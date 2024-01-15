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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
15 января 2024 11:31
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1532
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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51  комментарий
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1k
София 3 часа назад
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И чем вам не нравится фамилия Шлогбаумон?)
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Мойша 9 минут назад
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654
povelitel3d 19 минут назад
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Такая схема на каждую станцию московского метро - в программе pMetro - Информация о станции - Макет
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povelitel3d 22 минуты назад
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Только меня задело обращение от женщины "чел" ?
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56k
Мойша 23 минуты назад
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Радует: ты стоишь, а рядом по проходу бегут, а ты их обгоняешь....
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16k
Kucher 46 минут назад
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Был еврей - Шлагбаум, а теперь таджик - Шлагбаумон?
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Сибиряк Час назад
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осталось понять как за ними 2 недели говно убирать автоматически
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
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Полностью оправдывает свой ник.
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3k
hammog 2 часа назад
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Чистая квака
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494
SVG 3 часа назад
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Я так рыбок на автокормушку перевёл. Через месяц приезжаем - живы. Только подзасрались. Почистил, воду поменял, сейчас раз в неделю про них вспоминаю.
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Горожанин 3 часа назад
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Не Шлогбаумон, а Шлогбауман. В Москве есть МВТУ имени Шлогбаумана.
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3k
Nigilist 3 часа назад
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видно, мало "приняла"
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34k
Korolev 3 часа назад
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Бесит, когда на нём люди стоят...
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