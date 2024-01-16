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15 занимательных оптических иллюзий, которые заставят включить внимание

15 занимательных оптических иллюзий, которые заставят включить внимание

Автор:
16 января 2024 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Воспринимаем   Доверять   Занимательные   Увидеть   иллюзии   оптические   
2103
16

Мы привыкли слепо доверять информации о мире, которую мы воспринимаем нашими органами чувств. Но на самом деле, даже наш мозг не так надёжен, как мы думаем. В этом посте вы увидите любопытные оптические иллюзии, которые могут легко ввести в заблуждение. Взгляните!

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Метки: Воспринимаем   Доверять   Занимательные   Увидеть   иллюзии   оптические   
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3  комментария
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59k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Блин вот это шикарно)
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1k
surgy Час назад
Спасибо за подборку!
Отличные фото
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