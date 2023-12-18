Андраш Панди: ужас Бельгии

Эта история кажется сценарием пугающего фильма, но жизнь частенько пишет изощрённые сценарии, которые невозможно выдумать.
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Начать стоит с самого начала. Андраш Панди был рождён в 1927 году в городке Чоп (Закарпатская область), рядом с венгерской границей. Родители его были бедны и не могли нормально заботиться о своих четверых детях. Нужда вынудила их заниматься не совсем законными делами и, разумеется, сначала папа, а потом и мама оказались за решёткой.
Андраш был спокойным и неглупым юношей и в начале 50-х увлёкся теологией. Он делал большие успехи в изучении этого предмета, оставаясь одиночкой, у которого совсем не было друзей. Все были уверены, что Панди станет пастором.
Так и случилось. Около 1953 года он стал работать помощником викария в Хайдухадхазе. Там же, в 26 лет, он познакомился с Илоной Соррес, которая впоследствии стала его женой. Жители деревни запомнили Андраша нелюдимым и грубым человеком и что он всегда хотел уехать из страны.
Когда в 1956 году, в октябре, в Будапеште началась демонстрация, она внезапно превратилась в массовое шествие сотен тысяч человек и стала митингом, даже национальным манифестом против тоталитарного режима. Но уже в начале ноября восстание было подавлено советскими солдатами.
Андраш, улучив удачный момент, выехал вместе с женой в Брюссель. Там, весной 1957 года, Андраша приняли в венгерскую конгрегацию Бельгии, где состояло около 4000 человек. Он обернул доверчивость венгерских эмигрантов себе в плюс и очень быстро стал центральной фигурой протестантского сообщества. Панди, будучи общинным пастором, служил в храме Льежа и храме Брюсселя одновременно.
В 1958 году у Андраша и Илоны родилась дочка Агнес, в 1961 - сын Даниэль, а в 1966 году - второй сын Золтан.
Панди не отличался нежностью к своим детям, он наоборот был холоден, местами жесток. Прихожане замечали, что Дэниэль, Агнес и Золтан всегда были в очень изношенной одежде и что они всегда молчали. Отец запрещал им говорить и вообще хоть как-то демонстрировать свои эмоции на людях.
В итоге, через год после рождения младшего сына, Панди надоела Илона и он, под предлогом её мнимой измены, подал на развод. Жена забрала с собой обеих мальчиков, а Агнес осталась с отцом.
Девочке было всего 11 лет, когда Андраш принудил её к сексуальной связи. Будучи подростком, воспитанным в строгости и повиновении, Агнес влюбилась в собственного отца.
Начиная с 70-х Панди пустился во все тяжкие. Он числился пастором, но, как такового посвящения так и не произошло. Он постоянно эксплуатировал протестантскую общину на протяжении 20 лет, требуя от прихожан ссуды (естественно он их не возвращал). От иностранного и бельгийского руководства Реформаторской церкви настойчиво требовал субсидий, большую часть которых клал себе в карман. Панди расхаживал по городу, раздавая направо и налево индульгенции и, разумеется, не бесплатно. Основал фонд, который должен был поддерживать обучение юных реформистов. На него сыпались ссуды и гранты и Андраш приобрёл в Бельгии целых три дома. Но ему, конечно же, нужны были ещё и женщины, да побольше. Пастор размещал в венгерских газетах объявление, что некурящий мужчина с ребёнком ищет себе женщину, лучше тоже с ребёнком, чтобы заполнить дом звонкими детскими голосами. Объявления пользовались спросом, на них откликались разведённые или же оставленные с ребёнком на руках, девушки, у которых не вызывал подозрения священник, да ещё и отец-одиночка. Через пару-тройку месяцев некоторые женщины уезжали обратно в Венгрию. Но не все.
К 1978 году венгерское собрание так устало от Панди и его выкрутасов, что его вынудили подать в отставку и он начал преподавать религию.
