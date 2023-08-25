FISHKINET
Сообщество Криминал 2083 поста • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Шутливый сайт помогает найти реальных преступников

Шутливый сайт помогает найти реальных преступников

Автор:
25 августа 2023 18:40
Сообщество : Криминал
Метки: интересное   интернет   криминал   люди   отношения   преступления   странное   
2114
9

Один молодой человек как-то раз создал сайт, где можно было оставить запрос на то, чтобы найти киллера. Разумеется, этот сайт шуткой, но эффект у него был нешуточный.

Гвидо Фланелли, владельцу сайта, в начале 2020 года женщина по имени Венди Вайн написала письмо. Она зашла на сайт, где баннер на первой странице гласил, что есть около 18 тысяч сотрудников, которые могут "решить проблему". И так уж вышло, что Венди хотела "решить проблему" со своим бывшим мужем. Женщина сообщила, что бывший украл у неё 20 тысяч долларов и что она хочет его убить, но, при этом, не попасть в тюрьму. Вот с последним пунктом у неё как раз вышла промашка.


×
×

Под именем Гвидо скрывался житель Сан-Франциско по имени Боб Иннес. Он создал ироничный сайт по найму киллеров, но ему периодически стали приходить самые настоящие заказы. После этого Боб тут же сообщает властям о том, что кто-то задумал убийство. Венди были предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству. Боб, кстати, не особо скрывает на своём сайте и там довольно легко понять, что сайт ненастоящий. Да и кто бы, в здравом уме, стал выкладывать в открытом доступе подобное, назвав сайт максимально прямолинейно.


Иннес всегда мечтал стать детективом. В 1999 году он отучился в полицейской академии Калифорнии и уже практически поступил на службу, но именно в тот момент штат сильно сократил бюджет на полицию. Боб начал работу в IT и сфокусировался на информационной безопасности, для чего пошёл учиться в бизнес-школу.

Именно там он, вместе с однокурсниками, придумал своё дело, иронично назвав компанию по анализу трафика и сайтов Rent-A-Hitman (тут игра слов: не киллеры, а клики - "hit"). Студенты никак не могли предположить, что кто-то подумает, что домен "Нанять киллера" - это серьёзно. Вот так, в 2005 году, появился сайт, а уже летом 2005 года обучение закончилось, студенты разъехались кто куда, а у Боба остался сайт.


Боб хотел продать доменное имя, но покупателей не было и он так и остался его владельцем. Когда в 2007 году Иннес решил проверить давно забытую электронную почту, то обнаружил там около трёхсот писем, где люди написали совершенно конкретные просьбы о том, что они хотят устранить того или иного своего врага. Вопросы были самые разные: работает ли услуга в других странах, работают ли с несовершеннолетними, какие способы существуют и так далее. Была даже одна женщина, которая хотела пойти с киллером на свидание, чтобы начать с ним отношения и выучиться этой "работе". Да, кино "Леон", видимо на всех влияет по-разному...

Боб был в шоке. Да, конечно, ходят слухи о том, что в глубинах даркнета можно найти и это, но Иннес даже предположить не мог, что люди могут быть настолько глупы, что просто открывают поисковик и вбивают туда запрос: найти киллера.

Жительница Великобритании отправила ему огромное письмо про своих злобных родственников, "укравших" наследство её отца. Она была в отчаянном положении: сидела в Канаде, без паспорта, без дома и без денег. Женщина вознамерилась отомстить родственникам и подробно расписала их адреса в своём письме. Иннес в ответ ей написал два вопроса: актуальна ли ещё её просьба и связать ли её с "канадскими сотрудниками". Это было самое конкретное письмо из всех, что приходили Бобу на почту - остальные обычно просто задавали аккуратные вопросы. Иннес продолжил переписку с "заказчицей" и потом, получив всю информацию, отправил её своем другу в полицию. Англичанку арестовали и выяснилось, что её искали на родине по очень серьёзным обвинениям.

