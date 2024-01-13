Канадская полиция озаботилась правами воришек посылок

Согласно прошлогоднему опросу FedEx, 28 процентов респондентов утверждали, что в 2023 году их посылки были украдены. Опрос также показал, что количество сообщений о похищенных посылках было постоянным по всей стране и составляло от 26 до 30 процентов, за исключением Атлантической Канады.

Эти цифры продолжают расти из года в год, но местная полиция считает, что в этом нет проблемы. Однако опубликование фотографий и видеозаписей как доказательства кражи является нарушением "частной жизни" самих воров.