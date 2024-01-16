Мотивационные картинки, которые способны поддержать круче, чем душевные беседы

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"Это знак" - сообщество с мотивационными картинками, на которое подписаны 736 тыс. человек. Авторы регулярно публикуют надписи и фразы, чтобы вдохновлять и поддерживать людей. Готовы к заряду позитива?
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