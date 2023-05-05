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Ох, уж эти мужчины: интересные женские наблюдения

Ох, уж эти мужчины: интересные женские наблюдения

Автор:
05 мая 2023 16:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   секреты   смех   
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Благодаря этому посту, многие мужчины узнают, что их давно вычислили и раскрыли. Да, уважаемые представители сильной половины человечества, женщины в курсе обо всех наших фишках и тайнах.

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   секреты   смех   
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7  комментариев
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Кто-то этому ставит +???
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32k
АнтонПолднев 15 минут назад
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4k
solovei7 54 минуты назад
бардуля в половине скринов, это какая-то знаменитая психологиня?))
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18k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
doker Час назад
Так 2,5%... как бы light. Что не так?
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Richard

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