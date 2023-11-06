10 вещей, которые можно приобрести только в Китае

Это самый дорогой чай в мире, 50 граммов этого настоя стоят 3000 долларов. Его популярность заключается в количестве минералов и витаминов. Панды усваивают менее 30 процентов питательных веществ из поедаемого бамбука, а это означает, что более 70 процентов попадает в их фекалии.