Блок обработки мочи вышел из строя на МКС

Из подводных глубин и прямиком к новостям с орбиты.
Что океан, что космос полны опасностей для хрупкого Homo sapiensа, но природное любопытство всегда берет верх и отправляет самых храбрых на исследования всякого далекого. Остальные, менее храбрые, сидят на поверхности планеты и новости читают. Вот вам свежая новость.
На Международной космической станции сломался насос в системе обработки мочи. Да-да, станция действительно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить замкнутый цикл и непрерывный процесс переработки мочи вплоть до получения питьевой воды.
Об этой поломке сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вигель. На станции есть запасы мешков и емкостей для хранения мочи, но их количество ограничено.
Необходимые запчасти для ремонта доставят на станцию только 1 июля на корабле Starliner, если его запуск пройдет благополучно.
В преддверии этого рейса Starliner столкнулся с серией задержек, как за последние несколько лет, так и в течение последних нескольких недель. Например, попытка 6 мая была отменена примерно за два часа до старта из-за неисправного клапана в разгонном блоке "Центавр" Atlas V. Это побудило руководителей миссии отменить старт и отправить корабль и ракету-носитель обратно в центр вертикальной интеграции ULA (VIF), где инженеры обнаружили утечку гелия в служебном модуле Starliner.
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