Искусство требует жертв: певица снялась в клипе с пауком на лице

Исполнительница также поблагодарила дрессировщика за то, что он рассказал ей о пауках, а затем поделилась со своими поклонниками некоторыми интересными фактами:

Пауки-охотники (они же пауки-ловчие) считаются довольно социальным видом, а их скорость позволяет им преследовать и охотиться на самую разнообразную добычу. Несмотря на это, они неохотно кусают людей и обычно стараются убежать, а не проявлять агрессию.

Джессика призвала своих подписчиков не убивать этих существ, если они обнаружат их у себя дома (что вполне реально, это же Австралия!), а «мирно выдворять их».