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«Распечатай и повесь на стену»: в сети появился список, благодаря которому женщины станут счастливыми, а не превратятся в «озлобленных баб с 40 кошками»

«Распечатай и повесь на стену»: в сети появился список, благодаря которому женщины станут счастливыми, а не превратятся в «озлобленных баб с 40 кошками»

Автор:
08 августа 2023 18:13
Сообщество : Истории
Метки: девушки   женщины   мужик   отношения   правила   список   счастье   
2264
7

Самое интересное, что эти правила простые и понятные. Но всё равно многим не понравились.

Мужчина переписывался со своей знакомой и выкатил ей занятный список из 20 пунктов:



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Список утёк в сеть и сразу же началось обсуждение. Мужики автора, в основном, поддержали. Ну а девушки…

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Метки: девушки   женщины   мужик   отношения   правила   список   счастье   
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18  комментариев
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7k
Pravednik84 Час назад
Ну много пунктов сомнительны. Например второй.
Моя жена активнее меня и умеет делать деньги (правда считать их не умеет)...
А так не надо ни феминизма, ни оголтелого патриархата (шо то "фигня", шо это). Просто будьте людьми и учитывайте разумные пожелания вашей второй половинки.
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14k
KotSkripaley 2 минуты назад
До блевонтины это уже надоело
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1k
Sumrak58100 6 минут назад
Если она такая будет, то мужик с тоски пить начнёт и (или) заведёт любовницу - полную противоположность его "идеала". Всё должно быть в меру.
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16k
Мистер Фикс 9 минут назад
У каждого есть достоинства и недостатки.
Или миришься - или ищешь другое.
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3k
Константин 17 минут назад
База
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13k
Юлия 17 минут назад
Прикольный секрет счастливого человека, у тебя не должно быть работы, своих желаний, своих интересов, своего мнения дабы не задеть этим ЧСВ того, кто с тобой рядом.

Людям с таким списком надо собаку заводить, а семью.
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6k
livaneth Полчаса назад
Есть одна на примете. Подходит по всем пунктам. Весит 120 килограмм.
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4k
Нечаинка Полчаса назад
Вот с перенятием хобби и тд не согласна.
Какие-то интересы, конечно, должны быть изначально общие, кроме постели.
А вот хобби может быть и абсолютно разным у обоих, просто надо понимать своего партнера и принимать его хобби, если они не вредят ни ему, ни окружающим.
Идеально, конечно, если и хобби совпадают, но это точно не обязательное условие счастливых отношений. Оба партнера должны оставаться личностями, со своими интересами, в том числе, а не растворяться друг в друге. Иначе это будут не отношения, а одиночество вдвоем, которое очень быстро перестанет устраивать обоих.
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9k
Гомерчик 42 минуты назад
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118
Желание враг мудрости Гомерчик 18 минут назад
Там в оригинале был смайл - :-).
Все равно
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27k
Егор 50 минут назад
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9k
Garpia121 54 минуты назад
Некоторые пункты спорны. Таких женщин сейчас не существует. Более того, такое можно только с раннего детства воспитать, но никак не памяткой с холодильника. И самое печальное, если даже и была бы такая женщина, она быстро наскучит, с ней даже поговорить не о чем будет. Это как постоянно Букварь читать вместо детективов. Насчет быта, готовки и заботы, согласна на все сто, это первоочередное для нормальной женщины. В остальном надо искать приемлемые компромиссы.
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13k
кира 57 минут назад
Опять пошла раскрутка подготовительного этапа к пропаганде ЛГБТ? Все бабы дуры, все бабы меркантильные стервы, осторожно! разведенка с прицпом, мужчина должен... Это все мы уже проходили. Одного такого пропагандиста посадили. Кто-то хочет пойти по его стопам?
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456
thrashbox Час назад
Просто надо помнить, что женщина - друг человека ! (с)
Бгг
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August

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