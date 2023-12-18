Андраш Панди: ужас Бельгии

Начать стоит с самого начала. Андраш Панди был рождён в 1927 году в городке Чоп (Закарпатская область), рядом с венгерской границей. Родители его были бедны и не могли нормально заботиться о своих четверых детях. Нужда вынудила их заниматься не совсем законными делами и, разумеется, сначала папа, а потом и мама оказались за решёткой.

Андраш был спокойным и неглупым юношей и в начале 50-х увлёкся теологией. Он делал большие успехи в изучении этого предмета, оставаясь одиночкой, у которого совсем не было друзей. Все были уверены, что Панди станет пастором.





Так и случилось. Около 1953 года он стал работать помощником викария в Хайдухадхазе. Там же, в 26 лет, он познакомился с Илоной Соррес, которая впоследствии стала его женой. Жители деревни запомнили Андраша нелюдимым и грубым человеком и что он всегда хотел уехать из страны.

Когда в 1956 году, в октябре, в Будапеште началась демонстрация, она внезапно превратилась в массовое шествие сотен тысяч человек и стала митингом, даже национальным манифестом против тоталитарного режима. Но уже в начале ноября восстание было подавлено советскими солдатами.

Андраш, улучив удачный момент, выехал вместе с женой в Брюссель. Там, весной 1957 года, Андраша приняли в венгерскую конгрегацию Бельгии, где состояло около 4000 человек. Он обернул доверчивость венгерских эмигрантов себе в плюс и очень быстро стал центральной фигурой протестантского сообщества. Панди, будучи общинным пастором, служил в храме Льежа и храме Брюсселя одновременно.