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Фразочки, которые могли сказать только мужья и отцы

Фразочки, которые могли сказать только мужья и отцы

Автор:
16 января 2024 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   лексикон   смешно   фразу мужа   фразы   фразы отца   
1525
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Лексикон у мужчин порой полон самых разнообразных фраз. Они словно передают их из поколения в поколение - и женщины вокруг очень удивляются, услышав их. Пользователи поделились забавными выражениями, которые когда-либо слышали от мужского пола.

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Метки: Прикол   забавно   лексикон   смешно   фразу мужа   фразы   фразы отца   
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5  комментариев
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basil pupkin Час назад
Половина армейские присказки, поэтому женщины и не знают.
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51k
Aleksandr Минуту назад
Не бери в голову, бери в рот (ответ на обидки жены)
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28k
Lehoia Час назад
Это не фразы мужей и отцов. Это фразы дешевых приблатненных обрыганов.
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