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Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси

Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси (21 фото)

Автор:
16 сентября 2021 18:48
Сообщество : Истории
Метки: болезнь   интересное   истории   обман   преступления   факты   
1803
21
История колоссального обмана, которая стала известна на всю Америку.
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У Джипси длинные волосы, она не принимает никаких лекарств и за год без материнской опеки она ни разу не болела. Большинство людей теряют в весе за решеткой из-за плохой еды. Джипси набрала за первый год в тюрьме больше 6 кг.
"Доктора считали, что она была такой преданной и заботливой. Мне кажется, что она была бы идеальной мамой для кого-то по-настоящему больного. Но я не больна. И в этом большая-большая разница. Я чувствую себя использованной, как и все остальные, - говорит Джипси. - Я была пешкой в ее руках. Но я слабо это понимала. Единственное, что я осознавала, - это то, что я могу ходить и я могу есть. Она сбривала мои волосы, приговаривая: "Они все равно выпадут. Давай лучше сделаем их опрятными".

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Метки: болезнь   интересное   истории   обман   преступления   факты   
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22
dʎɔvɐн Час назад
"Взаперти" фильм про это
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590
MerryGoRound Час назад
Девка явно тоже больная психопатка. Хладнокровно убила мать, пусть и больную, чужими руками. Плюс, ограбила уже труп. Я понимаю, что она натерпелась за свою жизнь, но вместо того что бы просто сбежать с пацаном и максимум забрать деньги из сейфа, а потом выйти к людям и сообщить про обман, она просто убила свою мать, т.к. в ее голову не пришло ничего кроме этого. Девка явно сама больна психически из за всего детства и отношения, привыкла что над ней трясуться, привыкла видеть как используют других и лгут, другого она не знала, поэтому и так легко манипулировала пацаном нестабильным в своих уже целях, ничем не отличаясь от своей же больной мамаши. Выпускать ее из тюрьмы это большая ошибка.
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4k
au3 Час назад
Пожизненное в этой ситуации, по-моему, не справедливо
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33k
Опаньки 2 часа назад
они нашли друг друга
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42k
Андрей Бертон 2 часа назад
Синдро м Мюнхга узена симулятивное расстройство, при котором человек преувеличенно изображает (симулирует) на глобальном уровне или искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, госпитализации, хирургическому вмешательству и т. п.
Девочку жалко, мама довела, а врачи не помогли.
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