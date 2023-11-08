4 визажиста-виртуоза, которые делают удивительные 3D рисунки

Лука работает профессиональным визажистом более 18 лет, но он начал создавать 3D-дизайны только в 2014 году. Вначале он использовал свои руки для создания иллюзий, но затем перешел к лицу. Он талантлив в создании идеальной растушевки и любого дизайна. Что он только не придумывает!