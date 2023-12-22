20 занимательных случаев, когда вселенная дала сбой

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Наш мир состоит из шаблонов, и мы более или менее знаем, чего ожидать. Однако повседневность иногда может ломаться, и тогда случается сбой. В этом посте вы увидите неожиданные ошибки, которые могут произойти где угодно и когда угодно. Взгляните!
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3. Мой приятель был одет в ту же рубашку, что и женщина в баре. Позже мы обнаружили в такой же рубашке ещё и мужчину
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