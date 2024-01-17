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12-летний школьник из Челябинска погладил собаку и подхватил опаснейшего паразита

12-летний школьник из Челябинска погладил собаку и подхватил опаснейшего паразита

Автор:
17 января 2024 16:52
Сообщество : Истории
Метки: Видео   бездомная собака   заболевание   интересное   паразит   собака   фото   
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Родители заметили, что мальчик стал хуже учиться и больше спать.

Mash сообщает, что челябинский школьник подхватил редкого и опасного паразита - эхинококкоз. Обычно, эта личинка поражает печень и лёгкие, но в этом случае паразит попал в мозг и соединился в узел из множества кист. Родители мальчика ни о чём не подозревали, пока он не стал быстро уставать. Мальчик был сонный, скатился по учёбы и стал меньше разговаривать. Сначала родители думали, что виной всему нагрузка в школе, но когда у ребёнка стали отказывать руки-ноги и перекосило лицо, забили тревогу.

Нейрохирурги из областной детской больницы нашли у мальчика эхинококкоз. Личинок этого паразита переносят бездомные собаки, сообщает Mash. Мальчик мог подхватить его после контакта с бездомным животным. К счастью, медики спокойно удалили живое новообразование. Теперь парнишка восстанавливается под присмотром докторов.

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Метки: Видео   бездомная собака   заболевание   интересное   паразит   собака   фото   
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12  комментариев
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
руки надо мыть. Этому с детства учат
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6k
Трям 47 минут назад
Жрал бы гудрон - был бы крепкий иммунитет!
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10k
Garpia121 59 минут назад
Что за вонючие вбросы? "Мальчик погладил бездомную собаку, и заразился." Это Челябинск, это не Индия, где все вокруг в тепле размножается. Самый вероятный путь заражения, некачественные продукты питания животного происхождения. Люди виноваты, а не собаки.
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pynh 2 часа назад
Я еще читал что кто-то трахнул обизяну и понеслось.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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