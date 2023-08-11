Не девочка, но женщина

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Однажды девочка становится женщиной... Кое-кто мне тут подсказывает, что данные перемены происходят моментально и являются необратимыми.
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4. Оказывается, я в 19 лет тоже занимался "йогой ярости", просто не знал, что это так называется
14. Кто бы знал, что девушек настолько сильно бесят лифчики... Господи, да ходите без них тогда!
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