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В Бразилии девочки упали с аттракциона

В Бразилии девочки упали с аттракциона

Автор:
09 ноября 2023 09:43
Метки: Бразилия   Видео   в мире   дети   инцидент   люди   происшествие   
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На ярмарочной площади в бразильском городе Риу-Прету-да-Эва одиннадцатилетняя посетительница повисла на колесе обозрения. Пострадавшая каталась на аттракционе вместе с тринадцатилетней подругой, когда ремень безопасности расстегнулся и девочки выпали из кресла.

Старшая девочка сразу упала на землю, а её младшей подруге удалось ухватиться за конструкцию. Впрочем, вскоре сорвалась и она. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.

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Метки: Бразилия   Видео   в мире   дети   инцидент   люди   происшествие   
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