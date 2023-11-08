4 визажиста-виртуоза, которые делают удивительные 3D рисунки

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Макияж всегда был очень важным аспектом в жизни людей, особенно для тех, кто был в центре внимания общественности. В наши дни косметика доступна каждому, и некоторые люди предпочитают создавать с её помощью настоящие художественные произведения или потрясающие иллюзии.
1. Итальянский визажист Лукас Люсе и его замечательные работы
Лука работает профессиональным визажистом более 18 лет, но он начал создавать 3D-дизайны только в 2014 году. Вначале он использовал свои руки для создания иллюзий, но затем перешел к лицу. Он талантлив в создании идеальной растушевки и любого дизайна. Что он только не придумывает!
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2. Мими Чой стала сенсацией благодаря своим дизайнам
Она использует свое собственное лицо в качестве холста и создает сюрреалистичные 3D-рисунки, которые кажутся невероятными.
Художница говорит: "Я чувствую, что в этом виде искусства заложен огромный потенциал, и мое воображение - это мой единственный предел. Люди часто думают, что я использую Photoshop, поэтому мне нравится использовать TikTok чтобы разрушать иллюзию с помощью движений, которые показывают, что моя работа не отредактирована".
3. Дайн Юн поражает воображение
Дайн Юн называют визажистом, но на самом деле она художник с классическим образованием, использующая свое лицо в качестве холста. Многие скажут, что ее работы выглядят отфотошопленными, но они на 100% подлинные, раскрашены вручную, и каждый образ может занять от 3 до 12 часов.
4. Романи-Джейд Таллохм - молодая художница-иллюзионистка, которой никогда не понадобится маска для посещения бала-маскарада
Романи-Джейд Таллох, живёт в Ноттингемшире, Великобритания. Ей всего 22 года, но она отличный визажист, способный воссоздавать на гранях своего лица поразительно реальные образы.
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