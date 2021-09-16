Кто из них был по-настоящему болен: история Диди и Джипси

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История колоссального обмана, которая стала известна на всю Америку.
В Миссури, в городе Спрингфилд, стоял очаровательный домик, который знали все соседи, а его жильцов просто обожали: обаятельная Диди, которой было около пятидесяти лет, с кудрявыми волосами и неизменными ситцевыми платьями в цветочек и ее дочка Джипси Роуз, для которой она была круглосуточной няней. Крошка Джипси была ростом не выше полутора метров и была прикована к инвалидному креслу. Бледная, худая, с настолько больными зубами, что ее кормили через пищевую трубку в животе. Если Диди спрашивали о заболевании дочери, то перечень был долог: мышечная дистрофия, астма, апноэ сна, хромосомные дефекты, эпилепсия, проблемы со зрением. По словам матери - так было всегда. Некоторое время она провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных, а когда она была ребенком, то перенесла лейкемию.
Девочка, несмотря на свое тяжелое состояние, была очень дружелюбной, разговорчивой, вот только говорила она всегда высоким детским голосом, а Диди напоминала людям, что у ее дочери повреждение мозга. Конечно же Джипси училась на дому, ведь ей было не угнаться за остальными детьми: "У Джипси мозг семилетней" - повторяла ее мама, чтобы люди не забывали об этом в разговоре с ней. Девочка обожала наряды принцесс, надевала крылышки и шляпки, а костюм Золушки с кудрявыми золотистыми локонами был ее любимым. Сколько фотографий было сделано в этом костюме, вместе с мамой! Всегда рядом с Джипси была мама.
"Нас с мамой водой не разольешь" - как-то раз сказала девочка.
"Нас с мамой водой не разольешь" - как-то раз сказала девочка.
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Чудесный светлый дом был построен благотворительной организацией "Habitat for humanity». Он был полностью оборудован для человека на инвалидной коляске: пандус ко входной двери, джакузи для работы с мышцами. Периодически Диди ставила на улице проектор и показывала ребятишкам из соседних домов фильмы. За скромную плату, а деньги шли на лечение Джипси.
Диди была близка с парой соседей поблизости. И через какое-то время она решилась рассказать одной из соседок свою историю...
Она была родом из Луизианы, в детстве подвергалась домашнему насилию. Отец, наркоман и алкоголик, тушил о Диди окурки, высмеивал ее физические недостатки, а Паралимпийские игры называл "фрик-шоу". Диди сбежала оттуда и отец совершенно не помогал им с Джипси, даже когда ураган "Катрина" разрушил их дом полностью. Соседка слушала рассказ Диди и была просто в шоке. И невзирая на все, мама и дочь были счастливы. Они были просто идеальной картинкой: двое против всего мира, трагедий и катаклизмов, сумели построить свою жизнь заново. У них была даже общая страничка на Фейсбуке.
И 14 июня 2015 года на ней появился новый пост: "Эта с...ка мертва!"
Комментарии под этим шокирующим постом были сначала от друзей семьи. Страницу взломали? Нужно найти их адрес! Позвоните в полицию!
Пока сыпались комментарии, появился новый пост: "Я НАШИНКОВАЛ ЭТУ ЖИРНУЮ СВИНЬЮ И ТРА...Л ЕЕ СЛАДКУЮ НЕВИННУЮ ДОЧЕНЬКУ… ОНА КРИЧАЛА ТАААААААК ГРОМКО ЛОЛ".
Она была родом из Луизианы, в детстве подвергалась домашнему насилию. Отец, наркоман и алкоголик, тушил о Диди окурки, высмеивал ее физические недостатки, а Паралимпийские игры называл "фрик-шоу". Диди сбежала оттуда и отец совершенно не помогал им с Джипси, даже когда ураган "Катрина" разрушил их дом полностью. Соседка слушала рассказ Диди и была просто в шоке. И невзирая на все, мама и дочь были счастливы. Они были просто идеальной картинкой: двое против всего мира, трагедий и катаклизмов, сумели построить свою жизнь заново. У них была даже общая страничка на Фейсбуке.
И 14 июня 2015 года на ней появился новый пост: "Эта с...ка мертва!"
Комментарии под этим шокирующим постом были сначала от друзей семьи. Страницу взломали? Нужно найти их адрес! Позвоните в полицию!
