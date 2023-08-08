«Распечатай и повесь на стену»: в сети появился список, благодаря которому женщины станут счастливыми, а не превратятся в «озлобленных баб с 40 кошками»

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Самое интересное, что эти правила простые и понятные. Но всё равно многим не понравились.
Мужчина переписывался со своей знакомой и выкатил ей занятный список из 20 пунктов:
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Список утёк в сеть и сразу же началось обсуждение. Мужики автора, в основном, поддержали. Ну а девушки…
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Моя жена активнее меня и умеет делать деньги (правда считать их не умеет)...
А так не надо ни феминизма, ни оголтелого патриархата (шо то "фигня", шо это). Просто будьте людьми и учитывайте разумные пожелания вашей второй половинки.
Или миришься - или ищешь другое.
Людям с таким списком надо собаку заводить, а семью.
Какие-то интересы, конечно, должны быть изначально общие, кроме постели.
А вот хобби может быть и абсолютно разным у обоих, просто надо понимать своего партнера и принимать его хобби, если они не вредят ни ему, ни окружающим.
Идеально, конечно, если и хобби совпадают, но это точно не обязательное условие счастливых отношений. Оба партнера должны оставаться личностями, со своими интересами, в том числе, а не растворяться друг в друге. Иначе это будут не отношения, а одиночество вдвоем, которое очень быстро перестанет устраивать обоих.
Все равно
Кто там у нас последний раз возмущался женщинами, строящими карьеру? Министр здравоохранения Мурашко, обеспокоенный проблемами демографии и желающий заставить женщин рожать до получения высшего образования.
И другие пункты, тормозящие женщин, на то же могут быть направлены.
Бгг