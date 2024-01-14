Канадский рэпер получил пожизненный срок из-за новой песни

Хотел удивить друзей и слушателей, а вместо этого навсегда загремел за решётку.
Сверхразум из Канады - 24-летний музыкант и член уличной банды Тайрел Нгуен (T-Sav).
Он записал новую песенку, в которой сообщил детали убийства 2017 года. Тогда грохнули гангстера Рэнди Кана и то преступление считалось типичным «глухарём». Но это ничего, Тайрел помог силовикам и под знатный биток начирикал подробности преступления.
Имён, конечно, не было. Но музыкант указал такие подробности дела, которые знали лишь следователи, они певцом ртом и заинтересовались. Парня взяли в оборот и выяснили, что это он расправился с Рэнди Каном, а позже убил студента Джагвира Сингх Малхию. С последним пока не ясно, тот к криминалу никакого отношения не имел. Вероятно, его грохнули по ошибке, сейчас это основная версия.
Заодно на рэпера повесили покушение на убийство
президента Джона Кеннеди ещё двух человек. Парень во всём признался. И больше сожалел о том, что записал ту злосчастную песню с деталями убийства, чем о самих преступлениях.
Судья пришел к выводу, что заявление Тайрела Нгуена о том, что он застрелил Рандипа Кана в музыкальном клипе, может быть приобщено к доказательствам, - сообщали в ходе расследования.
По сумме преступлений, паренька приговорили к двум пожизненным срокам. Никакое УДО ему не светит.
Сварганил настоящий хит. Пожизненный.
Источник:
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Да поймите же. Репер - это певец жопой.
Даёшь погромы и лутинг!