Пока сыпались комментарии, появился новый пост: "Я НАШИНКОВАЛ ЭТУ ЖИРНУЮ СВИНЬЮ И ТРА...Л ЕЕ СЛАДКУЮ НЕВИННУЮ ДОЧЕНЬКУ… ОНА КРИЧАЛА ТАААААААК ГРОМКО ЛОЛ".
Ким Бланшар, которая жила неподалеку, была одной из первых, кто отреагировал. Да, они были однофамильцами, но не родственниками. Они познакомились с Диди и Джипси в 2009 году на кинофестивале научной фантастики в Озарке, куда Джипси наряженная в костюмы, приехала вместе с мамой. "Они были просто идеальны, - вспоминала Ким. - Несчастный больной ребенок, о котором заботилась прекрасная терпеливая мама, которая хотела только помогать другим".
Ким позвонила Диди, но никто не ответил. Муж предложил ей доехать до дома семьи и когда они приехали, то там уже собиралась взволнованная толпа соседей. На окнах дома была защитная пленка и невозможно было разглядеть, что внутри. Фургон, на котором Диди возила Джипси, стоял у дома.
Ким позвонила Диди, но никто не ответил. Муж предложил ей доехать до дома семьи и когда они приехали, то там уже собиралась взволнованная толпа соседей. На окнах дома была защитная пленка и невозможно было разглядеть, что внутри. Фургон, на котором Диди возила Джипси, стоял у дома.
Полиция не могла зайти в дом без ордера, но мужа Ким это не остановило. Он влез в дом через окно и не нашел ничего подозрительного: тишина, свет выключен, никаких признаков взлома, все коляски Джипси стоят на месте. И было ужасно предположить, что девочка могла оказаться где-то без них. Мужчина вышел ни с чем. Волнения на фейсбуке продолжались.
Ордер на обыск полиция получила лишь в 22:45 того же дня. Полицейские обнаружили Диди в спальне, заколотую ножом и она была мертва уже несколько дней. А Джипси нигде не было... Маленькая и беспомощная девочка, которая не могла и дня прожить без тонны лекарств. Кто мог поднять на нее руку? И где она?
Ордер на обыск полиция получила лишь в 22:45 того же дня. Полицейские обнаружили Диди в спальне, заколотую ножом и она была мертва уже несколько дней. А Джипси нигде не было... Маленькая и беспомощная девочка, которая не могла и дня прожить без тонны лекарств. Кто мог поднять на нее руку? И где она?
Полиция начала копать. К ним обратилась девушка Алия Вудманси, дочка соседки, с которой приятельствовала Диди, и рассказала, что у Джипси был онлайн-бойфренд. Она чувствовала себя старшей сестрой Джипси и девочка, в минуты их редких разговоров без матери рядом, начала ей доверять. Они общались через тайный аккаунт Джипси, зарегистрированный на имя Эммы Роуз.
"Это мой личный аккаунт. Мама чересчур меня опекает, поэтому она о нем не знает", - писала Джипси в октябре 2014 года. Также она признавалась, что познакомилась с парнем на сайте одиноких христиан и влюбилась в него. Парня звали Николас Годжон. Они общались по сети на протяжении двух лет и ему было все равно на болезни Джипси и ее прикованность к инвалидному креслу. Пара мечтала о том, что они поженятся, придумали имена своим будущим детям и вынашивали план случайного знакомства Николаса с Диди.
"Это мой личный аккаунт. Мама чересчур меня опекает, поэтому она о нем не знает", - писала Джипси в октябре 2014 года. Также она признавалась, что познакомилась с парнем на сайте одиноких христиан и влюбилась в него. Парня звали Николас Годжон. Они общались по сети на протяжении двух лет и ему было все равно на болезни Джипси и ее прикованность к инвалидному креслу. Пара мечтала о том, что они поженятся, придумали имена своим будущим детям и вынашивали план случайного знакомства Николаса с Диди.
Да, Диди говорила о том, что у дочери мозг семилетней девочки, однако, судя по всему, мысли об отношениях и сексе брали свое. Алия беспокоилась на этот счет, Джипси была наивна, невзирая на то, что ей было уже 18 лет. И Николасу - 24 года. Рассказы Джипси о Николасе звучали ну просто сказкой.
Именно поэтому Алия показала полицейским все свои переписки с Джипси. Также они отследили два последних поста в общем аккаунте мамы и дочки и обнаружили адрес Николаса Годжона в штате Висконсин.
15 июня полиция приехала в дом Годжона. Джипси была с ним, целая и невредимая. И вышла к полицейским на своих ногах.
