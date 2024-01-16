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Из тюрьмы досрочно освободили девушку-соучастницу убийства собственной матери

Из тюрьмы досрочно освободили девушку-соучастницу убийства собственной матери

Автор:
16 января 2024 21:09
Сообщество : Истории
Метки: болезнь   интересное   истории   криминал   личности   отношения   преступления   психиатрия   
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Историю Ди ди Бланшар и Джипси Роуз знают многие. И многим известно, какой кровавой резнёй закончилась история дочки и её мамы, страдавшей от синдрома Мюнхгаузена от третьего лица.

Краткая сводка, прежде чем рассказать о Джипси и о том, что с ней сейчас.
Синдром Мюнгхаузена от третьего лица(или делегированный) - это форма жестокого обращения со своим близким (обычно жертва родитель или ребёнок), при которой автор насилия создаёт лживое представление о наличии у жертвы самых разных заболеваний. Синдром Мюнхгаузена - это когда человек сам у себя постоянно "ищет" и "находит" симптомы самых разных болезней. Но в случае, когда синдром от третьего лица, жертвой становится близкий. Человек с синдромом искусственно вызывает все признаки болезней, чтобы обратиться к врачам. Нередки случаи летального исхода.
Синдром весьма непрост как в диагностике, так и в лечении.

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Ди ди Бланшар как раз была той матерью, что страдала от этого синдрома и, благодаря интернету, история её мужественной, но отстающей в развитии девочки Джипси на инвалидной коляске, с питательным зондом в животе, с лейкемией и дистрофией, стала известна не только в США, но и за её пределами. Подробнее обо всём, что случилось с Джипси и о том, как мать издевалась над ней, можно прочитать тут .
После того, как Джипси вынудила своего интернет-поклонника Ника Годеджона убить её мать, полиция довольно быстро разыскала преступную пару и они оба были арестованы. Общественность разделилась на два лагеря - кто-то говорил, что как бы то ни было, Джипси могла выбрать другой путь, как спастись, ну а кто-то понял, что у неё просто не было другого выхода, поскольку она находилась под колоссальным влиянием матери.

Сегодня Джипси Роуз уже не маленькая робкая девочка, а 32-летняя девушка, которая покинула исправительный центр в Миссури. Её отпустили досрочно, в конце декабря 2023 года, когда она отбыла 85% своего срока (она получила 10 лет и признала свою вину) и вот что она сказала в эксклюзивном интервью:

"Сейчас никто и никогда не скажет, что я горжусь тем, что сделала, или рада, что она мертва. Я не горжусь тем, что сделала. Я сожалею об этом каждый день."


Джипси также сказала:

"Она не заслуживала этого. Она была больной женщиной, и, к сожалению, я не была достаточно образована, чтобы увидеть это. Она заслуживала того, чтобы быть там, где я сейчас — сидеть в тюрьме, отбывая срок за преступное поведение".

Пока Роуз была за решёткой, она смогла выйти замуж и сегодня, с мужем Райаном, они планируют рождение детей. Джипси восстановила отношения с отцом, с которым Ди Ди просто не давала ей видеться, проводит очень много времени со своим супругом. По сути, она, до тюрьмы, была лишена не только здоровой жизни, но и социализации, нормального общения со сверстниками и родными.

"Мне ещё многое предстоит узнать, у меня есть только своя точка зрения.  Поэтому, когда я разговариваю с семьей, я постоянно узнаю от них новые откровения, о которых даже не подозревала.  У меня своя версия жизни, а у всех остальных - иная версия моей жизни".

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Метки: болезнь   интересное   истории   криминал   личности   отношения   преступления   психиатрия   
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3  комментария
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ScorpionDS Час назад
Видимо самым виноватым оказался поклонник Ник Годеджона, понятно что дурак, но его судьбу тоже хотелось бы узнать из этой статьи ...

Ну, а история жутка, больной наголову человек воспитывал ребенка, вполне ожидаемо, что и ее ребенок будет предпринимать неадекватные решения.
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Александр 47 минут назад
Рад за неё, что теперь на свободе, надеюсь всё у неё сложиться !
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