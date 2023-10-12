FISHKINET
Сообщество Криминал 2256 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей

Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей

Автор:
12 октября 2023 19:45
Сообщество : Криминал
Метки: 18+   Южная Корея   интересное   истории   криминал   преступления   убийство   
2051
7

В любой стране есть банды, у них есть свои правила и традиции. Но самой необычной можно, пожалуй, назвать южнокорейскую Чижон, состоящую из семи человек.

Руководил этой бандой Ким Джи-хван. Он был из проблемной бедной семьи, из-за чего вынужден был частенько пропускать школьные уроки. Учёбу он бросил в седьмом классе и вскоре перебрался в Пусан, чтобы работать на фабрике. После он ещё поработал в Сеуле и, в итоге, приехал обратно домой, будучи злым на весь этот мир и разочарованным в собственной жизни.
При поступлении в университет Киму пришлось столкнуться с коррупцией.
Со временем Ким решил начать играть в покер и из "коллег"-игроков он и сколотил свою банду. Её участникам было от 20 до 23 лет.


Правила банды были таковы:

  • не доверяй женщинам, даже если это твоя собственная мать;
  • мы ненавидим всех богачей;
  • предатель должен быть убит.


Банду свою они называли семья Чижон и основной их целью стало заработать на стройках городов Дунсан и Бундан миллиард вон (это примерно миллион с четвертью долларов по тем временам). На эту сумму они купили скромный мусоросжигательный заводик в округе Юнгван, пару машин, 17 штук различного оружия, динамит, рации.
Семья тренировала выносливость, поднимаясь на вторую по высоте гору в Южной Корее Чирисан.

×
×

18 июля 1993 года банда похитила 20-летнюю девушку. Они по очереди изнасиловали её, а затем убили. Девушка по имени Чой не была из богатой семьи, её они похитили в качестве своеобразной "тренировки". Ким Джи-хван душил её и говорил "Вот так убивают человека". Тело несчастной было найдено жителем деревни, косившим траву.


Третьим стал член банды - 18-летний Сонг Боунг-ун. Он занимался финансами банды, которые они заработали на стройках и сбежал, прихватив с собой 3 млн вон. Чижон нашли его в доме родственника в августе 1993 года. Вора отвезли в некое уединённое место, недалеко от мусоросжигательного завода и убили его, согласно кодексу.

Следующими стала уже пара. 27-летняя работница кафе и 34-летний музыкант. Они не были богачами в привычном нам понимании, однако мужчина водил седан Hyundai Grandeur, а это считалось в то время признаком роскоши.
Чижон узнали, что мотели в районе Янсу-ри пользовались большим спросом у обеспеченных людей. Они приехали туда и рандомно выбрали пару, сидевшую в Hyundai Grandeur.
8 сентября 1994 года ночью банда расправилась с ними. Чижон выстрелили в них из газового пистолета, потом музыканта начали резать ножом и избивать. Связанную скотчем пару отвезли на их завод, где банда надругалась над девушкой. Её парень был всё еще жив и на следующую ночь семья потребовала у него крупную сумму денег. Музыкант не владел требуемой суммой и когда банда получила этому подтверждение, то они пообещали и убивать его "безболезненно". В их понимании это было так: они заставили его выпить алкоголь, после чего накинули ему на голову пакет и задушили.


Девушку они решили не убивать, а использовать в своих целях: они держали жертву всё время при себе, чтобы она не сбежала в полицию. Банда оттащила тело убитого к обрыву, посадила на водительское сиденье, после чего столкнула машину вниз. Там же на обрыве они вновь изнасиловали девушку.
Друзья музыканта заявили в полицию о его исчезновении и машину довольно быстро обнаружили. Так как от погибшего шёл запах алкоголя, то полиция подумала, что это был несчастный случай.