Именно поэтому Алия показала полицейским все свои переписки с Джипси. Также они отследили два последних поста в общем аккаунте мамы и дочки и обнаружили адрес Николаса Годжона в штате Висконсин.
15 июня полиция приехала в дом Годжона. Джипси была с ним, целая и невредимая. И вышла к полицейским на своих ногах.
Она отлично могла ходить сама. Также при ней не было кислородного баллона. И таблеток тоже не было. И голова ее была не лысой от выпавших волос, на ней отрос ежик, а значит ее голову брили, чтобы девочка выглядела больной. Да и речь ее была вполне себе нормальной. Весь ее больной образ был придуман от и до.
Близкие соседи просто рыдали, когда это выяснилось. Они верили ей, а получается, что совершенно не знали "милую и доброжелательную семью".
Близкие соседи просто рыдали, когда это выяснилось. Они верили ей, а получается, что совершенно не знали "милую и доброжелательную семью".
Диди, настоящее имя которой было Клоддин Бланшар, действительно родилась в Луизиане, также как ее пять братьев и сестер. Мать ее скончалась в 1997 году, а отец жив до сих пор. Жив и отец ее дочери, Джипси, Род Бланшар. Они познакомились, когда ей было 24 года, а ему 17 лет. Через полгода отношений Диди забеременела и Род женился на ней. Но в 18 лет он понял, что не был ни влюблен в Диди, ни желал с ней жить, ни растить их ребенка...Род сказал, что девочка родилась абсолютно здоровой, но когда ей исполнилось 3 месяца, Диди убедила себя, что у ребенка апноэ и что она прекращает дышать, когда спит. И начались походы по больницам. Врачи не могли найти ничего подозрительного, но Диди только сильнее убеждалась в том, что ее ребенок болен и объясняла это усиливающимся хромосомным дефектом. У Диди всегда были новые идеи по поводу того, что не так с Джипси, она водила ее по докторам и получала новые лекарства. У нее был опыт работы помощницей медсестры и она знала множество медицинской терминологии, чем успешно пользовалась. На все у нее был ответ.
Род виделся с дочерью первые 10 лет ее жизни. Они много общались, есть фото, где Джипси стоит рядом с ним. Девочка ни разу не сказала ничего плохого о маме.
Мама и дочь переехали в другой город и там начались походы по новым врачам. Мать говорила докторам, что у Джипси припадки каждые несколько месяцев, доказывала, что у дочери мышечная дистрофия, хотя биопсия доказывала обратное. Проблемы с глазами, с ушами, а доктора послушно обследовали девочку: чуть кашель или простуда - Джипси попадала в реанимацию.
Мама и дочь переехали в другой город и там начались походы по новым врачам. Мать говорила докторам, что у Джипси припадки каждые несколько месяцев, доказывала, что у дочери мышечная дистрофия, хотя биопсия доказывала обратное. Проблемы с глазами, с ушами, а доктора послушно обследовали девочку: чуть кашель или простуда - Джипси попадала в реанимацию.
В 2005 году на городок, где они жили обрушился ураган "Катрина". От дома почти ничего не осталось и, по словам Диди, медицинская карта дочери была уничтожена.
В сентябре того же года Диди и Джипси перевезли в Миссури, где благотворительная организация построила для них в 2008 году дом. Джипси принимала участие в благотворительных мероприятиях для детей с ограниченными возможностями, что давало Диди возможность жить в самых роскошных домах от благотворительных организаций. Аппетиты росли, мама и дочка летали бесплатно благодаря тем же волонтерским организациям, также бесплатно посетили Дисней Ворлд.
В сентябре того же года Диди и Джипси перевезли в Миссури, где благотворительная организация построила для них в 2008 году дом. Джипси принимала участие в благотворительных мероприятиях для детей с ограниченными возможностями, что давало Диди возможность жить в самых роскошных домах от благотворительных организаций. Аппетиты росли, мама и дочка летали бесплатно благодаря тем же волонтерским организациям, также бесплатно посетили Дисней Ворлд.
Отец продолжал переводить 1200 долларов в месяц на счет своей дочери в банке Нового Орлеана. Присылал ей подарки, которые на самом деле хотела Диди (новый телевизор, к примеру). Даже когда девочке исполнилось 18 лет он продолжал это делать, потому что Диди заявляла, что ее дочь нуждается в круглосуточном уходе. Когда он позвонил поздравить дочь с совершеннолетием, то Диди вмешалась в разговор: она напомнила ему, что девочка вообще-то не знает своего настоящего возраста и думает, что ей 14 лет.
