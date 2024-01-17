12-летний школьник из Челябинска погладил собаку и подхватил опаснейшего паразита

Mash сообщает, что челябинский школьник подхватил редкого и опасного паразита - эхинококкоз. Обычно, эта личинка поражает печень и лёгкие, но в этом случае паразит попал в мозг и соединился в узел из множества кист. Родители мальчика ни о чём не подозревали, пока он не стал быстро уставать. Мальчик был сонный, скатился по учёбы и стал меньше разговаривать. Сначала родители думали, что виной всему нагрузка в школе, но когда у ребёнка стали отказывать руки-ноги и перекосило лицо, забили тревогу.