Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей

В любой стране есть банды, у них есть свои правила и традиции. Но самой необычной можно, пожалуй, назвать южнокорейскую Чижон, состоящую из семи человек.
Руководил этой бандой Ким Джи-хван. Он был из проблемной бедной семьи, из-за чего вынужден был частенько пропускать школьные уроки. Учёбу он бросил в седьмом классе и вскоре перебрался в Пусан, чтобы работать на фабрике. После он ещё поработал в Сеуле и, в итоге, приехал обратно домой, будучи злым на весь этот мир и разочарованным в собственной жизни.
При поступлении в университет Киму пришлось столкнуться с коррупцией.
Со временем Ким решил начать играть в покер и из "коллег"-игроков он и сколотил свою банду. Её участникам было от 20 до 23 лет.
Правила банды были таковы:
- не доверяй женщинам, даже если это твоя собственная мать;
- мы ненавидим всех богачей;
- предатель должен быть убит.
Банду свою они называли семья Чижон и основной их целью стало заработать на стройках городов Дунсан и Бундан миллиард вон (это примерно миллион с четвертью долларов по тем временам). На эту сумму они купили скромный мусоросжигательный заводик в округе Юнгван, пару машин, 17 штук различного оружия, динамит, рации.
Семья тренировала выносливость, поднимаясь на вторую по высоте гору в Южной Корее Чирисан.
18 июля 1993 года банда похитила 20-летнюю девушку. Они по очереди изнасиловали её, а затем убили. Девушка по имени Чой не была из богатой семьи, её они похитили в качестве своеобразной "тренировки". Ким Джи-хван душил её и говорил "Вот так убивают человека". Тело несчастной было найдено жителем деревни, косившим траву.
Третьим стал член банды - 18-летний Сонг Боунг-ун. Он занимался финансами банды, которые они заработали на стройках и сбежал, прихватив с собой 3 млн вон. Чижон нашли его в доме родственника в августе 1993 года. Вора отвезли в некое уединённое место, недалеко от мусоросжигательного завода и убили его, согласно кодексу.
Следующими стала уже пара. 27-летняя работница кафе и 34-летний музыкант. Они не были богачами в привычном нам понимании, однако мужчина водил седан Hyundai Grandeur, а это считалось в то время признаком роскоши.
Чижон узнали, что мотели в районе Янсу-ри пользовались большим спросом у обеспеченных людей. Они приехали туда и рандомно выбрали пару, сидевшую в Hyundai Grandeur.
8 сентября 1994 года ночью банда расправилась с ними. Чижон выстрелили в них из газового пистолета, потом музыканта начали резать ножом и избивать. Связанную скотчем пару отвезли на их завод, где банда надругалась над девушкой. Её парень был всё еще жив и на следующую ночь семья потребовала у него крупную сумму денег. Музыкант не владел требуемой суммой и когда банда получила этому подтверждение, то они пообещали и убивать его "безболезненно". В их понимании это было так: они заставили его выпить алкоголь, после чего накинули ему на голову пакет и задушили.
Девушку они решили не убивать, а использовать в своих целях: они держали жертву всё время при себе, чтобы она не сбежала в полицию. Банда оттащила тело убитого к обрыву, посадила на водительское сиденье, после чего столкнула машину вниз. Там же на обрыве они вновь изнасиловали девушку.
Друзья музыканта заявили в полицию о его исчезновении и машину довольно быстро обнаружили. Так как от погибшего шёл запах алкоголя, то полиция подумала, что это был несчастный случай.
После банда похитила супружескую пару, где глава семьи владел фабрикой. Они отвезли их на мусоросжигательный завод, где потребовали с пары 100 млн вон наличными. Муж ответил, что у него есть только 80 млн, предназначенных на оплату заводским рабочим и для покупки оборудования туда же. Жену оставили в заложниках и отправили мужа за деньгами.
Чтобы не вдаваться в лишние подробности, стоит сказать, что полиция, в которую побежал работник завода, когда ему велели отдать начальнику все деньги, проигнорировала данное сообщение, решив, что это какой-то хитрый замысел, чтобы утаить финансовые проблемы фабрики.
Жена и муж были убиты. Банда приготовила из них жаркое и не только съела их сама, но и заставили проглотить человечину ту самую работницу кафе, которую они всё ещё удерживали у себя.
Банда, вдохновлённая своим "успехом" решила пойти дальше и действовать более масштабно. Они сумели раздобыть список рассылки в сеульском универмаге Hyundai. Там было 1200 самых лучших покупателей, плативших кредиткой. Они выбирали следующих жертв именно из этого списка.
В сентябре 1994 года в полицейский участок загремел главарь банды по какому-то поводу, не связанному с делами банды. Банда решила поучиться метать динамит и во время тренировочных бросков один из участников банды заработал себе серьёзный ожог, который нельзя было залечить дома. Он поехал в больницу и взял с собой сотрудницу кафе. Именно в этот момент она поняла, что надо бежать. Девушка бежала сначала на такси, потом на арендованной машине и, в конце концов, доехала до Сеула. Там она решила укрыться в мотеле, откуда позвонила своему близкому другу и попросила его позвонить полицейским. И только убедившись, что ей ничего не угрожает, пришла в участок самостоятельно.
Правоохранители сначала ей просто не поверили. Они провели тесты на наркотики, осмотрели её на предмет следов от уколов. И только слова девушки об исчезнувшей семейной паре, про которых пока знала только полиция, но не СМИ, убедили следователя. Расследование началось.
А вот банда даже не подумала, что девушка уедет в другой город и пристально следили только за местным отделением полиции Юнгвана и поняли, что никакой суеты не началось и их пленница, видимо, никому и ничего не сказала.
Полиция, опираясь на рассказы девушки, приехала в округ Юнгван, где, кстати, был зафиксирован сигнал мобильного телефона похищенного фабриканта.
Одного из членов банды им удалось арестовать и полиция позвонила остальным, назвавшись работниками больницы, с сообщением, что их друг угодил в серьёзную аварию и находится в близлежащей больнице. Вот таким вот, по сути, детским способом, им удалось задержать всех остальных членов семьи Чижон.
За убийство пяти человек 1 ноября 1994 года вся семья Чижон была приговорена к смертной казни. Ни один из каннибалов и убийц не выказал никакого сожаления по поводу своих деяний. Один даже сказал, стоя перед телевизионными камерами, что ему очень жаль, что не удалось убить больше.
2 ноября их всех казнили.
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Просто судя по регулярным посадкам каждого очередного бывшего президента вывод об криминальных обычаях этой страны как бы очевиден.