Шутливый сайт помогает найти реальных преступников

Один молодой человек как-то раз создал сайт, где можно было оставить запрос на то, чтобы найти киллера. Разумеется, этот сайт шуткой, но эффект у него был нешуточный.
Гвидо Фланелли, владельцу сайта, в начале 2020 года женщина по имени Венди Вайн написала письмо. Она зашла на сайт, где баннер на первой странице гласил, что есть около 18 тысяч сотрудников, которые могут "решить проблему". И так уж вышло, что Венди хотела "решить проблему" со своим бывшим мужем. Женщина сообщила, что бывший украл у неё 20 тысяч долларов и что она хочет его убить, но, при этом, не попасть в тюрьму. Вот с последним пунктом у неё как раз вышла промашка.
Под именем Гвидо скрывался житель Сан-Франциско по имени Боб Иннес. Он создал ироничный сайт по найму киллеров, но ему периодически стали приходить самые настоящие заказы. После этого Боб тут же сообщает властям о том, что кто-то задумал убийство. Венди были предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству. Боб, кстати, не особо скрывает на своём сайте и там довольно легко понять, что сайт ненастоящий. Да и кто бы, в здравом уме, стал выкладывать в открытом доступе подобное, назвав сайт максимально прямолинейно.
Иннес всегда мечтал стать детективом. В 1999 году он отучился в полицейской академии Калифорнии и уже практически поступил на службу, но именно в тот момент штат сильно сократил бюджет на полицию. Боб начал работу в IT и сфокусировался на информационной безопасности, для чего пошёл учиться в бизнес-школу.
Именно там он, вместе с однокурсниками, придумал своё дело, иронично назвав компанию по анализу трафика и сайтов Rent-A-Hitman (тут игра слов: не киллеры, а клики - "hit"). Студенты никак не могли предположить, что кто-то подумает, что домен "Нанять киллера" - это серьёзно. Вот так, в 2005 году, появился сайт, а уже летом 2005 года обучение закончилось, студенты разъехались кто куда, а у Боба остался сайт.
Боб хотел продать доменное имя, но покупателей не было и он так и остался его владельцем. Когда в 2007 году Иннес решил проверить давно забытую электронную почту, то обнаружил там около трёхсот писем, где люди написали совершенно конкретные просьбы о том, что они хотят устранить того или иного своего врага. Вопросы были самые разные: работает ли услуга в других странах, работают ли с несовершеннолетними, какие способы существуют и так далее. Была даже одна женщина, которая хотела пойти с киллером на свидание, чтобы начать с ним отношения и выучиться этой "работе". Да, кино "Леон", видимо на всех влияет по-разному...
Боб был в шоке. Да, конечно, ходят слухи о том, что в глубинах даркнета можно найти и это, но Иннес даже предположить не мог, что люди могут быть настолько глупы, что просто открывают поисковик и вбивают туда запрос: найти киллера.
Жительница Великобритании отправила ему огромное письмо про своих злобных родственников, "укравших" наследство её отца. Она была в отчаянном положении: сидела в Канаде, без паспорта, без дома и без денег. Женщина вознамерилась отомстить родственникам и подробно расписала их адреса в своём письме. Иннес в ответ ей написал два вопроса: актуальна ли ещё её просьба и связать ли её с "канадскими сотрудниками". Это было самое конкретное письмо из всех, что приходили Бобу на почту - остальные обычно просто задавали аккуратные вопросы. Иннес продолжил переписку с "заказчицей" и потом, получив всю информацию, отправил её своем другу в полицию. Англичанку арестовали и выяснилось, что её искали на родине по очень серьёзным обвинениям.
Иннес после этого чуть изменил дизайн сайта, украсив его визиткой-пародией с "историей" компании (аж с 1920 года), добавил туда "отзывы" клиентов, корпоративные скидки, награды и даже запихнул туда мерч. Иронию легко можно понять по надписи на сайте огромными буквами: "Мы гарантируем, что на 100% соответствуем HIPPA — закону о конфиденциальности и защите информации киллеров 1964 года".
Боб добавил форму обратной связи, но всё на сайте показывало, что это всё просто шутка. Но люди продолжали ему писать и просить убить кого-то.
Каждый раз, получая письмо, Боб ждёт один день, а потом задаёт те же самые вопросы, что он задал той самой англичанке. Чаще это письмо не получает ответа, но если приходит положительный ответ, то тогда уже Иннес связывается с полицией и начинается работа сотрудника под прикрытием. Сам Иннес не вступает в переговоры и не берёт ни копейки, чтобы не стать соучастником.
Боб провёл примерные подсчёты, что благодаря его сайту было возбуждено примерно 20 уголовных дел. Большинство просьб касались бывших девушек/парней, мужей/жён, или родственников. Один 14-летний мальчик попросил убить своих брата, сестру и родителей. Даже инструкции оставил, что он спит на нижнем ярусе кровати и нужно всё сделать без шума. Иннес сообщил очень быстро и не зря: в семье практиковали жестокое обращение с ребёнком.
Когда в индонезийском YouTube блогер вскользь упомянул этот сайт, то Бобу пришло больше 200 писем. Там были адреса, телефоны, а также было несколько писем с требованием убить президента Индонезии. Боб собрал письма и отправил их в посольство страны в Сан-Франциско.
И это при том, что владелец домена вообще не скрывается: он есть в социальных сетях, даёт интервью, но всё равно ему приходит несколько заказов в неделю. Люди не утруждают себя хотя бы примитивным поиском, чтобы узнать информацию о сайте или хотя бы просто присмотреться к заглавной странице. Но... Не все достаточно образованы или умны.
Создатель сайта честно признаётся, что немного устал от своего детища. Как-то раз ему пришло письмо с подробной инструкцией, что нужно отрезать у "объекта", каким именно образом вырезать сердце несчастной девушки-жертвы и куда его положить. Разумеется Иннес в шоке от подобных писем и уже не раз предлагал отдать управление сайтом ФБР или полиции, но те почему-то отказывались. Боб понимает, что его сайт спасает жизни людей и он должен заниматься им и дальше.
Удачи ему, это настоящий поступок хорошего человека!
Источник:
- Муж женщины, на чьей свадьбе оказалось то самое бело-золотое платье, обвиняется в убийстве
- Самая старая серийная убийца в России
- 35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети
- Загадочные болезни в мировой истории
- Это очень странные мировые рекорды
Как жить?