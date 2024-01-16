15 занимательных оптических иллюзий, которые заставят включить внимание

Мы привыкли слепо доверять информации о мире, которую мы воспринимаем нашими органами чувств. Но на самом деле, даже наш мозг не так надёжен, как мы думаем. В этом посте вы увидите любопытные оптические иллюзии, которые могут легко ввести в заблуждение. Взгляните!