Ох, уж эти мужчины: интересные женские наблюдения

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Благодаря этому посту, многие мужчины узнают, что их давно вычислили и раскрыли. Да, уважаемые представители сильной половины человечества, женщины в курсе обо всех наших фишках и тайнах.
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