Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей

Следующими стала уже пара. 27-летняя работница кафе и 34-летний музыкант. Они не были богачами в привычном нам понимании, однако мужчина водил седан Hyundai Grandeur, а это считалось в то время признаком роскоши.

Чижон узнали, что мотели в районе Янсу-ри пользовались большим спросом у обеспеченных людей. Они приехали туда и рандомно выбрали пару, сидевшую в Hyundai Grandeur.

8 сентября 1994 года ночью банда расправилась с ними. Чижон выстрелили в них из газового пистолета, потом музыканта начали резать ножом и избивать. Связанную скотчем пару отвезли на их завод, где банда надругалась над девушкой. Её парень был всё еще жив и на следующую ночь семья потребовала у него крупную сумму денег. Музыкант не владел требуемой суммой и когда банда получила этому подтверждение, то они пообещали и убивать его "безболезненно". В их понимании это было так: они заставили его выпить алкоголь, после чего накинули ему на голову пакет и задушили.





Девушку они решили не убивать, а использовать в своих целях: они держали жертву всё время при себе, чтобы она не сбежала в полицию. Банда оттащила тело убитого к обрыву, посадила на водительское сиденье, после чего столкнула машину вниз. Там же на обрыве они вновь изнасиловали девушку.

Друзья музыканта заявили в полицию о его исчезновении и машину довольно быстро обнаружили. Так как от погибшего шёл запах алкоголя, то полиция подумала, что это был несчастный случай.