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Момент крушения самолета в Чили попал на видео

Момент крушения самолета в Чили попал на видео

Автор:
16 января 2024 08:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Чили   авиакатастрофа   в мире   инцидент   самолет   
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В городе Тальке в Чили легкомоторный самолет S2R-T660 Национальной лесной корпорации попал в авиакатастрофу. Воздушное судно упало на трассу рядом с аэродромом Пангилемо. Очевидец снял на видео момент падения.

Авиакатастрофа произошла в городе Тальке рядом с аэродромом Пангилемо. Легкомоторный самолет, предназначенный для тушения лесных пожаров, зацепил линию электропередач, загорелся и рухнул, задев грузовик.

Пилот, находившийся за штурвалом, погиб. Еще четыре человека пострадали.

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Метки: Видео   Чили   авиакатастрофа   в мире   инцидент   самолет   
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