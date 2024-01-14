Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни

Он записал новую песенку, в которой сообщил детали убийства 2017 года. Тогда грохнули гангстера Рэнди Кана и то преступление считалось типичным «глухарём». Но это ничего, Тайрел помог силовикам и под знатный биток начирикал подробности преступления.

Имён, конечно, не было. Но музыкант указал такие подробности дела, которые знали лишь следователи, они певцом ртом и заинтересовались. Парня взяли в оборот и выяснили, что это он расправился с Рэнди Каном, а позже убил студента Джагвира Сингх Малхию. С последним пока не ясно, тот к криминалу никакого отношения не имел. Вероятно, его грохнули по ошибке, сейчас это основная версия.