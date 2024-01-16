Из тюрьмы досрочно освободили девушку-соучастницу убийства собственной матери

Ди ди Бланшар как раз была той матерью, что страдала от этого синдрома и, благодаря интернету, история её мужественной, но отстающей в развитии девочки Джипси на инвалидной коляске, с питательным зондом в животе, с лейкемией и дистрофией, стала известна не только в США, но и за её пределами. Подробнее обо всём, что случилось с Джипси и о том, как мать издевалась над ней, можно прочитать тут .

После того, как Джипси вынудила своего интернет-поклонника Ника Годеджона убить её мать, полиция довольно быстро разыскала преступную пару и они оба были арестованы. Общественность разделилась на два лагеря - кто-то говорил, что как бы то ни было, Джипси могла выбрать другой путь, как спастись, ну а кто-то понял, что у неё просто не было другого выхода, поскольку она находилась под колоссальным влиянием матери.