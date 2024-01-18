Юлия Высоцкая ликвидирует свою кулинарную фирму из-за убытков

За четыре года компания принесла Высоцкой 5 миллионов рублей убытков.
Повелительница жидких сырников и огненного шашлыка ликвидирует свою фирму по доставке еды. Ведущая программы "Едим дома" собрала все необходимые документы для ликвидации своего ООО "Кулинарная студия", сообщает SHOT. Оказалось, фирма принесла Высоцкой 5 миллионов убытков за четыре года.
Однако, SHOT уточняет, что в прошлом году "Кулинарная студия" заработала более 13 миллионов рублей, большую часть из которых отнесли к "прочим доходам".
Кулинарная студия Высоцкой включает в себя кулинарную школу, кафе, доставку и магазин. В кулинарной школе учат готовить блюда, а доставка развозит еду по разным заведениям и мероприятиям. Но, судя по всему, желающих отведать блюда Высотской стало меньше.
Источник:
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Статья и заключительная фраза шикарны, спору нет! Но почему она ВысоТСкая, а, автор?