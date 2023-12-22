20 занимательных случаев, когда вселенная дала сбой

Наш мир состоит из шаблонов, и мы более или менее знаем, чего ожидать. Однако повседневность иногда может ломаться, и тогда случается сбой. В этом посте вы увидите неожиданные ошибки, которые могут произойти где угодно и когда угодно. Взгляните!