Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси

Диди, настоящее имя которой было Клоддин Бланшар, действительно родилась в Луизиане, также как ее пять братьев и сестер. Мать ее скончалась в 1997 году, а отец жив до сих пор. Жив и отец ее дочери, Джипси, Род Бланшар. Они познакомились, когда ей было 24 года, а ему 17 лет. Через полгода отношений Диди забеременела и Род женился на ней. Но в 18 лет он понял, что не был ни влюблен в Диди, ни желал с ней жить, ни растить их ребенка...Род сказал, что девочка родилась абсолютно здоровой, но когда ей исполнилось 3 месяца, Диди убедила себя, что у ребенка апноэ и что она прекращает дышать, когда спит. И начались походы по больницам. Врачи не могли найти ничего подозрительного, но Диди только сильнее убеждалась в том, что ее ребенок болен и объясняла это усиливающимся хромосомным дефектом. У Диди всегда были новые идеи по поводу того, что не так с Джипси, она водила ее по докторам и получала новые лекарства. У нее был опыт работы помощницей медсестры и она знала множество медицинской терминологии, чем успешно пользовалась. На все у нее был ответ.