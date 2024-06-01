Блок обработки мочи вышел из строя на МКС

Что океан, что космос полны опасностей для хрупкого Homo sapiensа, но природное любопытство всегда берет верх и отправляет самых храбрых на исследования всякого далекого. Остальные, менее храбрые, сидят на поверхности планеты и новости читают. Вот вам свежая новость.





На Международной космической станции сломался насос в системе обработки мочи. Да-да, станция действительно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить замкнутый цикл и непрерывный процесс переработки мочи вплоть до получения питьевой воды.



