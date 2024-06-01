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Блок обработки мочи вышел из строя на МКС

Блок обработки мочи вышел из строя на МКС

Автор:
01 июня 2024 06:27
Сообщество : Космос
Метки: Starliner   МКС   космос   насос   поломка   система очистки мочи   
1561
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Из подводных глубин и прямиком к новостям с орбиты.

Что океан, что космос полны опасностей для хрупкого Homo sapiensа, но природное любопытство всегда берет верх и отправляет самых храбрых на исследования всякого далекого. Остальные, менее храбрые, сидят на поверхности планеты и новости читают. Вот вам свежая новость.


На Международной космической станции сломался насос в системе обработки мочи. Да-да, станция действительно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить замкнутый цикл и непрерывный процесс переработки мочи вплоть до получения питьевой воды.


Об этой поломке сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вигель. На станции есть запасы мешков и емкостей для хранения мочи, но их количество ограничено.


Необходимые запчасти для ремонта доставят на станцию только 1 июля на корабле Starliner, если его запуск пройдет благополучно.


В преддверии этого рейса Starliner столкнулся с серией задержек, как за последние несколько лет, так и в течение последних нескольких недель. Например, попытка 6 мая была отменена примерно за два часа до старта из-за неисправного клапана в разгонном блоке "Центавр" Atlas V. Это побудило руководителей миссии отменить старт и отправить корабль и ракету-носитель обратно в центр вертикальной интеграции ULA (VIF), где инженеры обнаружили утечку гелия в служебном модуле Starliner.

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Метки: Starliner   МКС   космос   насос   поломка   система очистки мочи   
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12  комментариев
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9k
Колорад 2 часа назад
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−6
40k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Будут выходить и ссать в космос
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791
Шурман Полчаса назад
Я знаю кто может отремонтировать :) он разводным ключом все ремонтировал :)
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4k
elllfa Час назад
каждый свою переработанную мочу пьёт или все с общего котла...?
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7k
Старичок Час назад
пиндосы настолько токсичны, что даже техника не выдерживает.
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Fishki_surfer 2 часа назад
Придется наружу до ветру бегать.
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