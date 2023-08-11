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Не девочка, но женщина

Не девочка, но женщина

Автор:
11 августа 2023 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   отношения   подборка   
2080
16
Однажды девочка становится женщиной... Кое-кто мне тут подсказывает, что данные перемены происходят моментально и являются необратимыми.
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Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   отношения   подборка   
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19k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
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88k
7guest 9 минут назад
Однажды девочка становится женщиной... (с)
Из лесу доносился девичий крик, плавно переходящий в женский.
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210
ДедМаздай 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Егор 19 минут назад
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79k
Доктор Джонс Полчаса назад
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15k
Александр 41 минуту назад
Подросток: Выпил, как бы мать не спалила...
Мужчина, жене: Ну выпил, и выпил... Чего орать-то!
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