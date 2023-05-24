Самая маленькая школьница России отметила свой "Последний звонок"

Полина Скорик страдает редким заболеванием — аноксетическая дисплазия. В России это единственный случай. Рост девочки всего 80 сантиметров, но это совсем не мешает ей жить жизнь, полную радости.
В Курской области Полина Скорик окончила школу. Об этом сообщили в Министерстве образования.
Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области.
На дальнейшую жизнь у девочки уже есть планы. Она собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент". Собеседник РИА Новости рассказал, что Полина увлеклась театром после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер".
Полина не выросла из-за редчайшего заболевания, которым страдают всего 8 человек на планете. Но аноксетическая дисплазия (нарушение строения тканей, органов или частей тела, при котором происходит деформация клеток) никак не влияет на умственные способности.
Мама Полины очень беспокоилась о том, как её крошечная дочь будет ходить в школу. Оказалось, ничего сложного. В начальную школу мама водила Полину сама, а в старшей школе девочке помогали уже одноклассники. Учителя тоже помогали девочке — за классом Полины закрепили специальный кабинет, чтобы Полина не ходила из класса в класс, уточняет Gazeta.
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