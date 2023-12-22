FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8978 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
20 занимательных случаев, когда вселенная дала сбой

20 занимательных случаев, когда вселенная дала сбой

Автор:
22 декабря 2023 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дала сбой   Занимательные   повседневность   сломалась   случай   шаблоны   
1760
21

Наш мир состоит из шаблонов, и мы более или менее знаем, чего ожидать. Однако повседневность иногда может ломаться, и тогда случается сбой. В этом посте вы увидите неожиданные ошибки, которые могут произойти где угодно и когда угодно. Взгляните!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Дала сбой   Занимательные   повседневность   сломалась   случай   шаблоны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Трям Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Топор плывёт 8 минут назад
Комментарий к фото
У меня тоже такая рубашка есть. Это уже, получается, не сбой, а сбоище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Топор плывёт 17 минут назад
Комментарий к фото
Похоже на Гугл карты. Проосто два снимка один за другим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Топор плывёт 20 минут назад
Комментарий к фото
Это не сбой. Просто участок так переложили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271375



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к...
Набирающие популярность в сообществах
Великая Лондонская вонь
Великая Лондонская вонь
Что производят в Москве?
Что производят в Москве?
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет раскрыт

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#люди#ДТП#собака#история#забавно#США#фильм
#животные#автомобили#интересное#интересно#аварии#кино#кот#подборка#Ynews#полиция
#в мире#автомир#факты#Юмор#авто аварии#Автовсячина#дети#природа#Москва#искусство
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками 25 примеров, когда день не задался 25 примеров, когда день не задался Настоящий Гринч средь бела дня украл рождественскую ёлку Настоящий Гринч средь бела дня украл рождественскую ёлку 30 соседей, с которыми не соскучишься 30 соседей, с которыми не соскучишься 28 крайне неприятных ситуаций 28 крайне неприятных ситуаций 13 занимательных изображений, которые оценят любознательные люди 13 занимательных изображений, которые оценят любознательные люди

На что жалуетесь?

Вернуться