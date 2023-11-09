В Бразилии девочки упали с аттракциона

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На ярмарочной площади в бразильском городе Риу-Прету-да-Эва одиннадцатилетняя посетительница повисла на колесе обозрения. Пострадавшая каталась на аттракционе вместе с тринадцатилетней подругой, когда ремень безопасности расстегнулся и девочки выпали из кресла.
Старшая девочка сразу упала на землю, а её младшей подруге удалось ухватиться за конструкцию. Впрочем, вскоре сорвалась и она. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.
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