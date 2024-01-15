Они смогли выжить после нападения известных серийных маньяков

Имена многих серийных преступников, благодаря огласке, становятся известны всей стране, а то и всему миру.
От них не удалось спастись почти никому. Маньяки обладали каким-то звериным чутьём на своих жертв и если несчастная оказывалась в их руках, то сбежать было практически невозможно. Но есть несколько историй, где жертва нападения смогла спасти свою жизнь, что нередко помогало полиции.
Битцевский маньяк на протяжении нескольких лет охотился в парке на людей, а по числу жертв обогнал даже всемирно известного Андрея Чикатило. 49 убийств и 3 покушения. Сам Пичушкин уверял, что на его руках кровь 61 человека, но доказательства нашли лишь по 49.
Первой, кто выжила, стала Мария Виричева - 25-ая жертва Пичушкина. Они познакомились недалеко от метро "Каховская" и маньяк предложил ей какую-то работу. Привезя на место девушку он нанёс ей несколько ударов по голове, после чего столкнул с высоты восьми метров в шахту колодца. На протяжении целого часа Мария плавала в январской ледяной воде, но потом смогла всё-таки вцепиться в какую-то скобу, из последних сил сдвинуть тяжёлый люк колодца и выбраться. Всю ночь девушка лежала на снегу в одних колготках, но у неё просто не было сил куда-то идти. И лишь утром, Виричеву обнаружили женщины, решившие пройтись по лесу.
Мария Виричева стала настоящим примером воли и жажды жизни. Медики были шокированы тем, что она не только смогла выжить, но и... не потерять ребёнка, ведь в момент нападения она была беременна. Малыш родился в срок и здоровым.
Дэвид и Кэтрин Бирни похитили в 1986 году 17-летнюю Кейт. Они привезли её в свой дом, где заковали в наручники и долгие часы пытали и насиловали девушку.
На следующий день Дэвид и Кэтрин вышли из дома. Кейт смогла вылезти из окна и убежать. Она направилась в полицию, где ей сначала даже не поверили, мол, как это так, супружеская пара украла её и насиловала, такого быть не может. Но Кейт дала очень уж подробные показания, что убедило полицию в том, что она, скорее всего, не врёт и началось расследование.
Дэвид Бирни признался, когда его задержали, в том, что они с женой убили четырёх жертв. Их обоих приговорили к пожизненному.
В 1974 году девушка Кэрол сумела спастись от одного из самых известных и, пожалуй, обаятельных серийных убийц. Тед Банди был весьма изобретателен в способах заманивания своих жертв и в этот раз он, переодевшись в офицера полиции, подошёл к ДаРонч на парковке ТЦ и сказал, что её машину хотели угнать и ей нужно поехать с ним в участок, чтобы составить протокол.
Обескураженная Кэрол послушно села в машину, но поняла, что-то не так, когда "полицейский" свернул на лесную дорогу. Она смогла выскочить из машины, но Банди догнал её и попытался разнести ей череп ломом. Кэрол не просто увернулась, она смогла ударить Банди в пах, вырвалась и кинулась к дороге, где как раз проезжала чья-то машина.
Именно Кэрол ДаРонч дала полицейским много важной информации о Теде Банди, но, к сожалению, он ещё очень долго он продолжал убивать своих жертв.
В 1978 году, когда его наконец поймали, Банди признали виновным в убийстве 28 женщин и приговорили к смертной казни.
Амурао жила вместе со своими соседками в таунхаусе, расположенном недалеко от их медицинского колледжа в Чикаго. Это был 1966 год, когда в дом, где жили девять студенток, постучал Ричард Спек. Угрожая девушкам оружием он по очереди обездвижил каждую и начал по очереди жестоко насиловать их. На протяжении шести часов Спек издевался над девушками, после чего убивал их. Корасон успела спрятаться под одну из кроватей и уставший Ричард просто забыл о ней. Когда он покинул дом, то девушка открыла окно и начала кричать о помощи. Когда полиция прибыла на место, еле живая от шока Амурао смогла описать внешность Спека и особенно его татуировку. Спека довольно быстро нашли и Корасон давала показания против него в суде.
Ричард Спек был приговорён к смертной казни, но её потом заменили на пожизненное. В 1991 году он умер за решёткой от сердечного приступа.
Корасон Амурао после приговора уехала обратно домой - на Филиппины. Там она вышла замуж и стала медсестрой.
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