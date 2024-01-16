15 занимательных оптических иллюзий, которые заставят включить внимание

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Мы привыкли слепо доверять информации о мире, которую мы воспринимаем нашими органами чувств. Но на самом деле, даже наш мозг не так надёжен, как мы думаем. В этом посте вы увидите любопытные оптические иллюзии, которые могут легко ввести в заблуждение. Взгляните!
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10. Если смотреть снизу, когда сын взбирается на пень, то он выглядит как великан, пересекающий горы
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