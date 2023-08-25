Шутливый сайт помогает найти реальных преступников

Иннес всегда мечтал стать детективом. В 1999 году он отучился в полицейской академии Калифорнии и уже практически поступил на службу, но именно в тот момент штат сильно сократил бюджет на полицию. Боб начал работу в IT и сфокусировался на информационной безопасности, для чего пошёл учиться в бизнес-школу.

Именно там он, вместе с однокурсниками, придумал своё дело, иронично назвав компанию по анализу трафика и сайтов Rent-A-Hitman (тут игра слов: не киллеры, а клики - "hit"). Студенты никак не могли предположить, что кто-то подумает, что домен "Нанять киллера" - это серьёзно. Вот так, в 2005 году, появился сайт, а уже летом 2005 года обучение закончилось, студенты разъехались кто куда, а у Боба остался сайт.



