Юлия Высоцкая ликвидирует свою кулинарную фирму из-за убытков

Повелительница жидких сырников и огненного шашлыка ликвидирует свою фирму по доставке еды. Ведущая программы "Едим дома" собрала все необходимые документы для ликвидации своего ООО "Кулинарная студия", сообщает SHOT. Оказалось, фирма принесла Высоцкой 5 миллионов убытков за четыре года.

Однако, SHOT уточняет, что в прошлом году "Кулинарная студия" заработала более 13 миллионов рублей, большую часть из которых отнесли к "прочим доходам".