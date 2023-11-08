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Искусство требует жертв: певица снялась в клипе с пауком на лице

Искусство требует жертв: певица снялась в клипе с пауком на лице

Автор:
08 ноября 2023 15:30
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Австралия   гигантский паук   и такое бывает   ну и ну   паук-охотник   пауки   соцсети   человек и природа   
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Австралийские певицы настолько суровы, что сажают себе на лицо гигантских пауков-охотников и принимают томные позы на видеокамеру. Чего только не сделаешь ради того, чтобы шокировать публику!


38-летняя Джессика Орильяссо из группы The Veronicas опубликовала в соцсетях видео, от которого многим её подписчикам стало дурно.



Шокирующие кадры были сделаны во время съёмки клипа на последний сингл группы The Veronicas  — Perfect.


Опубликовав видео, на котором запечатлен этот близкий контакт с природой, певица из Квинсленда рассказала, что паук на её лице — дрессированный. И назвала его просто Хантер, как близкого приятеля.


«Никогда не думала, что влюблюсь в паука. До этого у меня была настоящая арахнофобия, — призналась она. — Почти все решили, что это компьютерная графика, поэтому пришлось поделиться еще одним видео с Хантером».


Исполнительница также поблагодарила дрессировщика за то, что он рассказал ей о пауках, а затем поделилась со своими поклонниками некоторыми интересными фактами:


Пауки-охотники (они же пауки-ловчие) считаются довольно социальным видом, а их скорость позволяет им преследовать и охотиться на самую разнообразную добычу. Несмотря на это, они неохотно кусают людей и обычно стараются убежать, а не проявлять агрессию.

Джессика призвала своих подписчиков не убивать этих существ, если они обнаружат их у себя дома (что вполне реально, это же Австралия!), а «мирно выдворять их».


«Это правда, что эти парни боятся тебя больше, чем ты их, — утверждает она. — И также правда, что каждый австралиец рождается с бесстрашным духом Стива Ирвинга внутри себя».



В заключение Джессика заявила, что эта встреча с природой стала одним из лучших впечатлений за всю ее жизнь.


Пламенная речь певицы не слишком успокоила перепуганных поклонников, и они засыпали её комментариями:


«Мне было противно смотреть на это», «Я люблю тебя и уважаю пауков, но это зрелище вывело меня из строя», «Ты такая смелая, а я вот дико боюсь всяких жучков и крошечных существ. Я бы никогда не смогла положить одно из них себе на лицо», «У меня от этого тревога».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   гигантский паук   и такое бывает   ну и ну   паук-охотник   пауки   соцсети   человек и природа   
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3  комментария
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Majul Час назад
Паук и паук, что такого то? Явно паук неядовитый, если на "съемки" пускают. Что за животный страх у многих перед букашками?
У меня жена отвечает: ну они же противные. Ок, говорю, но страх то откуда? Плечами пожимает. Не пойму я )
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1k
DDM 7 минут назад
Жесть, напугали! Думал, что опять про Волочкову!
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