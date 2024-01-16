Момент крушения самолета в Чили попал на видео

В городе Тальке в Чили легкомоторный самолет S2R-T660 Национальной лесной корпорации попал в авиакатастрофу. Воздушное судно упало на трассу рядом с аэродромом Пангилемо. Очевидец снял на видео момент падения.
Авиакатастрофа произошла в городе Тальке рядом с аэродромом Пангилемо. Легкомоторный самолет, предназначенный для тушения лесных пожаров, зацепил линию электропередач, загорелся и рухнул, задев грузовик.
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Пилот, находившийся за штурвалом, погиб. Еще четыре человека пострадали.
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