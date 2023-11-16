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Участница восхождения на Эверест оказалась не готова к виду мёртвых альпинистов

Участница восхождения на Эверест оказалась не готова к виду мёртвых альпинистов

Автор:
16 ноября 2023 12:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   альпинизм   вершина   восхождение   горы   паническая атака   погибшие альпинисты   эверест   
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У девушки случилась паническая атака, хотя она наверняка знала, что путь к вершине усеян телами тех, кто не дошёл.


Несмотря на сложность восхождения к Эвересту, его вершину ежегодно штурмуют десятки альпинистов. И даже просчитав все риски, подготовившись, можно лишиться самообладания, завидев тело коллеги, которому не посчастливилось вернуться в лагерь


У этой девушки случился приступ панической атаки, а увидев, как ветер гонит с горы части снаряжения и менее удачливых предшественников, ей и вовсе стало плохо.



Потерять сознание или травмироваться - верный путь остаться в горах навсегда. Есть даже карта мертвецов, на которой отмечены тела, найденные на Эвересте.

Какие-то из них давно там лежат и служат своеобразными ориентирами для других альпинистов. К примеру, "Зеленые ботинки" или "Спящая красавица".


Точное количества тел оставшихся в горах, неизвестно. В разных источниках упоминается о более чем трех сотнях погибших. И каждый год число жертв растёт, что, впрочем, никак не влияет на желание новых покорителей высот взойти на Эверест.

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Метки: Видео   альпинизм   вершина   восхождение   горы   паническая атака   погибшие альпинисты   эверест   
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24  комментария
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77k
Viktor 2 часа назад
Это она снаряжение увидела, а что с ней будет, когда она трупаки дебилов увидит?
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8k
Сергей 4 минуты назад
Там, после определенной высоты (5500 метров или типа того) начинаются условия не пригодные для жизни.
И лотерея: или успеешь добраться до вершины и спуститься, или умрешь раньше.
Те, кто остались там - проиграли в лотерею.
Никто их тела вниз не потащит - самому бы дойти.
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9k
Oleg Полчаса назад
раньше увидела, раньше одумалась. одним трупом меньше
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60k
Олег Полчаса назад
Мимо, весело позвякивая карабинами, пролетела вниз связка альпинистов.....
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5k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Я бы ее с ноги вниз пустил вдогонку, отвращение максимальное к таким истеричкам, на***й вообще туда полезла, всю группу опасности подвергает
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26k
Axel Полчаса назад
"...усеян телами тех, кто не дошёл"

Если мне память не изменяет, то больше тех кто дошёл, но не вернулся. Кислородное голодание, упадок сил, холод, кончились припасы или просто усталость и выше написанное
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3k
Autumn2015 58 минут назад
Кроме военного альпинизма причины лазить в горы на ум не приходит , все остальное - дурь, эгоизм и безумная трата денег. Да, они ещё говорят все адреналиновые наркоманы, может в этом все дело?
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648
ruslan d Час назад
Трупов бояться , на Эверест не ходить ... Автор с подключением интернета )))
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10k
Сол Гудман Час назад
Я один не понимаю прикола, лезть в горы и при неудачном раскладе, остаться там навсегда?
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6k
Трям Час назад
Надо было ее успокоить - нисы, через полчасика ты тоже станешь ориентиром.
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125k
parallax Час назад
Так лет через тысячу, вся вершина Эвереста покроется сплошным слоем трупов.
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22k
Killgrave Час назад
"Спящая красавица" - Фрэнсис Арсентьева американская альпинистка, супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева. Первая женщина в истории США, совершившая восхождение на Джомолунгму без дополнительных источников кислорода. Погибла во время спуска с вершины при драматических обстоятельствах.

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7k
Roman 2 часа назад
"не посчастливилось вернуться" означает вовсе не то, что думает автор текста.
"Из огня да в полынью!" (с)
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391k
Алексей 2 часа назад
а когда начнется зомби апокалипсис. они все встанут и пойдут вниз.кошмарить живых
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
Горы не для слабых...
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161
Феличита Доктор Джонс 2 часа назад
не для умных
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