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Лапопожатие – знак дружбы и доверия

Лапопожатие – знак дружбы и доверия

Автор:
05 июня 2024 15:33
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   доверие   друг   знак   команда   лапа   пожатие   собака   хозяин   эмоция   
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Если собака протягивает хозяину лапу без соответствующей команды, это говорит о многом. О доверии, предвкушении чего-то приятного – совместной прогулки, ласки, вкусняшки. И просто о внеочередном проявлении симпатии и преданности.

Эти моменты – они  особенные. И каждый раз, зажимая в ладони лапу – большую или маленькую, гладкую или шершавую, лохматую или короткошёрстную, ты понимаешь, что это и есть момент настоящего счастья – ощущения доверия существа, которое никогда не предаст.

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Метки: Пёс   доверие   друг   знак   команда   лапа   пожатие   собака   хозяин   эмоция   
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