"Я полагаю, что проблемы Диди начались с момента, когда она начала врать. Одной ложью она прикрывала другую, другой - третью и так далее. Она настолько в ней погрязла, что по-другому жить уже не могла". Ни Род, ни его новая жена ничего не знали о новостных сюжетах про Диди и Джипси, ни о фокусах с благотворительностью, которые Диди проворачивала.
И впервые Род увидел свою дочь на ногах в новостном выпуске, где ее вели в суд штата Висконсин и обвиняли в убийстве.
"Я полагаю, что проблемы Диди начались с момента, когда она начала врать. Одной ложью она прикрывала другую, другой - третью и так далее. Она настолько в ней погрязла, что по-другому жить уже не могла". Ни Род, ни его новая жена ничего не знали о новостных сюжетах про Диди и Джипси, ни о фокусах с благотворительностью, которые Диди проворачивала.
И впервые Род увидел свою дочь на ногах в новостном выпуске, где ее вели в суд штата Висконсин и обвиняли в убийстве.
Жена Рода, когда им с мужем показывали результаты вскрытия Диди долго смотрела на графу о состоянии ее мозга. Адвокат спросила, почему так долго и женщина ответила: "Что в ее голове могло вызывать все это дерьмо?"
Ответ не узнать уже никогда... Джипси не знала всех ответов. Она путалась в деталях с момента ареста. К примеру, сказала при аресте, что ей 19 лет. Вот только в свидетельстве о рождении было написано, что ей 23 года. Диди создала мир, в котором у Джипси был рак. Девочка рассказывала, что мама давала ей какие-то лекарства, связанные с онкологией. Множество лекарств не были вообще прописаны девочке, а ее адвокат предполагает, что мать давала ей какие-то транквилизаторы.
Ответ не узнать уже никогда... Джипси не знала всех ответов. Она путалась в деталях с момента ареста. К примеру, сказала при аресте, что ей 19 лет. Вот только в свидетельстве о рождении было написано, что ей 23 года. Диди создала мир, в котором у Джипси был рак. Девочка рассказывала, что мама давала ей какие-то лекарства, связанные с онкологией. Множество лекарств не были вообще прописаны девочке, а ее адвокат предполагает, что мать давала ей какие-то транквилизаторы.
Набор диагнозов, длинный и путаный список лекарств - это все указывает на так называемый синдром Мюнхгаузена от третьего лица. Если коротко: личность с этим синдромом притворяется больной, чтобы вызвать внимание и сочувствие окружающих. А когда придумывают для другого человека - это синдром от третьего лица. Есть, кстати, отличие синдрома Мюнхгаузена от симуляции, когда люди фальсифицируют симптомы ради материальной выгоды. Симуляция - не психическое расстройство, это мошенничество.
Синдром чаще всего проявляют матери, но есть случаи, когда отцы действовали так, по отношению к своим детям, мужья к женам. Доктора нередко не могут диагностировать месяцами и годами, потому что боятся ставить синдром Мюнхгаузена, ведь пропустить реальное заболевание - страшнее.
Поведение Диди подпадает под характерные симптомы для этого синдрома. Она меняла врачей, меняла место жительства, чтобы историю болезни было сложно отследить. Ураган "Катрина" пришелся ей только на руку. А апноэ сна, кстати, очень часто встречается как начало синдрома Мюнхгаузена.
Синдром чаще всего проявляют матери, но есть случаи, когда отцы действовали так, по отношению к своим детям, мужья к женам. Доктора нередко не могут диагностировать месяцами и годами, потому что боятся ставить синдром Мюнхгаузена, ведь пропустить реальное заболевание - страшнее.
Поведение Диди подпадает под характерные симптомы для этого синдрома. Она меняла врачей, меняла место жительства, чтобы историю болезни было сложно отследить. Ураган "Катрина" пришелся ей только на руку. А апноэ сна, кстати, очень часто встречается как начало синдрома Мюнхгаузена.
Диди продолжала убеждать докторов в болезнях дочерей, невзирая на все отрицательные анализы. Она не давала Джипси говорить на приемах и врачам было достаточно просто ее слов. Они выписывали бессчетное количество лекарств: для улучшения слуха и зрения, от мышечной дистрофии, для сна, для работы пищеварительной системы. Если Джипси и пыталась что-то сказать, то мать до боли сжимала ее руку, а по приезду домой - била.
