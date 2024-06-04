Рыбаки спасли тюленя от косатки

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Рыбалка в Баренцевом море обернулась спасательной операцией маленького сивуча. Мужчины защитили малыша от косатки и позже выпустили в безопасном месте.
Рыбаки не смогли остаться в стороне, когда увидели, что на сивуча пытается напасть как минимум одна косатка. Мужчины отогнали хищника и отвезли тюленя в безопасную бухту.
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Мир не без добрых людей
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Или они ей, чтобы не окочурилась с голодухи, какой-то другой пищи насыпали?))