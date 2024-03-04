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Мотивационные картинки для поддержки

Мотивационные картинки для поддержки

Автор:
04 марта 2024 07:11
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: иллюстратор   картинки   милые картинки   мотивационные картинки   мотивация   фото   
1934
18

Кристина Комарова - иллюстратор. Она создала аккаунт, в котором публикует мотивационные картинки. Порой нам нужна всем поддержка, и её блог любят больше 114 тыс. человек. Она регулярно публикует разные картинки, которые радуют многих.

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Метки: иллюстратор   картинки   милые картинки   мотивационные картинки   мотивация   фото   
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10  комментариев
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8k
V2.Smirnov Час назад
Про цветок и среду - точно псевдоинтеллектуальная чушь. Очень печально, что нас учат жить люди, даже не знающие, что они питаются районированными сортами растений.
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882
adssaf afasffdsga Минуту назад
Сколько раз я говорил о том, что огромное количество аффторей разнообразных комиксов - тупые и наглые воры, которые не способны ни на что, кроме воровства чужого контента. Но они хотя бы адаптируют его своими рисунками. Здесь... Просто набор рандомные цитаток, которые использовали ещё динозавры. Никакой адаптации, рефлексия, осмысления. Даже никакого узнаваемого уникального стиля. И люди хавают, они говорят: да, копипаста чужих цитаток из каких-нибудь анекдотов.нет(а помнят ли ещё этот сайт?) это то, что нам нужно.
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3k
portroy 4 минуты назад
Про цветок и среду - неплохо! Но, например, если у меня поломался мотоцикл, то что я его буду на паркинге ставить, что в гараже - он не починится, придется что-то внутри него менять. Так что мне нравится другая формулировка, она полнее:
Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого.“
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6k
Харон 14 минут назад
Тупенькие статусы из ВК?
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11k
Бендер Родригес 18 минут назад
Сопливо-ванильная ху.е.та уровня "одноклассников" или статусов ТП.
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395
Alex 36 минут назад
ЭЭЭ! в этом году 366 дней, один день я буду несчастлив что ли?
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