Когда в том же году Андраш поехал в Закарпатье, чтобы навестить родню, он познакомился с Эдит Финтор. Девушка была замужем, а от предыдущих браков у неё было трое дочерей. Панди уговорил Эдит ехать с ним в Брюссель и умудрился вывезти её за железный занавес. Мало того, он ещё и собрал документы, доказывающие несостоятельность родных отцов Анико, Тимеа и Жузанны.
Поженилась пара в 1979 году и вскоре у них родилось двое: сын Андраш-джуниор и дочь Река.
Вот так у Андраша было пятеро родных отпрысков, плюс ещё трое приёмных. Того самого детского смеха, казалось бы, навалом и даже слишком.
Вот только в доме мало кто смеялся. Панди немедленно установил для младших членов семей строгие правила. И для начала он изменил имена Анико и Жузанны, при усыновлении, назвав их Тюнде и Андреа. Но это были цветочки.
Никто не мог хоть как-то контактировать с людьми за пределами дома, без его, Андраша, разешения. Никаких "пожалуйста" в отношении младших, только приказной тон. Во время школьных каникул Панди тащил домой краску и заставлял детей красить и перекрашивать мебель в доме по два, а то и по три раза, чтобы им было чем заняться вне школы. Сидеть все пятеро могли лишь на полу, а Агнес, самая старшая, которую он растлил, была вообще его безгласной собственностью. Андраш постоянно оскорблял её и продолжал регулярно насиловать.
Нетрудно догадаться, что он довольно быстро начал сексуализированное насилие и в отношении падчериц. Тюнде (Анико) на момент усыновления было восемь лет, Андреа (Жузанна) - семь лет, Тимеа - пятнадцать лет. Он называл это "лечение" или "обучение сексуальным отношениям".
Когда Тимеа было 17 лет она забеременела. Девушка довольно долго не могла понять, что с ней творится, писала в дневнике, что чувствует вину, что ей одиноко и она чувствует себя потерянной.
Стоит ли говорить, что правда была спрятана от глаз окружающих и вся семья единогласно говорила, что это Эдит родила сына Марка. После родов Тимея заявила, что не желает, чтобы её сына воспитывал отчим и что она скоро покинет дом.
Слова падчерицы настолько разъярили Андраша, что он окончательно потерял остатки разума. Отец пришёл к Агнес и начал убеждать её, что если девочка не убьёт Тимею, то семья Панди будет уничтожена навсегда. И Агнес будет в этом виновата и никто больше.
Агнес, находясь полностью под властью отца, ревнуя его к каждой женщине, в Тимее видела соперницу и так решилась на ужасный шаг. В 1985 году она заманила Тимею в подвал и куском железа попыталась размозжить ей голову. Но Тимея, будучи раненой, умудряется убежать и бежит она прямо в полицию. Вызванная на допрос Агнес говорит, что всё произошедшее просто случайность, а Панди заставляет Тимею забрать заявление.
Девушка, схватив сына, сбегает из дома в Канаду, где довольно быстро выходит замуж, меняет имя и уезжает в Венгрию. Агнес и Андраш три раза выезжали в Канаду, чтобы разыскать беглянку и заставить замолчать (можно только гадать каким образом) живую свидетельницу инцеста и жестокости в доме Панди.
И дальше всё стало совсем плохо. Тимея будто сорвала сдерживающий фактор Панди. В 1986 году Тимея написала Эдит, своей матери, письмо, где рассказала всё, что с ней делал отчим. Женщина пришла в ужас и немедленно потребовала объяснений от Андраша, своего извращённого, жестокого мужа. Тот снова решил обратиться к покорной Агнес, убеждая девочку в том, что Эдит не заслуживает быть в семье Панди, что она предала их и желает краха семьи. Они разработали план, чтобы все подумали, что Эдит и её дочь Андреа съехали в другое место.
И 31 июля 1986 года Агнес, заманив в подвал Эдит, убила её молотком. Андраш, в свою очередь, убил Андреа.
