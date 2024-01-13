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Канадская полиция озаботилась правами воришек посылок

Канадская полиция озаботилась правами воришек посылок

Автор:
13 января 2024 09:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Канада   воры   полиция   посылки   частная жизнь   
1568
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"Если ваша посылка была украдена с вашего крыльца, это является личным делом вора, и не следует публиковать записи с камер наблюдения". Это звучит абсурдно, не так ли? Однако канадская полиция считает, что это правильно.

Согласно прошлогоднему опросу FedEx, 28 процентов респондентов утверждали, что в 2023 году их посылки были украдены. Опрос также показал, что количество сообщений о похищенных посылках было постоянным по всей стране и составляло от 26 до 30 процентов, за исключением Атлантической Канады.


Эти цифры продолжают расти из года в год, но местная полиция считает, что в этом нет проблемы. Однако опубликование фотографий и видеозаписей как доказательства кражи является нарушением "частной жизни" самих воров.

В своем видеообращении офицер Бенуа Ришар предупредил, что жители не имеют право самостоятельно публиковать фотографии и видеозаписи, а должны предоставить эти материалы в полицию, где уже будут решать, вор это или так, невинная шалость.


Канадцы, однако, не одобрили данную идею и обвинили полицию в попытках скрыть преступления.

В ответ им закономерно было сказано, что если получатель посылки настолько обеспокоен ее сохранностью, то он должен получать ее лично, из рук курьера и подписываться в документах о получении, а не просто заказывать доставку до двери.


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Метки: Видео   Канада   воры   полиция   посылки   частная жизнь   
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8  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Когда у власти воры, бандиты, наркоманы, извращены, педофилы и п.и.д.о.р.а.с.ы - это неизбежно легализуется и насильно насаждается в обществе. Это воочию можно наблюдать на Западе.
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23k
Valiko 16 минут назад
Пусть убирают все камеры наблюдения в канаде - это нарушает личную жизнь граждан.
Когда публикуются записи с нагрудных, автомобильных регистраторов или из здания суда, это не нарушает личную жизнь бандитов? У них кто-нибудь берет письменное разрешение?
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8k
Андрей 22 минуты назад
Пусть наслаждаются демократией :)
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6k
Lexx Час назад
Посылку заминировать и пусть воруют. А я знать не знаю, кто мне под дверь взрывное устройство подсунул.
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7k
Mixalych Час назад
Перед домом поставить знак, "территория под видеонаблюдением".
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856
Шурман Час назад
Вчера жена говорит а бол приносили я говорю да хер знает я то на фирму то дома сижу и не знаю . Короче посылку принес сосед выше говорит ее пытались украсть индусы . Он просто фамилии увидел на кого был заказ и спасибо ему , потом хрен докажешь что ты не получал и у нас так поступает только пост НЛ . Остальные отдают только в руки . В обычных случаях если не доставили то квиток или маил иди туда то сам за посылкой . У нас на дверях весело типа уроды кто украл мой гель вагинальный и новое дылдо :) мы с женой и сыном поржали от такого :) честно я бы такое даже писать не стал :)
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11k
Гомерчик Час назад
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