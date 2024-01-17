В Иркутской области пьяный житель приехал на чужой машине в ГИБДД, чтобы поставить её на учёт

Оказалось, что у мужчины, который купил автомобиль, не было прав.
МВД России в Telegram-канале рассказали о двух друзьях, которые приобрели автомобиль и пытались поставить его на учёт. Началось всё с того, что один из приятелей приехал в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Гаишники заподозрили, что мужчина пьян и проверили его. Во время проверки стало ясно, что он не просто пьян.
Он не является владельцем автомобиля, который хотел поставить на учёт. Машину купил его приятель, у которого нет прав и попросил приятеля съездить в ГИБДД. Перед этим друзья выпивали, обмывая покупку.
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В общей сложности госавтоинспекторы составили 3 административных материала - за езду в нетрезвом виде, без государственного регистрационного знака и на незарегистрированном в установленный законом срок автомобиле, — сообщили в МВД.
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Или спасло то, что не зарегистрирован?
- У пациента черепная травма
- Может черепно-мозговая?
- Нет там мозгов... Пришёл на день рождения жены с любовницей.
Там наверно даже не хлебушек, а кириешки уже...