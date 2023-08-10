«Почему "бостонский брак" стал так популярен»

Плюсы такого брака очевидны: каким бы ни был классический брак, пусть даже самым любящим и счастливым, он так или иначе сводил роль женщины в семье к обслуге. Факт того, что жена могла быть образованна, умна и работала до заключения брака, переставал играть сразу после венчания. Муж, при этом, продолжал строить карьеру, писать научные работы и так далее. Все эти "правила" сохранялись даже в самых просвещённых кругах общества. Характерный пример - в США, в 1870 году, открылся колледж Уэллсли, став одним из первых американских учебных заведений для женщин. Да, они могли получать образование, заниматься исследованиями, но было одно строгое правило: как только студентка выходила замуж она немедленно прекращала учёбу и ей аннулировали все академические должности.



