"Много ходит в туалет, харкается и матерится": парни рассказали, что их отталкивает в девушках

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В соцсетях завирусилась тема: что в девушке мгновенно делает её непривлекательной и отталкивающей для мужчина. Парни поспешили поделиться своим мнением - и получилось много интересных ответов.
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А что вас отталкивает в девушках мгновенно уже на первой встрече?
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И много пьющая. И пьющая водку и пиво. Девушка должна пить бабские напитки - ликёры, вино, шампанское, сидр и т.д. И в меру. А нажирающуюся в говно бабу даже трахать так себе удовольствие, я уж не говорю о серьёзных отношениях.
Феменизм - зло