Иннес после этого чуть изменил дизайн сайта, украсив его визиткой-пародией с "историей" компании (аж с 1920 года), добавил туда "отзывы" клиентов, корпоративные скидки, награды и даже запихнул туда мерч. Иронию легко можно понять по надписи на сайте огромными буквами: "Мы гарантируем, что на 100% соответствуем HIPPA — закону о конфиденциальности и защите информации киллеров 1964 года".
Боб добавил форму обратной связи, но всё на сайте показывало, что это всё просто шутка. Но люди продолжали ему писать и просить убить кого-то.

Каждый раз, получая письмо, Боб ждёт один день, а потом задаёт те же самые вопросы, что он задал той самой англичанке. Чаще это письмо не получает ответа, но если приходит положительный ответ, то тогда уже Иннес связывается с полицией и начинается работа сотрудника под прикрытием. Сам Иннес не вступает в переговоры и не берёт ни копейки, чтобы не стать соучастником.


Боб провёл примерные подсчёты, что благодаря его сайту было возбуждено примерно 20 уголовных дел. Большинство просьб касались бывших девушек/парней, мужей/жён, или родственников. Один 14-летний мальчик попросил убить своих брата, сестру и родителей. Даже инструкции оставил, что он спит на нижнем ярусе кровати и нужно всё сделать без шума. Иннес сообщил очень быстро и не зря: в семье практиковали жестокое обращение с ребёнком.
Когда в индонезийском YouTube блогер вскользь упомянул этот сайт, то Бобу пришло больше 200 писем. Там были адреса, телефоны, а также было несколько писем с требованием убить президента Индонезии. Боб собрал письма и отправил их в посольство страны в Сан-Франциско.


И это при том, что владелец домена вообще не скрывается: он есть в социальных сетях, даёт интервью, но всё равно ему приходит несколько заказов в неделю. Люди не утруждают себя хотя бы примитивным поиском, чтобы узнать информацию о сайте или хотя бы просто присмотреться к заглавной странице. Но... Не все достаточно образованы или умны.

Создатель сайта честно признаётся, что немного устал от своего детища. Как-то раз ему пришло письмо с подробной инструкцией, что нужно отрезать у "объекта", каким именно образом вырезать сердце несчастной девушки-жертвы и куда его положить. Разумеется Иннес в шоке от подобных писем и уже не раз предлагал отдать управление сайтом ФБР или полиции, но те почему-то отказывались. Боб понимает, что его сайт спасает жизни людей и он должен заниматься им и дальше.
Удачи ему, это настоящий поступок хорошего человека!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: интересное   интернет   криминал   люди   отношения   преступления   странное   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
stb22 22 минуты назад
Вот так вот. Встречаются юноша и девушка. Влюбляются. Говорят друг другу всякие нежные слова, строят планы на будущее. А потом любовь исчезает, появляется ненависть и они готовы убить друг друга.
Как жить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Полчаса назад
провокатор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Такой шутливый сайт! Обалдеть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 2 часа назад
стукачёк. ващет это провоцирование должно наказываться так же как и провоцируемые. не предлагал бы, ни кто и не писал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
ACU900 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133876



Другие посты автора
Популярное в сообществах
BMW — не марка авто, а диагноз
BMW — не марка авто, а диагноз
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Набирающие популярность в сообществах
Нежелательные имена на Руси
Нежелательные имена на Руси
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#аварии#забавно#истории#милота#дети#люди#деньги
#Юмор#животные#Прикол#ДТП#Автовсячина#позитив#подборка#знаменитости#Мемы#Россия
#автомобили#автомир#история#авто аварии#факты#интересно#в мире#Китай#Прошлое#екатеринбург
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Загадочные болезни в мировой истории Загадочные болезни в мировой истории 35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети 35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети Это очень странные мировые рекорды Это очень странные мировые рекорды Самая старая серийная убийца в России Самая старая серийная убийца в России Муж женщины, на чьей свадьбе оказалось то самое бело-золотое платье, обвиняется в убийстве Муж женщины, на чьей свадьбе оказалось то самое бело-золотое платье, обвиняется в убийстве

На что жалуетесь?

Вернуться