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Самая маленькая школьница России отметила свой "Последний звонок"

Самая маленькая школьница России отметила свой "Последний звонок"

Автор:
24 мая 2023 11:09
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Полина Скорик   видео   выпускной   заболевание   интересное   фото   школа   
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Полина Скорик страдает редким заболеванием — аноксетическая дисплазия. В России это единственный случай. Рост девочки всего 80 сантиметров, но это совсем не мешает ей жить жизнь, полную радости.

В Курской области Полина Скорик окончила школу. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области.

На дальнейшую жизнь у девочки уже есть планы. Она собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент". Собеседник РИА Новости рассказал, что Полина увлеклась театром после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер".

Полина не выросла из-за редчайшего заболевания, которым страдают всего 8 человек на планете. Но аноксетическая дисплазия (нарушение строения тканей, органов или частей тела, при котором происходит деформация клеток) никак не влияет на умственные способности.

Мама Полины очень беспокоилась о том, как её крошечная дочь будет ходить в школу. Оказалось, ничего сложного. В начальную школу мама водила Полину сама, а в старшей школе девочке помогали уже одноклассники. Учителя тоже помогали девочке — за классом Полины закрепили специальный кабинет, чтобы Полина не ходила из класса в класс, уточняет Gazeta.

Источник:

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Метки: Жизнь   Полина Скорик   видео   выпускной   заболевание   интересное   фото   школа   
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1  комментарий
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Дмитрий 52 минуты назад
Хорошая история. Добрая.
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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