После чего Агнес удалила все внутренние органы жертв, а Андраш расчленил их тела и растворил всё, что мог в сильном кислотном очистителе. Остатки спустил в канализацию.
Потом Панди выехал в Германию с Тюнде и оттуда отправил "письмо от Эдит". В октябре он пришёл в полицию и рассказал там жалостливую историю о том, как спасённая им от коммунистической страны женщина, сбежала от него в Германию. Власти позже сообщили, что в такой спектакль поверил бы и сам Станиславский.
В 1988 году Илона, первая жена Андраша, предъявила ему претензии, что он пытается удочерить Тюнде. Сыновья поддержали мать.
Панди, которому уже было на всё плевать, в компании Агнес, приобрёл винтовку и 20 марта 1988 году они убили Дэниэля, приглашённого отцом и дочерью на обед. Потом он позвал Илону к себе, мол, Дэниэль себя плохо чувствует. Едва она переступила порог, то Агнес выстрелила в собственную мать в упор. Золтана, младшего брата, они убили через несколько недель.
Тела они уничтожали по уже отработанной пару лет назад схеме. Семья с младшими сыновьями осталась жить в доме, а Агнес уже практически не скрывала, что она с отцом любовники. Третью дочь Эдит, Тюнде, Панде также регулярно насиловал.
В 1989 году Тюнде было 17 лет и она уже не могла больше терпеть постоянные унижения и насилие отчима. Он это чувствал и готовился к следующему убийству. Панди тогда было уже больше шестидесяти лет.
Агнес с двумя младшими поехала на море отдыхать и за это время Тюнде пропала. Агнес, конечно, спросила, где её сестра, но она догадывалась, что слова отца о том, что она съехала - это ложь.
В 1989 году голландский пастор Андрис Ден Бредер, прекрасно знавший Панди, случайно встретился с родственниками Эдит Финтора, давно о ней ничего не слышавших. Пастор стал подозревать что-то неладное и написал самой бельгийской королеве о подозрительных вещах, творящихся в семье Панди, с просьбой о проведении расследования исчезновения доброй половины его семьи.
Полиция составила отчёт о пропавших и обратилась к Андрашу, который изобразил очередной талантливый спектакль: жена сбежала в Германию, известия оттуда плохие, она тяжело болеет, да и вообще практически при смерти.
По удачному стечению обстоятельств, рабочие ремонтировали канал возле дома Панди и нашли внушительную горсточку человеческих костей. Вот только на этом всё и закончилось, никто даже не попытался связать исчезновения и находку рабочих.
Так до сих пор и неизвестно, почему Агнес в 1992 году (ей было уже 38 лет) пришла в полицию Бельгии и рассказала о многолетнем инцесте, творившемся в семье Панди. Не забыла она упомянуть и про исчезновение шестерых членов семьи.
Допрос женщины шёл семь часов. После этого Панди немедленнов вызвали в отделение, где он, уже поторенной дорожкой лицедейства, начал убеждать полицейских, что Агнес ушла в секту, что там ей запудрили мозг и что она не в себе. И... полиция поверила Андрашу. Было его слово против слова "старой девы", сочинившей её для привлечения внимания. То ли дело известный и уважаемый Андраш Панди.
Он тут же засел за подчищение хвостов. Панди начал проводить всё больше времени в Венгрии, рассылая анонимные письма в Интерпол, где люди рассказывали, что видели детей Панди то тут, то там в Европе и Южной Америке. Он даже нанимал молодых актёров, чтобы те, в Венгрии, играли роли его сыновей и дочерей.
И до 1996 года его план работал, пока не поймали насильника Марка Дютру, похищавшего девочек. Общественность немедленно прошла разъярённым маршем по Брюсселю и гнев распространялся не только на Дютру, но и на власти, полицию и Минюст. Как можно доверять кому-то из учреждений, кто сможет защитить их детей, спрашивали бельгийцы. И начались поверки следователей.
Начали искать дела, открытые и закрытые, искали ошибки и попустительства. И вот тут-то и всплыло имя пастора.
