, что мастер должен был предупредить заведомо о стоимости всех работ и только после получения согласия оказывать услуги. Однако, так как умельцы не заключают договора, да и вообще редко что-то оставляют у заказчика в письменном виде, доказать что-то будет крайне не просто.
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3k
Инженер 52 минуты назад
Кайфую с видосов, где над этими тварями Бригман издевается.
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8
Виктор 53 минуты назад
Написанные от руки объявления говорят только о том, что это не компьютерщик, а в лучшем случае сантехник, хотя не факт, что он и кран сумеет отремонтировать. Будьте бдительнее.
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3k
OLDer 58 минут назад
Настройка каналов - 4000р.!
Сцука! Там же просто одну кнопку и оно само ищется!
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2k
Руслан 58 минут назад
Как, бл@ть, такие выбл@дки спят спокойно, после фактического обворовывания старых людей?
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10k
BarOb Час назад
У нас объявления таких Романов по всему городу, один в один. Когда приходит оказывается не Роман, сразу гнать в шею. Эти конторы, подмявшие под себя всех мастеров, заполонили всю страну
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0
Майский шашлык 2 часа назад
Порочит честь добросовестных мастеров!
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921
Uganda 2 часа назад
Разница очевидна
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2k
Rgsv 2 часа назад
Подонки продолжают своё шествие и управы на них видимо нет .... Теме уже лет 10.
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Судя по далеко не первым постам на эту тему на Фишках (https://fishki.net/4417516-zhivu-rjadom-pridu-bystro-zhurnalisty-sozdali-lovushku-dlja.html)https://fishki.net/4417516-zhivu-rjadom-pridu-bystro-zhurnalisty-sozdali-lovushku-dlja.html) такое мошенничество уже стало эпидемией. По медицинским каноном требуется уже более решительные меры лечения.
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976
ruslan d 2 часа назад
Мне страшней по поводу телика, стиралки , холодильника мастеров вызывать ... я там вообще нихрена не понимаю ... Кстати , знатоки , поменять матрицу на 55 дюймов за 20 К это норм ?
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1k
Антон 2 часа назад
Напомнило мне про сериал "Вампиры средней полосы", дед так кровь собирал )))))
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27k
Serg2001 2 часа назад
Гореть тебе в аду, Рома Ковалев... К гадалке не ходи
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25
Oruel Serg2001 2 часа назад
имя вымышленное. Но ничего не мешает найти его - налоговой наверно будет интересно - платит ли он налоги и оформлен ли как ИП
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19
Patiot Oruel 39 минут назад
Налоговой на это глубоко плювать.
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