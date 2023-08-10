«Почему "бостонский брак" стал так популярен»

Этот термин появился после выхода романа Генри Джеймса "Бостонцы" (год выхода - 1886). Его использовали в Новой Англии в конце 19 и начале 20 века. Это был совершенно новый тип союза, для нового типа женщин.
В романе иронично описываются отношения между феминисткой и девушкой, которая только-только начала окунаться в тему суфражисток. Они съезжаются, живут вместе как подруги, но когда вторая девушка решает выйти замуж за брата первой, то их отношениям конец.
Но что такое бостонский брак? В отличие от привычного патриархального брака он давал женщине намного больше возможностей, чем быть просто приставкой к быту. Она может распоряжаться своей жизнью, своим имуществом и выстраивать быт так, как ей хочется. То есть женщины просто живут вместе, но не как соседки по квартире - их отношения более глубинны. Женщины вместе ведут быт и бюджет, заботятся друг о друге, принимают гостей... В общем, всё, что существует в классическом браке, только без интима и без мужчин.
Плюсы такого брака очевидны: каким бы ни был классический брак, пусть даже самым любящим и счастливым, он так или иначе сводил роль женщины в семье к обслуге. Факт того, что жена могла быть образованна, умна и работала до заключения брака, переставал играть сразу после венчания. Муж, при этом, продолжал строить карьеру, писать научные работы и так далее. Все эти "правила" сохранялись даже в самых просвещённых кругах общества. Характерный пример - в США, в 1870 году, открылся колледж Уэллсли, став одним из первых американских учебных заведений для женщин. Да, они могли получать образование, заниматься исследованиями, но было одно строгое правило: как только студентка выходила замуж она немедленно прекращала учёбу и ей аннулировали все академические должности.
У женщин-учёных не было другого варианта, как искать альтернативные варианты обычного брака. Превалирующее большинство из них выбирало именно "бостонский брак". Интересно, что сегодня замужество уже не ставит крест на карьере, но "бостонские отношения" существуют и сейчас: в Европе, в России, Австралии, США. И не просто так.
Девушки отмечают, что им, порой, проще начать жить с другой девушкой. Они делят расходы на квартиру, быт. Совместная жизнь не ограничивает их никак, но при этом, у женщин всегда есть поддержка, которой нет при соло-существовании. И немаловажная причина: существенно снижается риск домашнего насилия, когда роли в семье делятся на "мужские" и "женские".
Кто обращается к "бостонскому браку":
- Одинокие дамы в возрасте. В этом случае женщины находят друг в друге удачный эрзац семьи, поддержку и собеседника.
- Девушки, только что съехавшие от родителей. Несомненно, "вылет из гнезда" - это стресс и если рядом есть человек, который понимает страхи и тревоги другого, то это то, что нужно.
- Молодые разведённые мамы. Жить с подругой - это сразу отсутствие социальной изоляции, поддержка моральная и финансовая и помощь в непростой жизненный период. Если съезжаются две мамы, то они смогут отлично подменять друг друга и давать подруге отдых, который так важен для мам.
Плюс "бостонского брака" в том, что из него можно выйти абсолютно в любой момент. Также он никак юридически не регулируется, поэтому не нужно будет ходить по судам и разводиться, как в ситуации с классическим браком.
Это хороший способ получить поддержку, отдавать её, заботиться и облегчить себе жизнь, не накладывая на себя обязательства "классической" жены и какое-то время не связывать свою жизнь с мужчинами, что важно для женщин, столкнувшихся с негативом в обычном браке/отношениях.
Источник:
- Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке
- Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей
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Гражданский брак - это и есть зарегистрированные государством отношения. Даже заведение так и называется - "Запись актов ГРАЖДАНСКОГО состояния". То, что вы упоминаете, называется "сожительство".
Причем настолько «популярен», что лично я о нем узнал только сейчас