Агнес молчала долгие годы. Даже когда стали запрашивать информацию по исчезновению членов семьи Панди, Агнес, помятуя о том, как она пыталась рассказать свою историю, молчала.
В 1997 году её вызвали на допрос и её психологическое состояние было в разы хуже, чем в 1992 году. Её речь местами была бессвязна и следователь Франсуа Монсьер предложил ей пройтись по двору, чтобы не сидеть в четырёх стенах. Красивые виды растений и фасадов зданий не шли ни в какое сравнение с промышленным районом, где Агнес жила с отцом, купаясь в аромате требухи со скотобойного завода. Агнес успокоилась, пришла в себя и заговорила. Теперь-то её слушали и весьма внимательно все два дня допроса. Она рассказала всё. Она с трудом признала, что её воля была полностью собственностью отца.
17 октября 1997 Андраш Панди был арестован. В его домах провели масштабные обыски и нашли зубы, пепел, части костей, коленные чашечки. И тот самый кислотный очиститель, которым он растворял части тел. Также были найдены куски плоти в холодильниках. Вот только они не соответстветствовали ни одному члену семьи Панди. Это были мужчины и женщины, что говорит о том, что были ещё жертвы, предположительно 13 жителей Брюсселя. Женщины скорее всего были теми самыми, которых Панди завлёк из Венгрии и они так и не вернулись домой.
Разбирательства продолжались очень долго, слишком уж масштабной, в плохом смысле, была личность Андраша Панди .
Нашлись и свидетельницы, Маргит Мадьяр и Ева Кинч, утверждавшие, что обе были согласны на матримониальное предложение Панди. Он запер их в своём доме в Брюсселе, заставляя убирать и готовить, убедив их в том, что им нельзя выходить на улицу, чтобы не вызвать подозрения своей венгерской речью. Удивительно, но через неделю, когда они обе потребовали отправить их обратно домой, Панди согласился.
Следствие шло целых пять лет.
Судебное заседание началось в 2002 году. Суд продолжался несколько недель, где Панди в категоричной и хамской форме отрицал все обвинения. Он говорил, что все члены его семьи живы и находятся под укрывательством какого-то "международного сообщества" и пусть сначала власти докажут, что они мертвы.
Появление ребёнка у Тимеи он объяснил тем, что та вытерлась его полотенцем с его спермой. Покупку винтовки он объяснить не смог, а кости обосновал тем, что дом стоит на старом кладбище.
По сути, кроме показаний Агнес, веских вещественных доказательств у следствия не было, но найденные внутренности в доме Панди и показания его дочери доказывали то, что Андраш был сумасшедшим убийцей в костюме священника.
6 марта присяжные Брюсселя признали Агнес и Андраша Панди виновными.
Панди был обвинён в убийстве двух своих бывших жён, двух родных детей и двух приёмных. Также его признали виновным в регулярном изнасиловании двух приёмных дочерей и в инцестве. Его приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. Он пытался подавать аппеляции и продолжал всё отрицать.
Агнес Панди признали виновной в убийстве четырёх членов её семьи и покушении. Её приговорили к 21 году тюрьмы, несмотря на то, что пять присяжных хотели вынести ей оправдательный приговор. Адвокаты помогли снизить ей срок, обосновав это тем, что она была с самого детства под полным контролем отца и что он сломал ей психику.
В 2010 году её отпустили по УДО и с тех самых пор она стала жить в монастыре.
Андраш Панди умер 23 декабря 2013 года. Этот выродок прожил 86 лет.
Нельзя не отметить некомпетентность полиции и прокуратуры, когда прямо у них под носом совершались страшные убийства. Но Панди, по словам, прокуроров, был действительно талантливым актёром, крайне убедительным.
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Вот за это нужно сажать в тюрьму! Надолго! Это называется подмена истории!
