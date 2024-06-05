Лапопожатие – знак дружбы и доверия

Эти моменты – они особенные. И каждый раз, зажимая в ладони лапу – большую или маленькую, гладкую или шершавую, лохматую или короткошёрстную, ты понимаешь, что это и есть момент настоящего счастья – ощущения доверия существа, которое никогда не предаст.