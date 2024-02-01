В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах

Подвергшийся жёсткой критике Плякин особо не расстроился, но заявил журналистам, что он не единственный, кто приходит на работу в джинсах, но отчитать решили почему-то именно его.

"Я за строгий стиль одежды, поддерживаю дресс-код, всё правильно, но ситуации разные бывают. Посчитали, что джинсы — это неправильно. Возможно. Но есть масса других примеров депутатов из других фракций, которые так ходят, на них внимания не обращают. Ну, ничего страшного, переживём.

Если посмотрите, я всегда в костюмах хожу. Дресс-код должен быть, в рваных майках, конечно же, неправильно приходить ни на заседания Думы, ни вообще куда бы то ни было, кроме пляжа».", — отреагировал депутат.