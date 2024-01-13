Канадская полиция озаботилась правами воришек посылок

"Если ваша посылка была украдена с вашего крыльца, это является личным делом вора, и не следует публиковать записи с камер наблюдения". Это звучит абсурдно, не так ли? Однако канадская полиция считает, что это правильно.
Согласно прошлогоднему опросу FedEx, 28 процентов респондентов утверждали, что в 2023 году их посылки были украдены. Опрос также показал, что количество сообщений о похищенных посылках было постоянным по всей стране и составляло от 26 до 30 процентов, за исключением Атлантической Канады.
Эти цифры продолжают расти из года в год, но местная полиция считает, что в этом нет проблемы. Однако опубликование фотографий и видеозаписей как доказательства кражи является нарушением "частной жизни" самих воров.
В своем видеообращении офицер Бенуа Ришар предупредил, что жители не имеют право самостоятельно публиковать фотографии и видеозаписи, а должны предоставить эти материалы в полицию, где уже будут решать, вор это или так, невинная шалость.
Канадцы, однако, не одобрили данную идею и обвинили полицию в попытках скрыть преступления.
В ответ им закономерно было сказано, что если получатель посылки настолько обеспокоен ее сохранностью, то он должен получать ее лично, из рук курьера и подписываться в документах о получении, а не просто заказывать доставку до двери.
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Когда публикуются записи с нагрудных, автомобильных регистраторов или из здания суда, это не нарушает личную жизнь бандитов? У них кто-нибудь берет письменное разрешение?