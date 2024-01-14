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4-летняя девочка установила мировой рекорд, поднявшись на Эверест с отцом и 7-летним братом

4-летняя девочка установила мировой рекорд, поднявшись на Эверест с отцом и 7-летним братом

Автор:
14 января 2024 18:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зара   Чехия   восхождение   горы   малазия   мировой рекорд   эверест   
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Малышка по имени Зара стала самой юной девочкой, поднявшейся на высоту 5364 метра при восхождении на Эверест. Новый мировой рекорд был установлен благодаря отцу семейства, взявшим в горы 4-летнюю дочь и её 7-летнего брата.

В общей сложности они преодолели 270 километров в Гималаях, сообщает Expats.

Зара имеет гражданств Чехии и Канады, но постоянно ее семья проживает в Малайзии.

Как рассказал отец семейства журналистам, дети, выросшие в сложных условиях сельской местности Малайзии, продемонстрировали "исключительную физическую форму".

Уникальный подход семьи к воспитанию заключается в подражании традиционному образу жизни местных племен. Детям не страшны температуры в горах до -25 градусов по Цельсию, поскольку они привыкли к холодной погоде, принимая дома ванны со льдом и совершая длительные путешествия по пересеченной местности.

С ранних лет Зара ежедневно преодолевала расстояния в 5-10 километров. Только в 2023 году она прошла по джунглям Малазии в общей сложности более 2200 километров.

Чтобы добраться до базового лагеря Эвереста, малышке вместе с отцом, семилетним братом Сашей и непальским носильщиком пришлось пройти пешком около 270 километров, столкнувшись со многими препятствиями, включая низкие температуры, опускавшиеся до -20-25 градусов по Цельсию.

Мы останавливались в общежитиях с очень тяжелыми условиями. В комнатах было холодно. Самая низкая температура была -11 ° C

, - написал в Интернете отец Зары, Дэвид Шифра. Он добавил:

Мы не относились к акклиматизации легкомысленно. Мы постоянно следили за насыщением крови кислородом и старались акклиматизироваться как можно медленнее.

Брат Зары написал в запрещенной соцсети, что в джунглях было куда тяжелее, чем в горах:

В Гималаях тропы намного лучше, чем пересеченная местность в джунглях.

Зара Сифра - самая маленькая девочка, но не самый младший ребенок на Эвересте. Хейзелу Матулису из Новой Зеландии было 2 года, когда он достиг базового лагеря Эвереста со своими родителями и тремя старшими братьями и сестрами (6-11 лет). Однако Зара прибыла туда зимой.

А вас как воспитывали родители?)

Источник:

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Метки: Зара   Чехия   восхождение   горы   малазия   мировой рекорд   эверест   
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15  комментариев
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2k
Звёздный странник 3 часа назад
То есть когда блогер бросил ребёнка в сугроб снега, то вся общественность взорвалась от негатива!
Но когда вот папаша потащил двух малолетних карапузов в опасную экспедицию (при восхождении на Эверест куча опытных альпинистов замёрзло насмерть, а тут - дети!), то все такие: "О! Круто! Молодец!"
Это что за двойные стандарты?
И не надо меня "минусить"! Лично я не поддерживаю такую инициативу и ни за что не таскал бы своих детей по таким экстремальным маршрутам. Не в этом возрасте!
Меня поймут те, кто хоть раз ходил в горный поход с ночёвкой (змеи, пауки, насекомые и прочая хрень по ночам). А про джунгли я вообще молчу.
Но ведь для остальных бросок в сугроб куда опаснее путешествия по джунглям и на Эверест, да?
И по сути, данный папаша ни чем не отличается от того блогера, т.к. тоже это сделал ради хайпа в сетях. А если не ради хайпа, то какого хрена он это обнародовал на публику?
И, да, на отметке базового лагеря ТОЖЕ есть погибшие!
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2k
Rom 9 минут назад
Лишить родительских прав этих мудаков.
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18k
RDen 36 минут назад
ну и хрен с ними. Тоже мне шерпы нашлись. Вот никогда не жалел этих самоубийц. Ну повезло в этот раз. НЕ повезёт в следующий...
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12k
Трив 54 минуты назад
Ну, как покорила. Её туда принесли, сделали фотки и унесли.
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2k
integral11 Час назад
Семья дебилов? Неужели неясно, что она бы и прыгнула с Эвереста, если бы папа сказал, а папе это нужно для чего - правильно, чтобы СВОИ рейтинги поднять, поставив жизнь своего ребенка на кон. Или только мне одному известно, что вся эта тропа на вершину Эвереста устлана трупами альпинистов, так и не дошедших до вершины, и оставшихся так и лежать на той высоте, до которой у них хватило сил дойти и погибнуть? Но они все - взрослые люди, самостоятельно принявшие решение пойти на риск, но убеждать меня, что девочка в четыре (!!!) года мечтала подняться на Эверест - это просто неуважение к другим людям. Но еще что - напрягает тенденция, набирающая обороты - пиарить себя за счет своих детей! Это какое - то сумасшествие, или так и раньше было? И без разницы - до базового лагеря она дошла или до вершины, горы - это зона повышенного риска, где в любой момент может произойти непредсказуемая ситуация - обвал, камнепад, оползень, лавина, сель или просто одинокий камень, сорвавшийся с вершины и со скоростью пули попавший в голову. Так что, как по мне - у папы мозгов меньше, чем у любой курицы в деревенском сарае Непала.
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693
AlexWoyz Час назад
это вообще законно?
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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256
iskra 2 часа назад
Что то я сомневаюсь в пользе для здоровья и развития детей походов по джунглям и ночевок на морозе высокогорья..
PS У моих знакомых ребенок зимой ходил в ботинках и без подштанников по морозу в 30 градусов. Закалялся. В 14 лет получил ревматизм..
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5k
Sanar 2 часа назад
Бред в описании, базовый лагерь это не покорение Эвереста, дети бы не выжили
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16k
Kucher 3 часа назад
Так не Эверест покорила, как это почему-то в заголовке написано, а базовый лагерь на Джомолунгме.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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