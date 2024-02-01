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В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах

В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах

Автор:
01 февраля 2024 20:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Госдума   внешний вид   депутат   джинсы   скандал   этика   
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Слуга народа не понимает, почему спикер и вице-спикер ГД ополчились именно на него, ведь многие другие его коллеги ходят на работу так же.

Переполох из-за внешнего вида случился сегодня в Госдуме. Депутат от партии "Новые люди" Владимир Плякин пришёл в Госдуму, а затем и выступил перед коллегами в джинсах, после чего начался сущий кошмар. Внимание на его внешний вид обратила вице-спикера парламента Ирина Яровая. Она заявила, что докладчик в джинсах — "это что-то новое в парламентской этике". Замечание коллеги поддержал спикер Госдумы и выдал полутораминутную речь о недопустимости такого стиля одежды в стенах нижней палаты парламента, вспомнив Бориса Немцова, который тоже себе позволял подобные вольности.


"Вот те, кто хочет так же себя вести, должен понимать, что не очень это правильно. Это отношение к нашим избирателям, к друг к другу. Потому что если выходящий так себя ведёт, ну, и значит, надо тогда всем остальным... Мы что этим хотим показать-то? Давайте завтра с дивана будем вещать. Давайте с себя начнём, чтобы не было стыдно." — заявил Володин.

Подвергшийся жёсткой критике Плякин особо не расстроился, но заявил журналистам, что он не единственный, кто приходит на работу в джинсах, но отчитать решили почему-то именно его.


"Я за строгий стиль одежды, поддерживаю дресс-код, всё правильно, но ситуации разные бывают. Посчитали, что джинсы — это неправильно. Возможно. Но есть масса других примеров депутатов из других фракций, которые так ходят, на них внимания не обращают. Ну, ничего страшного, переживём.


Если посмотрите, я всегда в костюмах хожу. Дресс-код должен быть, в рваных майках, конечно же, неправильно приходить ни на заседания Думы, ни вообще куда бы то ни было, кроме пляжа».", — отреагировал депутат.

После не совсем понятной реакции на джинсы журналисты решили выяснить, действительно ли депутатам нельзя надевать на работу ничего, кроме брюк. С этим вопросом они обратились к зампреду комиссии Госдумы по депутатской этике Николаю Бурляеву. Он подтвердил, что в джинсах нельзя, но зато никаких ограничений в выборе цвета одежды у слуг народа нет.


"Нужно выглядеть достойным образом. Депутаты должны понимать, что они представляют своих избирателей. Я наблюдаю некоторых депутатов, которые приходят в свитерах, но они опрятно выглядят. Если свитер, то под ним не джинсы, а брюки. Нет никаких цветовых ограничений. Приходят и дамы в различного цвета платьях и мужчины с разного цвета галстуками. Просто всё должно быть со вкусом", — ответил Бурляев.


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Метки: Видео   Госдума   внешний вид   депутат   джинсы   скандал   этика   
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21  комментарий
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6k
Трям Час назад
- Нам объявили войну!
- Иди в жопу, мы еще джинсы не обсудили!
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16k
Vital Idol 3 минуты назад
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56
Al Di Полчаса назад
А джинсы еще и иностранные небось, американские, ужас какой. Заберите у него мандат.)
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56
Al Di turyst 13 минут назад
Да, пока можно.)
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55k
Опиум для народа Час назад
То что эти ублюдки несут с трибун полную х"йню - это ничего, главное - не носить джинсы...
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5k
Искандер Час назад
Если бы он был бы от едросов, тогда- пожалуйста!
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34k
Юр21 2 часа назад
Что себя мучить, приходи в парламент на работу в кепарике и в адидасовских спортивках...
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10k
sedoisever 2 часа назад
"Непонятная реакция" на джинсы? С чего бы она непонятная? Депутат - госслужащий. Какие-то понятия быть должны. Или не орите на учителей в коротких юбках...
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209
ruslan d 2 часа назад
Какое счастье , что мне можно ходить на работу в чем угодно
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209
ruslan d Горожанин Час назад
При чем тут школа или что-то еще ? Я говорю про свою работу ... Можно ходить в джинсах в шортах в спортивке , в пижаме ... в кепке, шапке в панамке ...
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209
ruslan d Горожанин 10 минут назад
Это я привел пример- в пижаме
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Эти "новые люди" голодранцы какие-то!
Кто их пустил в думу?
Гнать поганой метлой засранцев!
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