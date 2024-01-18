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Юлия Высоцкая ликвидирует свою кулинарную фирму из-за убытков

Юлия Высоцкая ликвидирует свою кулинарную фирму из-за убытков

Автор:
18 января 2024 17:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бизнес   высоцкая   интересное   компания   кулинария   убытки   фото   
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За четыре года компания принесла Высоцкой 5 миллионов рублей убытков.

Повелительница жидких сырников и огненного шашлыка ликвидирует свою фирму по доставке еды. Ведущая программы "Едим дома" собрала все необходимые документы для ликвидации своего ООО "Кулинарная студия", сообщает SHOT. Оказалось, фирма принесла Высоцкой 5 миллионов убытков за четыре года.

Однако, SHOT уточняет, что в прошлом году "Кулинарная студия" заработала более 13 миллионов рублей, большую часть из которых отнесли к "прочим доходам".

Кулинарная студия Высоцкой включает в себя кулинарную школу, кафе, доставку и магазин. В кулинарной школе учат готовить блюда, а доставка развозит еду по разным заведениям и мероприятиям. Но, судя по всему, желающих отведать блюда Высотской стало меньше.

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Метки: бизнес   высоцкая   интересное   компания   кулинария   убытки   фото   
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12  комментариев
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14k
ron 46 минут назад
Но, судя по всему, желающих отведать блюда Высотской стало меньше.
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Статья и заключительная фраза шикарны, спору нет! Но почему она ВысоТСкая, а, автор?
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2k
Dema 13 минут назад
"Берём чёрный рис,ведь у каждого дома есть чёрный рис". Ясен пень передача из параллельного мира.
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553
sever84 13 минут назад
Дочь ее жалко, с 2013 г. в коме
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4k
cnob7 18 минут назад
нежненькие сырники я уже видел....слава Всевышнему, что это говно закрыли
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828
Александр 21 минуту назад
Дождались
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78k
Viktor 40 минут назад
Да никто и не расстроится, из неё кулинар, как с говна пуля! Пару раз смотрел (случайно) её передачи - это просто пипец!
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11k
hairov 40 минут назад
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353
ruslan d 47 минут назад
Я все до последнего думал, что это какой-то хитрый выверт
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