В октябре – ноябре 1956 года в столице Венгрии произошел самый настоящий фашистский мятеж. Во время Второй мировой Венгрия воевала на стороне Гитлера. Всего на Восточном фронте успело повоевать около 1,5 млн венгерских граждан, из которых погибла примерно одна треть и другая треть попала в плен. Во время войны венгры проявили себя не столько на фронте, сколько жестокостями против мирного населения Брянщины, Воронежской и Черниговской областей. Здесь до сих пор поминают мадьяр отнюдь не добрым словом. Кроме того, венгры зверствовали и в югославской Воеводине.
В конце войны советская армия штурмом взяла Будапешт, при том, что немецкие и венгерские фашисты защищали его по времени дольше, чем Берлин. Одним словом «бывших» в Венгрии через 11 лет после окончания Второй мировой было пруд пруди, и эти люди обладали весьма определенными навыками.
В октябре 1956 года в столице Венгрии был разыгран «цветной» сценарий. Все началось с демонстраций студентов, но за считанные дни дело дошло до невероятных зверств. Коммунистов, сотрудников госбезопасности, случайных прохожих убивали самым зверским образом. Оружие свободно раздавали прямо на улицах всем желающим.
Убивали коммунистов, представителей власти, а иногда и случайных прохожих. Убивали с особой жестокостью. Полковнику Йожефу Папу, ещё живому, лицо и верхнюю часть туловища облили бензином, а затем повесили его за ноги и подожгли. Других коммунистов убивали не менее жестоко. Избитые, обожженные, изувеченные тела были развешены на деревьях за ноги, кого-то повесили обычным способом. Бывшего старшего лейтенанта госбезопасности, связанным вывели на середину двора. Он подвергся садистским издевательствам. Сначала его били по ногам и избивали до тех пор, пока он не упал, а затем повесили за ноги на фонарном столбе во дворе. После этого армейский старший лейтенант (мужчина в кителе) длинным, тридцати-сорокасантиметровым, ножом начал наносить ему удары в поясницу и живот. Потом он отрезал у жертвы правое ухо и перерезал на ногах выше голени связки.
Советские войска входили в город дважды... Первый раз вроде как всё стихло, но как только войска вышли - всё началось по новой.
Потери советских войск составили 720 человек убитыми, 1540 ранеными; 51 человек пропал без вести. Большинство этих потерь пришлось, как ни странно на октябрь месяц, а не штурм 4 ноября, когда, казалось, силы мятежников удесятерились. Среди наших солдат также были убитые зверским образом, заживо сожженные… Потери среди граждан Венгрии. По данным официального Будапешта, с 23 октября 1956 г. по январь 1957 г. (то есть до тех пор, пока не прекратились отдельные вооруженные стычки мятежников с венгерскими властями и советскими войсками) 2502 венгра погибли и 19 229 человек были ранены. Даже эти цифры говорят о том, насколько аккуратно действовала наша армия, и насколько «не массовым» было сопротивление мятежников. Оценивая те события, не надо забывать, что мятежниками из различных тюрем страны было выпущено более 13 тысяч заключенных, в том числе почти 10 тысяч уголовников. А это значит, что людей убивали с целью грабежа и завладения имуществом. И убивали бы дальше и больше, если бы конец этим зверствам не положили советские войска и венгерские коммунисты, гусары Кадара, которые вместе с русскими солдатами вошли в охваченный фашистским мятежом Будапешт. В число жертв венгерских событий, входят и те, кого зверски убили или замучили сами повстанцы, жертвы перестрелок между мятежниками, венгерские коммунисты и полицейские, штурмовавшие Будапешт вместе с русскими, случайно погибшие прохожие и, конечно, же, мятежники.
Давайте не будем искажать историю и называть вещи своими именами. Не "массовое шествие", а вооружённый фашисткий мятеж! И не против " тоталитарного режима", а с целью восстановить фашисткий режим.
При этом имел 3 дома в чудесной Бельгии и доход от церкви.
Организация Объединенных Наций обязательно должна иметь побольше таких членов в парламенте - иначе Брюссель опустеет. И папке Римскому надо иметь такую гвардию - педофилы-убийцы, иначе его уважать меньше станут, попика религиозного.