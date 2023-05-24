Самая маленькая школьница России отметила свой "Последний звонок"

Мама Полины очень беспокоилась о том, как её крошечная дочь будет ходить в школу. Оказалось, ничего сложного. В начальную школу мама водила Полину сама, а в старшей школе девочке помогали уже одноклассники. Учителя тоже помогали девочке — за классом Полины закрепили специальный кабинет, чтобы Полина не ходила из класса в класс, уточняет Gazeta.