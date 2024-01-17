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В Иркутской области пьяный житель приехал на чужой машине в ГИБДД, чтобы поставить её на учёт

В Иркутской области пьяный житель приехал на чужой машине в ГИБДД, чтобы поставить её на учёт

Автор:
17 января 2024 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Видео   Иркутск   Россия   интересное   пьяный водитель   фото   
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Оказалось, что у мужчины, который купил автомобиль, не было прав.

МВД России в Telegram-канале рассказали о двух друзьях, которые приобрели автомобиль и пытались поставить его на учёт. Началось всё с того, что один из приятелей приехал в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Гаишники заподозрили, что мужчина пьян и проверили его. Во время проверки стало ясно, что он не просто пьян.

Он не является владельцем автомобиля, который хотел поставить на учёт. Машину купил его приятель, у которого нет прав и попросил приятеля съездить в ГИБДД. Перед этим друзья выпивали, обмывая покупку.

В общей сложности госавтоинспекторы составили 3 административных материала - за езду в нетрезвом виде, без государственного регистрационного знака и на незарегистрированном в установленный законом срок автомобиле, — сообщили в МВД.

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Метки: Автомобиль   Видео   Иркутск   Россия   интересное   пьяный водитель   фото   
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6  комментариев
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35k
Teodor Час назад
Странные люди эти ГИБДДешники, неужели непонятно - всякую покупку положено обмыть!
И сразу ехать регистрировать, дабы исправить нарушение "езду без государственного регистрационного знака и на незарегистрированном в установленный законом срок автомобиле"
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1k
Михаил 3 минуты назад
Зачем таким дебилам вообще авто?
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25k
Павел Плеханов 16 минут назад
А четвёртый протокол где? "За предоставление руля пьяному".
Или спасло то, что не зарегистрирован?
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25k
Павел Плеханов 17 минут назад
В трвмотологии:
- У пациента черепная травма
- Может черепно-мозговая?
- Нет там мозгов... Пришёл на день рождения жены с любовницей.
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6k
Трям 47 минут назад
Он уже административку отсидел, а тут тупая овца побаянить решила!
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10k
Сергей Час назад
Это что за хлебушек должен быть, в черепной коробке?
Там наверно даже не хлебушек, а кириешки уже...
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