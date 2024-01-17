12-летний школьник из Челябинска погладил собаку и подхватил опаснейшего паразита

Родители заметили, что мальчик стал хуже учиться и больше спать.
Mash сообщает, что челябинский школьник подхватил редкого и опасного паразита - эхинококкоз. Обычно, эта личинка поражает печень и лёгкие, но в этом случае паразит попал в мозг и соединился в узел из множества кист. Родители мальчика ни о чём не подозревали, пока он не стал быстро уставать. Мальчик был сонный, скатился по учёбы и стал меньше разговаривать. Сначала родители думали, что виной всему нагрузка в школе, но когда у ребёнка стали отказывать руки-ноги и перекосило лицо, забили тревогу.
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Нейрохирурги из областной детской больницы нашли у мальчика эхинококкоз. Личинок этого паразита переносят бездомные собаки, сообщает Mash. Мальчик мог подхватить его после контакта с бездомным животным. К счастью, медики спокойно удалили живое новообразование. Теперь парнишка восстанавливается под присмотром докторов.
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