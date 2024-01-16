Фразочки, которые могли сказать только мужья и отцы

1525
15
Лексикон у мужчин порой полон самых разнообразных фраз. Они словно передают их из поколения в поколение - и женщины вокруг очень удивляются, услышав их. Пользователи поделились забавными выражениями, которые когда-либо слышали от мужского пола.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню
- Креатив, который сбивает с ног нелепостью
- Особый колорит деревенских свадеб
- Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь
- 14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому
Метки: Прикол забавно лексикон смешно фразу мужа фразы фразы отца
Новости партнёров
реклама