Глаза Джипси неоднократно оперировали, в уши проводили трубки из-за предполагаемой инфекции. Еду она принимала через трубку в животе. Гланды были удалены из-за жалоб матери на обильное слюноотделение. Зубы сгнили и были удалены неизвестно из-за чего: то ли гигиена хромала, то ли хроническое недоедание, то ли микс лекарств. Ненужные вмешательства в организм девочки были непростительно долгими и очень серьёзными.
Ужасно, что врачи так долго ни разу не заподозрили неладное в этой лавине новых и новых симптомов.
Глаза Джипси неоднократно оперировали, в уши проводили трубки из-за предполагаемой инфекции. Еду она принимала через трубку в животе. Гланды были удалены из-за жалоб матери на обильное слюноотделение. Зубы сгнили и были удалены неизвестно из-за чего: то ли гигиена хромала, то ли хроническое недоедание, то ли микс лекарств. Ненужные вмешательства в организм девочки были непростительно долгими и очень серьёзными.
Ужасно, что врачи так долго ни разу не заподозрили неладное в этой лавине новых и новых симптомов.
Один только врач в 2007 году начал что-то подозревать. Он написал главврачу больницы жирными буквами: "Мать - далеко не самая лучшая выдумщица". После чего отправил Джипси сдать классический набор анализов и сделать МРТ. Которые, разумеется, не выявили никаких отклонений. Врач поставил девочку на ноги и она вполне могла держать свой вес. "Я не вижу никаких причин, почему она не может ходить!" - сказал он Диди.
Женщина просто перестала к нему ходить. Врач писал в деле: "Проанализировав все факты и пообщавшись с предыдущим педиатром, я пришел к выводу, что у матери пациентки есть большая вероятность наличия синдрома Мюнхгаузена от третьего лица". Диди скорее всего увидела записи и прекратила посещения.
Весной 2009 года в полицейский департамент позвонил неизвестный и сообщил, что Джипси наносят непоправимый вред от лекарств, что ей дают. Полиция приехала в дом, но и тут Диди выкрутилась: она сказала, что единственная причина по которой она использует для дочери разные даты рождения и написания фамилия - это чтобы скрыться от мужа-тирана. Полиция удовлетворилась таким объяснением и дело закрыли. Как же эта женщина была убедительная!
Женщина просто перестала к нему ходить. Врач писал в деле: "Проанализировав все факты и пообщавшись с предыдущим педиатром, я пришел к выводу, что у матери пациентки есть большая вероятность наличия синдрома Мюнхгаузена от третьего лица". Диди скорее всего увидела записи и прекратила посещения.
Весной 2009 года в полицейский департамент позвонил неизвестный и сообщил, что Джипси наносят непоправимый вред от лекарств, что ей дают. Полиция приехала в дом, но и тут Диди выкрутилась: она сказала, что единственная причина по которой она использует для дочери разные даты рождения и написания фамилия - это чтобы скрыться от мужа-тирана. Полиция удовлетворилась таким объяснением и дело закрыли. Как же эта женщина была убедительная!
При иных обстоятельствах эта история о жестоком обращении с ребенком могла бы вызвать сочувствие и симпатию общества. Но тут было мошенничество, что серьезно разозлило людей. Начался информационный хаос. Кто-то сочувствовал Джипси, кто-то винил Рода и его жену в соучастии. Писали, что отец Джипси был плохим отцом, не помогал бывшей жене и дочери финансово. Но Николас и Джипси сбежали с четырьмя тысячами долларов, которые вытащили из сейфа Диди. Жена Рода просто махнула в итоге рукой на все обвинения и прекратила любые контакты с незнакомцами в интернете.
Джипси и Ник были обвинены в убийстве первой степени. Прокурор не настаивал на смертной казни. В ходе расследования выяснились новые детали: переписки молодых людей, где они обсуждали план убийства: "Милая, ты забываешь, что я безжалостен и моя ненависть к ней заставит ее умереть, - писал Годжон Джипси. - Моя темная сторона сделает это. Она не облажается, ей нравится убивать". Также обвинение представило переписку в соцсетях, где девушка открыто просила парня убить ее мать.
Годжон аппелировал к своей "темной стороне", ведь они общались в своем выдуманном мире. У них было много фотографий в костюмах и реальность с фантазией просто переплелись и сильно. Неизвестно, по какой причине Ник принял в этом участие... Но и он, и Джипси утверждали, что нож был в руках у Ника, а Джипси была в момент убийства в другой комнате. Таксист, что вез их после убийства, говорил, что именно девушка вела себя как лидер.
