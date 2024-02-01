В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах

Слуга народа не понимает, почему спикер и вице-спикер ГД ополчились именно на него, ведь многие другие его коллеги ходят на работу так же.
Переполох из-за внешнего вида случился сегодня в Госдуме. Депутат от партии "Новые люди" Владимир Плякин пришёл в Госдуму, а затем и выступил перед коллегами в джинсах, после чего начался сущий кошмар. Внимание на его внешний вид обратила вице-спикера парламента Ирина Яровая. Она заявила, что докладчик в джинсах — "это что-то новое в парламентской этике". Замечание коллеги поддержал спикер Госдумы и выдал полутораминутную речь о недопустимости такого стиля одежды в стенах нижней палаты парламента, вспомнив Бориса Немцова, который тоже себе позволял подобные вольности.
"Вот те, кто хочет так же себя вести, должен понимать, что не очень это правильно. Это отношение к нашим избирателям, к друг к другу. Потому что если выходящий так себя ведёт, ну, и значит, надо тогда всем остальным... Мы что этим хотим показать-то? Давайте завтра с дивана будем вещать. Давайте с себя начнём, чтобы не было стыдно." — заявил Володин.
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Подвергшийся жёсткой критике Плякин особо не расстроился, но заявил журналистам, что он не единственный, кто приходит на работу в джинсах, но отчитать решили почему-то именно его.
"Я за строгий стиль одежды, поддерживаю дресс-код, всё правильно, но ситуации разные бывают. Посчитали, что джинсы — это неправильно. Возможно. Но есть масса других примеров депутатов из других фракций, которые так ходят, на них внимания не обращают. Ну, ничего страшного, переживём.
Если посмотрите, я всегда в костюмах хожу. Дресс-код должен быть, в рваных майках, конечно же, неправильно приходить ни на заседания Думы, ни вообще куда бы то ни было, кроме пляжа».", — отреагировал депутат.
После не совсем понятной реакции на джинсы журналисты решили выяснить, действительно ли депутатам нельзя надевать на работу ничего, кроме брюк. С этим вопросом они обратились к зампреду комиссии Госдумы по депутатской этике Николаю Бурляеву. Он подтвердил, что в джинсах нельзя, но зато никаких ограничений в выборе цвета одежды у слуг народа нет.
"Нужно выглядеть достойным образом. Депутаты должны понимать, что они представляют своих избирателей. Я наблюдаю некоторых депутатов, которые приходят в свитерах, но они опрятно выглядят. Если свитер, то под ним не джинсы, а брюки. Нет никаких цветовых ограничений. Приходят и дамы в различного цвета платьях и мужчины с разного цвета галстуками. Просто всё должно быть со вкусом", — ответил Бурляев.
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Кто их пустил в думу?
Гнать поганой метлой засранцев!