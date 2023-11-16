Участница восхождения на Эверест оказалась не готова к виду мёртвых альпинистов

Несмотря на сложность восхождения к Эвересту, его вершину ежегодно штурмуют десятки альпинистов. И даже просчитав все риски, подготовившись, можно лишиться самообладания, завидев тело коллеги, которому не посчастливилось вернуться в лагерь

У этой девушки случился приступ панической атаки, а увидев, как ветер гонит с горы части снаряжения и менее удачливых предшественников, ей и вовсе стало плохо.