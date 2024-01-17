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"Много ходит в туалет, харкается и матерится": парни рассказали, что их отталкивает в девушках

"Много ходит в туалет, харкается и матерится": парни рассказали, что их отталкивает в девушках

Автор:
17 января 2024 09:54
Сообщество : Истории
Метки: взаимоотношения   девушки   женщины   отношения   список требований   что отталкивает   
2046
15

В соцсетях завирусилась тема: что в девушке мгновенно делает её непривлекательной и отталкивающей для мужчина. Парни поспешили поделиться своим мнением - и получилось много интересных ответов.

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А что вас отталкивает в девушках мгновенно уже на первой встрече?

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Метки: взаимоотношения   девушки   женщины   отношения   список требований   что отталкивает   
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23k
сеньор Леонсио Час назад
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572
Геннадий Хамидулин 9 минут назад
Много ходит в туалет.....Т.е. партнёр, сожитель, муж проверяет? ..........Я женат уже более 30 лет, но ни разу не видел сколько какашек в унитазе после жены......Вот не интересно, совсем........
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14k
KotSkripaley 12 минут назад
А женщины в ответ такие...
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5k
fkamash 18 минут назад
На первом месте по отвращению для меня лично идет курение! Пофигу чего! Второе, это мат. Иногда, к месту примененное смачное словцо грехом не считается, но когда он для связки слов - это зашквар. Третье - тату. Есть тату (пирсинг бровей, языка, носа, губ, щек - туда же) - считай снаряд в голове 100% присутствует. И это не только в выборе спутницы жизни, жены, подруги, партнера... Это вообще для всех. Ну следующее - это те же культура речи в целом, наличие чувства юмора, опрятность (сюда - ногти, волосы, брови, губы неестественного происхождения - нахер!)
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37k
Андрей Иванов 46 минут назад
Матерящаяся и курящая баба - фу.
И много пьющая. И пьющая водку и пиво. Девушка должна пить бабские напитки - ликёры, вино, шампанское, сидр и т.д. И в меру. А нажирающуюся в говно бабу даже трахать так себе удовольствие, я уж не говорю о серьёзных отношениях.
Феменизм - зло
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6k
TirAn Час назад
Согласен
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2k
Жирный бот Час назад
Да, мужчина должен - фраза что убивает все отношения.. Была девушка, как человек- хорошая, до сих дружим и общаемся, но я перестал на неё смотреть как на потенциальную девушку, как раз когда она заявила мне, ну как ты можешь требовать это с девушки (возмещение за угробленную технику со знакомой, что взяла у меня её в отпуск), она же девушка...что же ты за мужик. Все..Внешность и все остальное уже никакой роли не играло...
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