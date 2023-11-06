10 вещей, которые можно приобрести только в Китае

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Поднебесная давно славится потрясающими местами и полезными, а иногда и забавными изобретениями. А ещё в Китае есть по-настоящему сумасшедшие вещи, которые можно увидеть только здесь. Взгляните!
1. Чайные листья, которые собирают только губы юных девственниц
Этот чай очень дорогой. Согласно легенде, раньше этот чай собирали феи.
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2. Чай из экскрементов панды
Это самый дорогой чай в мире, 50 граммов этого настоя стоят 3000 долларов. Его популярность заключается в количестве минералов и витаминов. Панды усваивают менее 30 процентов питательных веществ из поедаемого бамбука, а это означает, что более 70 процентов попадает в их фекалии.
3. Аренда парня
Чтобы произвести впечатление на семью или похвастаться перед подругами, китайские девушки арендуют "жениха". Это стоит примерно 250 долларов в день. Нанятый мужчина идеально играет роль, и подходит для тех, кто мечтает о “прекрасном принце”
4. Присутствие европейца повышает “престиж” восточных компаний
Если китайский бизнесмен появляется в компании белого мужчины, то инвесторы думают, что он успешен. Ведь европеец является символом социального статуса и престижа. Поэтому компании даже нанимают актёра с европейской внешностью.
6. Актеры, которые устраивают горестное шоу на похоронах
Если у человека, который скончался, было мало людей, которые его “оплакивали”. В Китае могут нанять актеров, которые будут плакать и страдать на похоронах.
7. Консервированный чистый воздух
Загрязнение воздуха в некоторых районах Китая настолько сильное, что его можно увидеть даже из космоса. Идея этих банок возникла как призыв к людям обратить внимание на противодействие последствиям загрязнения.
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