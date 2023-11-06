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10 вещей, которые можно приобрести только в Китае

10 вещей, которые можно приобрести только в Китае

Автор:
06 ноября 2023 22:40
Сообщество : Путешествия
Метки: Вещи   Китай   Приобрести   Увидеть   по-настоящему   сумасшедшие   
1558
11

Поднебесная давно славится потрясающими местами и полезными, а иногда и забавными изобретениями. А ещё в Китае есть по-настоящему сумасшедшие вещи, которые можно увидеть только здесь. Взгляните!

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Метки: Вещи   Китай   Приобрести   Увидеть   по-настоящему   сумасшедшие   
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4  комментария
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35k
Андрей Иванов Час назад
Парк, в котором можно ловить рыбу, чтобы покормить медведей

У нас когда хотят кормить медведей, идут в лес. Или открывают окно
Ссылка youtu.be
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28k
AzuveR 6 минут назад
2. "Панды усваивают менее 30 процентов питательных веществ из поедаемого бамбука, а это означает, что более 70 процентов попадает в их фекалии." Может дешевле пропустить бамбук через мясорубку. И получить 100% питательных веществ . Или вся ценность такого чая заключается в дерьме панды ?
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6k
Babangdida Полчаса назад
Последнее довольно двусмысленно...
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24k
ЦСКА 59 минут назад
"6. Актеры, которые устраивают горестное шоу на похоронах"
Наемные плакальщики были во многих странах мира! В царской России точно!
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