Годжон аппелировал к своей "темной стороне", ведь они общались в своем выдуманном мире. У них было много фотографий в костюмах и реальность с фантазией просто переплелись и сильно. Неизвестно, по какой причине Ник принял в этом участие... Но и он, и Джипси утверждали, что нож был в руках у Ника, а Джипси была в момент убийства в другой комнате. Таксист, что вез их после убийства, говорил, что именно девушка вела себя как лидер.
5 июля 2016 года Джипси Бланшар была осуждена за убийство второй степени и приговорена к 10 годам лишения свободы с правом на обжалование через восемь с половиной лет. Тогда ей будет 32 года. Николас Годжон приговорен к пожизненному заключению.
У Джипси длинные волосы, она не принимает никаких лекарств и за год без материнской опеки она ни разу не болела. Большинство людей теряют в весе за решеткой из-за плохой еды. Джипси набрала за первый год в тюрьме больше 6 кг.
"Доктора считали, что она была такой преданной и заботливой. Мне кажется, что она была бы идеальной мамой для кого-то по-настоящему больного. Но я не больна. И в этом большая-большая разница. Я чувствую себя использованной, как и все остальные, - говорит Джипси. - Я была пешкой в ее руках. Но я слабо это понимала. Единственное, что я осознавала, - это то, что я могу ходить и я могу есть. Она сбривала мои волосы, приговаривая: "Они все равно выпадут. Давай лучше сделаем их опрятными".
"Доктора считали, что она была такой преданной и заботливой. Мне кажется, что она была бы идеальной мамой для кого-то по-настоящему больного. Но я не больна. И в этом большая-большая разница. Я чувствую себя использованной, как и все остальные, - говорит Джипси. - Я была пешкой в ее руках. Но я слабо это понимала. Единственное, что я осознавала, - это то, что я могу ходить и я могу есть. Она сбривала мои волосы, приговаривая: "Они все равно выпадут. Давай лучше сделаем их опрятными".
Она не сомневалась в матери очень долго, а когда мысли о том, что что-то не так приходили ей в голову, она боялась обидеть мать подобными вопросами. Джипси до сих пор думает, что Диди на самом деле считала, что она была больна.
"Меня расстраивает тот факт, что никто из врачей не видел, что я абсолютно здорова. Что мои ноги не худые, как обычно у людей, которые не могут ходить. Что я не нуждаюсь в пищевой трубке. Все эти вещи, в общем".
Когда Джипси прочитала про синдром Мюнхгаузена, то сказала, что ее мать соответствовала всем этим описанным критериям.
"Меня расстраивает тот факт, что никто из врачей не видел, что я абсолютно здорова. Что мои ноги не худые, как обычно у людей, которые не могут ходить. Что я не нуждаюсь в пищевой трубке. Все эти вещи, в общем".
Когда Джипси прочитала про синдром Мюнхгаузена, то сказала, что ее мать соответствовала всем этим описанным критериям.
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Метки: болезнь интересное истории обман преступления факты
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Выпускать ее нужно, у нее не было нормальной жизни никогда, но она должна пройти обязательный курс у психиатра, разумеется.
Джипси виновна, это неоспоримо. Но, честно говоря, было тяжело писать и изучать эту историю, потому что нет однозначного вывода: с одной стороны - она подстрекатель к убийству и манипулятор, а с другой - необходимо попытаться дать ей шанс на жизнь обычного человека.
Тюрьма научит ее тому, что она не особенная. Она такая же как все, физически полноценные люди. И это первый шаг. Ну имхо, конечно же)
Я согласна, что ее возвращение в реальность будет происходить долго и мучительно, но то, что Джипси говорит сейчас - это вполне разумные слова и она понимает, что ее мать была просто психованной.
А, вот забыла написать, кстати, очень важное: когда Джипси исполнилось 18 лет, Диди сделала документ, подтверждающий, что ее дочь недееспособна. Соответственно, любой ее побег, любое обращение в полицию за помощью расценивалось бы как поведение человека, который не может нести за себя ответственность и матери бы позвонили в первую очередь.
Представьте... Мать держит ее взаперти, пичкает лекарствами, девочка уже понимает, что к чему и ждет совершеннолетия, чтобы хоть попытаться сбежать и вот такая вот подстава. Это какая-то извращенная самозащита, я не знаю.
я не оправдываю ее поступок, убийство было ужасным выходом из ситуации, да еще и чужими руками, но...
Девочку жалко, мама довела, а врачи не помогли.