После банда похитила супружескую пару, где глава семьи владел фабрикой. Они отвезли их на мусоросжигательный завод, где потребовали с пары 100 млн вон наличными. Муж ответил, что у него есть только 80 млн, предназначенных на оплату заводским рабочим и для покупки оборудования туда же. Жену оставили в заложниках и отправили мужа за деньгами.
Чтобы не вдаваться в лишние подробности, стоит сказать, что полиция, в которую побежал работник завода, когда ему велели отдать начальнику все деньги, проигнорировала данное сообщение, решив, что это какой-то хитрый замысел, чтобы утаить финансовые проблемы фабрики.
Жена и муж были убиты. Банда приготовила из них жаркое и не только съела их сама, но и заставили проглотить человечину ту самую работницу кафе, которую они всё ещё удерживали у себя.


Банда, вдохновлённая своим "успехом" решила пойти дальше и действовать более масштабно. Они сумели раздобыть список рассылки в сеульском универмаге Hyundai. Там было 1200 самых лучших покупателей, плативших кредиткой. Они выбирали следующих жертв именно из этого списка.


В сентябре 1994 года в полицейский участок загремел главарь банды по какому-то поводу, не связанному с делами банды. Банда решила поучиться метать динамит и во время тренировочных бросков один из участников банды заработал себе серьёзный ожог, который нельзя было залечить дома. Он поехал в больницу и взял с собой сотрудницу кафе. Именно в этот момент она поняла, что надо бежать. Девушка бежала сначала на такси, потом на арендованной машине и, в конце концов, доехала до Сеула. Там она решила укрыться в мотеле, откуда позвонила своему близкому другу и попросила его позвонить полицейским. И только убедившись, что ей ничего не угрожает, пришла в участок самостоятельно.

Правоохранители сначала ей просто не поверили. Они провели тесты на наркотики, осмотрели её на предмет следов от уколов. И только слова девушки об исчезнувшей семейной паре, про которых пока знала только полиция, но не СМИ, убедили следователя. Расследование началось.

А вот банда даже не подумала, что девушка уедет в другой город и пристально следили только за местным отделением полиции Юнгвана и поняли, что никакой суеты не началось и их пленница, видимо, никому и ничего не сказала.

Полиция, опираясь на рассказы девушки, приехала в округ Юнгван, где, кстати, был зафиксирован сигнал мобильного телефона похищенного фабриканта.
Одного из членов банды им удалось арестовать и полиция позвонила остальным, назвавшись работниками больницы, с сообщением, что их друг угодил в серьёзную аварию и находится в близлежащей больнице. Вот таким вот, по сути, детским способом, им удалось задержать всех остальных членов семьи Чижон.


За убийство пяти человек 1 ноября 1994 года вся семья Чижон была приговорена к смертной казни. Ни один из каннибалов и убийц не выказал никакого сожаления по поводу своих деяний. Один даже сказал, стоя перед телевизионными камерами, что ему очень жаль, что не удалось убить больше.
2 ноября их всех казнили.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 18+   Южная Корея   интересное   истории   криминал   преступления   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
hebpat 54 минуты назад
это южная корея, в северной такой фигни нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
390k
Алексей 52 минуты назад
вопрос.а что было полицейским которые послали нах того мужика который прибежал говорить им о вымогательстве 80 лямов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kirpal Час назад
Ниасилил жесть читать, всё таки пришёл на развлекательный сайт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

135096



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Доверие в отношениях

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#животные#кино#подборка#фильм#факты#милота#полиция
#машина#автомобили#Юмор#аварии#авто аварии#позитив#дети#Москва#новости#кража
#люди#автомир#интересное#ДТП#Прикол#США#Автовсячина#КИтай#Россия#школа
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Почему многие так любят жанр True Crime Почему многие так любят жанр True Crime Печальная история гуся в кроссовках Печальная история гуся в кроссовках Она была страшным монстром с идеальной репутацией Она была страшным монстром с идеальной репутацией Страшная история одного безобидного выражения Страшная история одного безобидного выражения "Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда она пыталась сбежать, то убил ее "Мать была в курсе!": в Грузии мужчина "украл" 14-летнюю девочку, чтобы женить на себе, а когда...

На что жалуетесь?

Вернуться