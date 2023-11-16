Участница восхождения на Эверест оказалась не готова к виду мёртвых альпинистов

У девушки случилась паническая атака, хотя она наверняка знала, что путь к вершине усеян телами тех, кто не дошёл.
Несмотря на сложность восхождения к Эвересту, его вершину ежегодно штурмуют десятки альпинистов. И даже просчитав все риски, подготовившись, можно лишиться самообладания, завидев тело коллеги, которому не посчастливилось вернуться в лагерь
У этой девушки случился приступ панической атаки, а увидев, как ветер гонит с горы части снаряжения и менее удачливых предшественников, ей и вовсе стало плохо.
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Потерять сознание или травмироваться - верный путь остаться в горах навсегда. Есть даже карта мертвецов, на которой отмечены тела, найденные на Эвересте.
Какие-то из них давно там лежат и служат своеобразными ориентирами для других альпинистов. К примеру, "Зеленые ботинки" или "Спящая красавица".
Точное количества тел оставшихся в горах, неизвестно. В разных источниках упоминается о более чем трех сотнях погибших. И каждый год число жертв растёт, что, впрочем, никак не влияет на желание новых покорителей высот взойти на Эверест.
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- Глухие альпинисты покорили Эверест и вошли в историю
- Пожилой японец покорил гору в инвалидной коляске
- «Брошенный умирать»: невероятная история человеческой воли, граничащей с безумием
- Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2
- Лыжник спас сноубордиста, попавшего в "снежный колодец"
И лотерея: или успеешь добраться до вершины и спуститься, или умрешь раньше.
Те, кто остались там - проиграли в лотерею.
Никто их тела вниз не потащит - самому бы дойти.
Если мне память не изменяет, то больше тех кто дошёл, но не вернулся. Кислородное голодание, упадок сил, холод, кончились припасы или просто усталость и выше написанное
"Из огня да в полынью!" (с)