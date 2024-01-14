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Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни

Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни

Автор:
14 января 2024 18:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   гангстер   музыкант   песня   признание   рэпер   убийство   
4796
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Хотел удивить друзей и слушателей, а вместо этого навсегда загремел за решётку.

Сверхразум из Канады - 24-летний музыкант и член уличной банды Тайрел Нгуен (T-Sav).

Он записал новую песенку, в которой сообщил детали убийства 2017 года. Тогда грохнули гангстера Рэнди Кана и то преступление считалось типичным «глухарём». Но это ничего, Тайрел помог силовикам и под знатный биток начирикал подробности преступления.

Имён, конечно, не было. Но музыкант указал такие подробности дела, которые знали лишь следователи, они певцом ртом и заинтересовались. Парня взяли в оборот и выяснили, что это он расправился с Рэнди Каном, а позже убил студента Джагвира Сингх Малхию. С последним пока не ясно, тот к криминалу никакого отношения не имел. Вероятно, его грохнули по ошибке, сейчас это основная версия.

Заодно на рэпера повесили покушение на убийство президента Джона Кеннеди ещё двух человек. Парень во всём признался. И больше сожалел о том, что записал ту злосчастную песню с деталями убийства, чем о самих преступлениях.

Судья пришел к выводу, что заявление Тайрела Нгуена о том, что он застрелил Рандипа Кана в музыкальном клипе, может быть приобщено к доказательствам, - сообщали в ходе расследования.

По сумме преступлений, паренька приговорили к двум пожизненным срокам. Никакое УДО ему не светит.

Сварганил настоящий хит. Пожизненный.

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Метки: Канада   гангстер   музыкант   песня   признание   рэпер   убийство   
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26  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"... они певцом ртом и заинтересовались..."
------------
Да поймите же. Репер - это певец жопой.
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5k
Григорий 17 минут назад
а я писал, что тупее реперов людей нет)))
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4k
Макс 19 минут назад
Вот это я понимаю "произведение всей жизни".
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18k
RDen Полчаса назад
ну и хорошо....Очередной нигеро-чурко-ублюдос схлопотал
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песниПосмотреть
Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни
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20k
anpetrof 39 минут назад
Не знаю, какой он певец, а вот дебил он знатный. Ну что в голове у таких придурков? Сотворят какую-нибудь хрень и просто из шкуры лезут, чтобы всем об этом рассказать. Да и хрень-то эту и сотворяют именно для того, чтобы рассказать...
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41k
Example 6.2.6 39 минут назад
Чему удивляться, сейчас молодёжь, совершая преступления, на телефоны свои это снимает и в сеть со своих аккаунтов выкладывают, лупят селфи и всячески хвастаются своей "крутизной" на всю округу. Полицейские всего мира- в восторге с таких мамкиных-бандюганов. Этот ещё долго держался, пока не решил запилить автобиографию под музыку. Глупее только на дело с паспортом пойти и там его обронить.
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10k
Дмитрий 48 минут назад
Пацан пришёл таки к успеху.
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21k
Александр 53 минуты назад
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25k
MrGod Час назад
Просто вдумайтесь, на сколько безмозглое было существо)
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463
Кристофер Робин Час назад
Нгуен - это же Вьетнамская фамилия?
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34k
Юр21 Час назад
Только за то что он репер его сажать надо было...
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788
Казак Час назад
Дарвин плачет)
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134k
parallax 2 часа назад
Рэперов можно всех по умолчанию сажать. Социум ни на грамм не пострадает, даже наоборот.
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Эй, а БЛМ?
Даёшь погромы и лутинг!
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2k
просто программист 2 часа назад
Туда ему и дорога
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6k
Трям 2 часа назад
Я думал он гимн РФ спел...
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August

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