Канадский экоактивист обвинял власти в поджоге лесов. А потом сам спалил десятки тысяч гектаров

Брайан Паре - 38-летний экоактивист маниакального типа. На каждом углу он кричал, что власти сами устраивают масштабные лесные пожары - так они якобы отмывают деньги на операциях по тушению. Ну а главная цель поджогов - чтобы люди «поверили в изменение климата из-за глобального потепления».

Он много чего говорил. Совершенно лютые и лишённые всякой логики заявления - но их кто-то выслушивал, а Перье был своеобразной экознаменитостью. Больше всего хайпа он получил в прошлом году, тогда в Канаде сгорело 18,4 млн гектаров леса, в одном лишь Квебеке было более 700 лесных пожаров, обнулилось 4,5 млн гектаров. С ними как только не боролись: и тоннами воды, и встречным пламенем, всё без особого результата. А Перье завывал про экологическую катастрофу и козни правительства.

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Ну и навыл себе проблем.