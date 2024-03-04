Мотивационные картинки для поддержки

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Кристина Комарова - иллюстратор. Она создала аккаунт, в котором публикует мотивационные картинки. Порой нам нужна всем поддержка, и её блог любят больше 114 тыс. человек. Она регулярно публикует разные картинки, которые радуют многих.
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Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого.“