Канадский экоактивист обвинял власти в поджоге лесов. А потом сам спалил десятки тысяч гектаров

Это всё, что нужно знать о защитниках окружающей среды.
Брайан Паре - 38-летний экоактивист маниакального типа. На каждом углу он кричал, что власти сами устраивают масштабные лесные пожары - так они якобы отмывают деньги на операциях по тушению. Ну а главная цель поджогов - чтобы люди «поверили в изменение климата из-за глобального потепления».
Он много чего говорил. Совершенно лютые и лишённые всякой логики заявления - но их кто-то выслушивал, а Перье был своеобразной экознаменитостью. Больше всего хайпа он получил в прошлом году, тогда в Канаде сгорело 18,4 млн гектаров леса, в одном лишь Квебеке было более 700 лесных пожаров, обнулилось 4,5 млн гектаров. С ними как только не боролись: и тоннами воды, и встречным пламенем, всё без особого результата. А Перье завывал про экологическую катастрофу и козни правительства.
Ну и навыл себе проблем.
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На его заявления откликнулись силовики. Они почитали посты Перье, посмотрели его ролики и взяли экоактивиста «на карандаш». Тем временем самые масштабные пожары уже потушили, иногда полыхало то тут, то там, но прежнего размаха уже не было. Однако Перье продолжал упрямо «качать» тему лесных пожаров - тогда полицейские тайно установили в его машину жучок.
Вскоре всё стало очевидно.
Автомобиль активиста каждый раз чудесным образом оказывался в том месте, где начинался лесной пожар. А когда Перье скрутили и притащили в участок, он не стал отпираться и во всём признался. По словам экозащитника, он не просто поджигал, а «проводил тесты, чтобы выяснить, действительно ли лес был сухим».
Пока доказано 14 эпизодов с участием Перье. В одном сгорело 873 гектара леса, во втором пришлось эвакуировать 4000 человек. Но поджигатель себя виновным не считает - наоборот, курлыкает про защиту окружающей среды, и вред, который ей наносят люди.
Мужика отправили на психиатрическую экспертизу и теперь его ждёт или дурдом, или срок на зоне. Оба варианта, скорее всего, будут пожизненными.
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перестарался..
Живи как нравится, потребляй. Чё хочешь то и твори, и никто тебе не имеет права мешать.
Вообще идея неплохая, Но!
В опщем_это_приводит_к_[мат]ицу
В Канаде вообще что то нормальное осталось, интересно?
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В России, к сожалению, чтобы дали пожизненное - преступнику будет мало даже десяток людей расстрелять. Что говорить - убийц-маньяков выпускают с пожизненных сроков, а уж массовый поджог лесов... Мелочь - само всё вырастет...
Сколько в России людей погибли, потому что убийц и больных людей выпустили на свободу - есть ли такая статистика? Никому это не нужно. Нужна экономика, а возможно ещё и целенаправленная разрушительная политика агентов влияния во власти под демагогическими лозунгами псевдогуманизма именно для России. Когда такие агенты оказываются, к примеру, в Израиле или другой стране Запада - они поют противополложные лозунги. Уже на одном этом можно делать выводы о целях и мотивации.