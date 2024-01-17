В Иркутской области пьяный житель приехал на чужой машине в ГИБДД, чтобы поставить её на учёт

МВД России в Telegram-канале рассказали о двух друзьях, которые приобрели автомобиль и пытались поставить его на учёт. Началось всё с того, что один из приятелей приехал в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Гаишники заподозрили, что мужчина пьян и проверили его. Во время проверки стало ясно, что он не просто пьян.

Он не является владельцем автомобиля, который хотел поставить на учёт. Машину купил его приятель, у которого нет прав и попросил приятеля съездить в ГИБДД. Перед этим друзья выпивали, обмывая покупку.