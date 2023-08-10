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Почему "бостонский брак" стал так популярен

Почему "бостонский брак" стал так популярен

Автор:
10 августа 2023 17:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   брак   девушки   женщины   интересное   история   отношения   
1777
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Этот термин появился после выхода романа Генри Джеймса "Бостонцы" (год выхода - 1886). Его использовали в Новой Англии в конце 19 и начале 20 века. Это был совершенно новый тип союза, для нового типа женщин.

В романе иронично описываются отношения между феминисткой и девушкой, которая только-только начала окунаться в тему суфражисток. Они съезжаются, живут вместе как подруги, но когда вторая девушка решает выйти замуж за брата первой, то их отношениям конец.


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Но что такое бостонский брак? В отличие от привычного патриархального брака он давал женщине намного больше возможностей, чем быть просто приставкой к быту. Она может распоряжаться своей жизнью, своим имуществом и выстраивать быт так, как ей хочется. То есть женщины просто живут вместе, но не как соседки по квартире - их отношения более глубинны. Женщины вместе ведут быт и бюджет, заботятся друг о друге, принимают гостей... В общем, всё, что существует в классическом браке, только без интима и без мужчин.


Плюсы такого брака очевидны: каким бы ни был классический брак, пусть даже самым любящим и счастливым, он так или иначе сводил роль женщины в семье к обслуге. Факт того, что жена могла быть образованна, умна и работала до заключения брака, переставал играть сразу после венчания. Муж, при этом, продолжал строить карьеру, писать научные работы и так далее. Все эти "правила" сохранялись даже в самых просвещённых кругах общества. Характерный пример - в США, в 1870 году, открылся колледж Уэллсли, став одним из первых американских учебных заведений для женщин. Да, они могли получать образование, заниматься исследованиями, но было одно строгое правило: как только студентка выходила замуж она немедленно прекращала учёбу и ей аннулировали все академические должности.


У женщин-учёных не было другого варианта, как искать альтернативные варианты обычного брака. Превалирующее большинство из них выбирало именно "бостонский брак". Интересно, что сегодня замужество уже не ставит крест на карьере, но "бостонские отношения" существуют и сейчас: в Европе, в России, Австралии, США. И не просто так.


Девушки отмечают, что им, порой, проще начать жить с другой девушкой. Они делят расходы на квартиру, быт. Совместная жизнь не ограничивает их никак, но при этом, у женщин всегда есть поддержка, которой нет при соло-существовании. И немаловажная причина: существенно снижается риск домашнего насилия, когда роли в семье делятся на "мужские" и "женские".


Кто обращается к "бостонскому браку":

  • Одинокие дамы в возрасте. В этом случае женщины находят друг в друге удачный эрзац семьи, поддержку и собеседника.
  • Девушки, только что съехавшие от родителей. Несомненно, "вылет из гнезда" - это стресс и если рядом есть человек, который понимает страхи и тревоги другого, то это то, что нужно.
  • Молодые разведённые мамы. Жить с подругой - это сразу отсутствие социальной изоляции, поддержка моральная и финансовая и помощь в непростой жизненный период. Если съезжаются две мамы, то они смогут отлично подменять друг друга и давать подруге отдых, который так важен для мам.


Плюс "бостонского брака" в том, что из него можно выйти абсолютно в любой момент. Также он никак юридически не регулируется, поэтому не нужно будет ходить по судам и разводиться, как в ситуации с классическим браком.
Это хороший способ получить поддержку, отдавать её, заботиться и облегчить себе жизнь, не накладывая на себя обязательства "классической" жены и какое-то время не связывать свою жизнь с мужчинами, что важно для женщин, столкнувшихся с негативом в обычном браке/отношениях.

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Метки: Прошлое   брак   девушки   женщины   интересное   история   отношения   
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21  комментарий
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Вы тут бл...во не разводите! Оправдание они придумали пАнимаешь! Брак это союз мужчины и женщины! Всё! Нет даже второго варианта!
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4k
Дмитрий Круглов 3 минуты назад
Так это у пиндосов, у них много разных гадостей случается! А в отечественной литературе около 100 лет назад был описан аналогичный случай, но интереснее. Как называется сожительство двух мужиков? Причем один - пожилой профессор евгеники, а второй - в два раза моложе и зависит от первого и в материальном плане, и в продвижении по социальной лестнице. И этот молодой подхалим готов выполнять любые капризы первого, даже готов совершить убийство. А по ночам они напившись водки уединяются в комнате и целуются в губы для удовольствия. Кто читал, узнаете название произведения? (Можно поискать в интернете по фразе "обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы")
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908
Alex Zx 4 минуты назад
а как они определяют кто кого доить будет?(на материальные ресурсы конечно же). И кто кому будет мозг выгрызать?
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46
Dmitry 17 минут назад
Мы больше 100 лет живем при матриархате. Мужчины поражены в правах, женщины имеют массу привилегий. Примеры: у мужчин нет прав на детей после развода но имущество отнимают всегда, уголовное наказание для мужчин сильнее (хотя по конституции все равны перед законом). В Армию и на фронт на смерть отправляют только мужчин, пенсионный возраст в пользу женщин, женщин продвигают по службе за то что женщина, мужчина не может найти в суде управу на семейное насилие (даже на Западе - Джонни Деппу жена отрезала палец и ушла от наказания). У мужчин нет репродутивных прав (т.е. решать хочешь ты быть отцом или нет, даже если украли сперму будешь платить алименты). Пока не будет равенства в правах не будет никакого РАВНОПРАВИЯ! Мужчинам нет никакого смысла вступать в официальный брак - законы против него.
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1k
Nick 18 минут назад
А теперь от сожительства прошмандовок перейдём к гомосятине....
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1k
alex 19 минут назад
40 кошек и в гроб
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 19 минут назад
Обалдеть)))) Получается если двое(не зависимо от пола) вместе снимают жильё, оплачивают комуналку, скидываются на питание и прочую бытовуху то они значит живут "Бостонским браком"? Автор дебил, люди просто живут вместе, причём без всякого сексуального подтекста, и даже не подозревают, что по мнению вот таких вот умников они живут в браке)))
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46
Dmitry 21 минуту назад
Брак ничего не дает мужчине. Лучший брак - это отсутствие брака. если женщина вас любит - пусть живет гражданский браком, если требует официально расписаться - спросите зачем? и сразу станут ясны её меркальтильные интересы.
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
«Почему "бостонский брак" стал так популярен»

Причем настолько «популярен», что лично я о нем узнал только сейчас
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221
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
я могу воспринимать вот этот пост как пропаганду нетрадиционных отношений в форме допустимой стадии окна Овертона?
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967
ruslan d Час назад
Знаю не мало людей , которые так делали в тот или иной период .
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minimalism

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