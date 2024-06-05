Лапопожатие – знак дружбы и доверия

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Если собака протягивает хозяину лапу без соответствующей команды, это говорит о многом. О доверии, предвкушении чего-то приятного – совместной прогулки, ласки, вкусняшки. И просто о внеочередном проявлении симпатии и преданности.
Эти моменты – они особенные. И каждый раз, зажимая в ладони лапу – большую или маленькую, гладкую или шершавую, лохматую или короткошёрстную, ты понимаешь, что это и есть момент настоящего счастья – ощущения доверия существа, которое никогда не предаст.
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