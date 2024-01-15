Они смогли выжить после нападения известных серийных маньяков

Битцевский маньяк на протяжении нескольких лет охотился в парке на людей, а по числу жертв обогнал даже всемирно известного Андрея Чикатило. 49 убийств и 3 покушения. Сам Пичушкин уверял, что на его руках кровь 61 человека, но доказательства нашли лишь по 49.

Первой, кто выжила, стала Мария Виричева - 25-ая жертва Пичушкина. Они познакомились недалеко от метро "Каховская" и маньяк предложил ей какую-то работу. Привезя на место девушку он нанёс ей несколько ударов по голове, после чего столкнул с высоты восьми метров в шахту колодца. На протяжении целого часа Мария плавала в январской ледяной воде, но потом смогла всё-таки вцепиться в какую-то скобу, из последних сил сдвинуть тяжёлый люк колодца и выбраться. Всю ночь девушка лежала на снегу в одних колготках, но у неё просто не было сил куда-то идти. И лишь утром, Виричеву обнаружили женщины, решившие пройтись по лесу.

Мария Виричева стала настоящим примером воли и жажды жизни. Медики были шокированы тем, что она не только смогла выжить, но и... не потерять ребёнка, ведь в момент нападения она была беременна. Малыш родился в срок и здоровым.