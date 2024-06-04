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Рыбаки спасли тюленя от косатки

Рыбаки спасли тюленя от косатки

Автор:
04 июня 2024 13:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   люди   сивуч   тюлень   
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Рыбалка в Баренцевом море обернулась спасательной операцией маленького сивуча. Мужчины защитили малыша от косатки и позже выпустили в безопасном месте.

Рыбаки не смогли остаться в стороне, когда увидели, что на сивуча пытается напасть как минимум одна косатка.  Мужчины отогнали хищника и отвезли тюленя в безопасную бухту.

Мир не без добрых людей

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Метки: Видео   Спасение   добро   животные   люди   сивуч   тюлень   
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4  комментария
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1k
Злодей 42 минуты назад
Зачем вмешиваться в природу.
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6k
Hugo_RnD 21 минуту назад
правильно! пусть косатка подохнет с голоду! Что ей, трудно вегетарианкой стать, что ли?! А тут мимимишный тюленёнок.
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11k
Клёст 39 минут назад
А сивуч для ценнее чем косатка что-ли?)
Или они ей, чтобы не окочурилась с голодухи, какой-то другой пищи насыпали?))
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311
Влад Клёст 3 минуты назад
Ага . Коровью ногу..
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4002 поста (3996 в горячем)

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